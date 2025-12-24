Χριστούγεννα 2025: Με το καρότσι της ΑΒ Βασιλόπουλος για «Όλα & κάτι παραπάνω»

Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, το σπίτι αρχίζει να αλλάζει. Δεν είναι μόνο τα λαμπάκια και το στολισμένο δέντρο που έχουν αλλάξει την ατμόσφαιρα του χώρου και δίνουν την αίσθηση ότι έχουμε κάθε μέρα γιορτή. Είναι η προσμονή για αυτές τις μέρες που έρχονται, που κρύβουν αγκαλιές, ιστορίες που θα ειπωθούν ξανά γύρω από το τραπέζι και μυρωδιές που θα μας πάνε πίσω σε παιδικά Χριστούγεννα. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις λίστες, τα «μην ξεχάσεις» και τα «τι θα μαγειρέψουμε φέτος», ξεκινά και η πιο όμορφη προετοιμασία: το γιορτινό τραπέζι.

Γιατί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι οι άνθρωποι που κάθονται γύρω του, τα πιάτα που γεμίζουν με αγάπη και προσμονή και η φροντίδα που βάζεις σε κάθε λεπτομέρεια, από το πρώτο ποτήρι κρασί μέχρι το τελευταίο γλυκό. Αυτήν ακριβώς τη μαγεία έρχεται να φωτίσει φέτος η χριστουγεννιάτικη καμπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος, θυμίζοντάς μας πως στις γιορτές, φροντίζουν να είναι όλα εκεί για εμάς. Και όχι μόνο όλα, αλλά και κάτι παραπάνω.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα γνώριμο αντικείμενο σε όλους: το καρότσι της ΑΒ. Ένα καρότσι που, σαν απρόσμενος ήρωας σε σύγχρονο παραμύθι ζωντανεύει και γεμίζει με όσα χρειάζονται για να σωθεί το χριστουγεννιάτικο δείπνο. Γιατί όλοι έχουμε ζήσει εκείνη τη στιγμή που αναρωτιόμαστε με αγωνία μήπως δεν φτάσει το φαγητό, μήπως λείπει κάποιο βασικό υλικό, μήπως κάτι δεν βγει όπως το φανταζόμασταν. Κι όμως, η ΑΒ είναι εκεί, στη σωστή στιγμή, για να μετατρέψει το άγχος σε χαμόγελο και την προετοιμασία σε απόλαυση. Όπως άλλωστε αναφέρει χαρακτηριστικά το γιορτινό τους σλόγκαν: «Στις γιορτές, φροντίζουμε να είναι όλα εκεί για σένα».

Η βόλτα στο κατάστημα μοιάζει με γιορτινή διαδρομή. Στο Κρεοπωλείο ΑΒ, οι επιλογές ανοίγουν μπροστά σου σαν υπόσχεση για ένα τραπέζι που θα μείνει σε όλους αξέχαστο. Φρέσκες γαλοπούλες, εκλεκτές κοπές χοιρινού, ρολά και πορκέτες με ιδιαίτερους συνδυασμούς, κρέατα από ελληνικές φάρμες που κουβαλούν ποιότητα και φροντίδα. Είναι εκείνες οι πρώτες αποφάσεις που καθορίζουν το κυρίως γεύμα του μενού και δίνουν τον τόνο της γιορτής.

Λίγο πιο πέρα, τα τυριά και τα αλλαντικά στήνουν τη δική τους γιορτή με απίθανη ποικιλία που δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Πλατώ που γεμίζουν με γεύσεις από όλον τον κόσμο, αλλά και με επιλογές από Έλληνες παραγωγούς, με ψαγμένες μαρμελάδες και αποξηραμένα φρούτα, αποκλειστικά στα ΑΒ. Κάθε κομμάτι έχει τη θέση του, κάθε γεύση συμπληρώνει την άλλη, όπως ακριβώς συμβαίνει και γύρω από το τραπέζι, όπου τα φρούτα και τα λαχανικά φέρνουν χρώμα και φρεσκάδα για τα απαραίτητα ορεκτικά. Ρόδια για γούρι, εξωτικά φρούτα για σαλάτες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, κολοκύθες, πατάτες και γλυκοπατάτες για πίτες και βελουτέ, ξηροί καρποί και κάστανα που ψήνονται γεμίζοντας το σπίτι άρωμα. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν το τραπέζι ακόμα πιο ζωντανό και γιορτινό.

Και φυσικά, κανένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς το σωστό ποτό να το συνοδεύει. Η χριστουγεννιάτικη κάβα της ΑΒ προσφέρει επιλογές σε κρασιά, αφρώδη και ποτά που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή: από το πρώτο τσούγκρισμα μέχρι το χαλαρό λικέρ στο τέλος της βραδιάς.

Μαζί τους, οι αποκλειστικές μάρκες και η σειρά Excellent φέρνουν λιχουδιές, μπισκότα, τα αγαπημένα ιταλικά panettone και έτοιμες λύσεις που κάνουν το «κάτι παραπάνω» πραγματικότητα, χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα ή γεύση και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.

Αυτή η φιλοσοφία διατρέχει και το χριστουγεννιάτικο τεύχος του AB Food Stories. Ένα περιοδικό με πλούσιες ιδέες για το γιορτινό τραπέζι, για γλυκές δημιουργίες, μέχρι και για πιο ελαφριές προτάσεις και έξυπνους τρόπους αξιοποίησης των περισσευμάτων. Το AB Food Stories γίνεται σύμμαχος σε κάθε κουζίνα. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του, στηρίζουν το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» και τοπικούς φορείς, κάνοντας τη γιορτή να έχει ακόμη μεγαλύτερο νόημα.

Η εμπειρία συνεχίζεται και online με το AB Eshop και το ανανεωμένο Xmas Shop που συγκεντρώνουν όλα όσα χρειάζεσαι, από το γιορτινό τραπέζι και τον στολισμό μέχρι τα δώρα και τις συνταγές, κάνοντας τις αγορές πιο εύκολες και ανθρώπινες. Γιατί, τελικά, αυτό είναι που μετράει: να μπορείς να χαρείς τις γιορτές χωρίς άγχος, γνωρίζοντας πως κάποιος έχει φροντίσει να είναι ό,τι χρειάζεσαι εκεί για σένα.

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα ξεκινούν από την αγάπη για το καλό φαγητό και καταλήγουν στις στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη μας. Στις μυρωδιές που γεμίζουν το σπίτι, στα πιάτα που αδειάζουν και ξαναγεμίζουν, στα χαμόγελα γύρω από το τραπέζι. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι η πιο αγαπημένη γιορτή όλων, αφού τελικά είναι μια εμπειρία και μια αίσθηση που μοιράζεται. Και όταν έχεις «όλα και κάτι παραπάνω», αυτή η αίσθηση γίνεται μαγεία.