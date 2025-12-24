Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Τελεσίγραφα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Μαξίμου και μπλόκα στέλνουν εκατέρωθεν…

Τελεσίγραφα



• Καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει

• Κανείς διάλογος δεν είναι σε εξέλιξη

• Κανείς εκδρομέας δεν ξέρει πώς θα φθάσει στον προορισμό του

===========

Εξοικονομώ 2025

Τα ποσά και οι προθεσμίες

• Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για το αν είστε δικαιούχος

• Τι ποσοστό επιχορήγησης δικαιούστε και πώς μπορείτε να το αξιοποιήσετε

===========

Οι φωτογραφίες του 2025

• «ΤΑ ΝΕΑ» επέλεξαν από τη δεξαμενή του πρακτορείου Reuters και σας παρουσιάζουν τις εννιά καλύτερες

===========

Μετά την Τριμερή

Πώς η δράση προκάλεσε ασύμμετρη αντίδραση

• Εντονα ενοχλημένη η Αγκυρα αφήνει υπονοούμενα και απειλεί

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Οι προτροπές του Κυρ. Μητσοτάκη…

…και ο πήχης του Ν. Ανδρουλάκη

===========

Αεροπορική τραγωδία

Αποδεκατίστηκε η στρατιωτική ηγεσία της Δυτικής Λιβύης

===========

Αρχαιολογία

Ενα μινωικό μνημείο στις εμβληματικότερες φετινές ανακαλύψεις

===========

«Διάλογοι»

Οκτώ χρόνια φαγούρα μεταξύ Πούτιν και Μακρόν

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ζαλγκίρις – ΠΑΟ 85-92

Με ξέσπασμα η μεγάλη νίκη

Για τον Σλοτ στη Λίβερπουλ

Ακόμη ένα πρόβλημα ο τραυματισμός του Ισακ