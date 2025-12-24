Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Χριστούγεννα 2025: Με το καρότσι της ΑΒ Βασιλόπουλος για «Όλα & κάτι παραπάνω»
Τα Νέα της Αγοράς 24 Δεκεμβρίου 2025 | 15:03

Χριστούγεννα 2025: Με το καρότσι της ΑΒ Βασιλόπουλος για «Όλα & κάτι παραπάνω»

Γιατί τα Χριστούγεννα, η μαγεία κρύβεται στη φροντίδα, στις στιγμές που μοιραζόμαστε και σε όλα όσα η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει να είναι εκεί, την κατάλληλη στιγμή.

Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, το σπίτι αρχίζει να αλλάζει. Δεν είναι μόνο τα λαμπάκια και το στολισμένο δέντρο που έχουν αλλάξει την ατμόσφαιρα του χώρου και δίνουν την αίσθηση ότι έχουμε κάθε μέρα γιορτή. Είναι η προσμονή για αυτές τις μέρες που έρχονται, που κρύβουν αγκαλιές, ιστορίες που θα ειπωθούν ξανά γύρω από το τραπέζι και μυρωδιές που θα μας πάνε πίσω σε παιδικά Χριστούγεννα. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις λίστες, τα «μην ξεχάσεις» και τα «τι θα μαγειρέψουμε φέτος», ξεκινά και η πιο όμορφη προετοιμασία: το γιορτινό τραπέζι.

Γιατί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι οι άνθρωποι που κάθονται γύρω του, τα πιάτα που γεμίζουν με αγάπη και προσμονή και η φροντίδα που βάζεις σε κάθε λεπτομέρεια, από το πρώτο ποτήρι κρασί μέχρι το τελευταίο γλυκό. Αυτήν ακριβώς τη μαγεία έρχεται να φωτίσει φέτος η χριστουγεννιάτικη καμπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος, θυμίζοντάς μας πως στις γιορτές, φροντίζουν να είναι όλα εκεί για εμάς. Και όχι μόνο όλα, αλλά και κάτι παραπάνω.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα γνώριμο αντικείμενο σε όλους: το καρότσι της ΑΒ. Ένα καρότσι που, σαν απρόσμενος ήρωας σε σύγχρονο παραμύθι ζωντανεύει και γεμίζει με όσα χρειάζονται για να σωθεί το χριστουγεννιάτικο δείπνο. Γιατί όλοι έχουμε ζήσει εκείνη τη στιγμή που αναρωτιόμαστε με αγωνία μήπως δεν φτάσει το φαγητό, μήπως λείπει κάποιο βασικό υλικό, μήπως κάτι δεν βγει όπως το φανταζόμασταν. Κι όμως, η ΑΒ είναι εκεί, στη σωστή στιγμή, για να μετατρέψει το άγχος σε χαμόγελο και την προετοιμασία σε απόλαυση. Όπως άλλωστε αναφέρει χαρακτηριστικά το γιορτινό τους σλόγκαν: «Στις γιορτές, φροντίζουμε να είναι όλα εκεί για σένα».

YouTube thumbnail

Η βόλτα στο κατάστημα μοιάζει με γιορτινή διαδρομή. Στο Κρεοπωλείο ΑΒ, οι επιλογές ανοίγουν μπροστά σου σαν υπόσχεση για ένα τραπέζι που θα μείνει σε όλους αξέχαστο. Φρέσκες γαλοπούλες, εκλεκτές κοπές χοιρινού, ρολά και πορκέτες με ιδιαίτερους συνδυασμούς, κρέατα από ελληνικές φάρμες που κουβαλούν ποιότητα και φροντίδα. Είναι εκείνες οι πρώτες αποφάσεις που καθορίζουν το κυρίως γεύμα του μενού και δίνουν τον τόνο της γιορτής.

Λίγο πιο πέρα, τα τυριά και τα αλλαντικά στήνουν τη δική τους γιορτή με απίθανη ποικιλία που δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Πλατώ που γεμίζουν με γεύσεις από όλον τον κόσμο, αλλά και με επιλογές από Έλληνες παραγωγούς, με ψαγμένες μαρμελάδες και αποξηραμένα φρούτα, αποκλειστικά στα ΑΒ. Κάθε κομμάτι έχει τη θέση του, κάθε γεύση συμπληρώνει την άλλη, όπως ακριβώς συμβαίνει και γύρω από το τραπέζι, όπου τα φρούτα και τα λαχανικά φέρνουν χρώμα και φρεσκάδα για τα απαραίτητα ορεκτικά. Ρόδια για γούρι, εξωτικά φρούτα για σαλάτες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, κολοκύθες, πατάτες και γλυκοπατάτες για πίτες και βελουτέ, ξηροί καρποί και κάστανα που ψήνονται γεμίζοντας το σπίτι άρωμα. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν το τραπέζι ακόμα πιο ζωντανό και γιορτινό.

Και φυσικά, κανένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς το σωστό ποτό να το συνοδεύει. Η χριστουγεννιάτικη κάβα της ΑΒ προσφέρει επιλογές σε κρασιά, αφρώδη και ποτά που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή: από το πρώτο τσούγκρισμα μέχρι το χαλαρό λικέρ στο τέλος της βραδιάς.

Μαζί τους, οι αποκλειστικές μάρκες και η σειρά Excellent φέρνουν λιχουδιές, μπισκότα, τα αγαπημένα ιταλικά panettone και έτοιμες λύσεις που κάνουν το «κάτι παραπάνω» πραγματικότητα, χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα ή γεύση και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.

Αυτή η φιλοσοφία διατρέχει και το χριστουγεννιάτικο τεύχος του AB Food Stories. Ένα περιοδικό με πλούσιες ιδέες για το γιορτινό τραπέζι, για γλυκές δημιουργίες, μέχρι και για πιο ελαφριές προτάσεις και έξυπνους τρόπους αξιοποίησης των περισσευμάτων. Το AB Food Stories γίνεται σύμμαχος σε κάθε κουζίνα. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του, στηρίζουν το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» και τοπικούς φορείς, κάνοντας τη γιορτή να έχει ακόμη μεγαλύτερο νόημα.

Η εμπειρία συνεχίζεται και online με το AB Eshop και το ανανεωμένο Xmas Shop που συγκεντρώνουν όλα όσα χρειάζεσαι, από το γιορτινό τραπέζι και τον στολισμό μέχρι τα δώρα και τις συνταγές, κάνοντας τις αγορές πιο εύκολες και ανθρώπινες. Γιατί, τελικά, αυτό είναι που μετράει: να μπορείς να χαρείς τις γιορτές χωρίς άγχος, γνωρίζοντας πως κάποιος έχει φροντίσει να είναι ό,τι χρειάζεσαι εκεί για σένα.

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα ξεκινούν από την αγάπη για το καλό φαγητό και καταλήγουν στις στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη μας. Στις μυρωδιές που γεμίζουν το σπίτι, στα πιάτα που αδειάζουν και ξαναγεμίζουν, στα χαμόγελα γύρω από το τραπέζι. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι η πιο αγαπημένη γιορτή όλων, αφού τελικά είναι μια εμπειρία και μια αίσθηση που μοιράζεται. Και όταν έχεις «όλα και κάτι παραπάνω», αυτή η αίσθηση γίνεται μαγεία.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

Τα Νέα της Αγοράς 24.12.25

The art of aura

A journey through senses, meaningful moments and connections

Σύνταξη
Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Σύνταξη
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»

Το Wolt Market επαναπροσδιορίζει τα εβδομαδιαία ψώνια προσφέροντας μια σύγχρονη και αυθεντική εμπειρία αγορών που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Οδηγός γιορτινών δώρων: Συσκευές, παιχνίδια και gadgets για περισσότερη απόλαυση, άνεση και χαρά το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

Οδηγός γιορτινών δώρων: Συσκευές, παιχνίδια και gadgets για περισσότερη απόλαυση, άνεση και χαρά το 2026

Φέτος τα Χριστούγεννα, αγοράζουμε δώρα από την αποκλειστική συλλογή προϊόντων τoυ Πλαίσιο και στηρίζουμε το σπουδαίο έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Οικονομία 24.12.25

Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα
Μπάσκετ 24.12.25

Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

NBA και FIBA περνούν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, καλώντας ομάδες και επενδυτές και υποσχόμενες ένα πρωτάθλημα που θα συνδυάζει το αμερικανικό μοντέλο με τις ευρωπαϊκές αξίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας την επική Χριστουγεννιάτικη ταινία για φέτος, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη και σε ιδιαίτερο ρόλο τον Τάισον

Σύνταξη
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
