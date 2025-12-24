Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24 Δεκεμβρίου 2025 | 16:09

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Spotlight

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 δεν λειτούργησε μόνο ως μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση, αλλά και ως ένας καθρέφτης της κοινωνίας – και της πολιτικής. Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών που ακολούθησαν δεν ήταν τυπικές αλλά ανέδειξαν τον συμβολισμό μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από τον χώρο των media και μετατράπηκε σε συλλογικό γεγονός με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έως τους επικεφαλής όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η αναγνώριση ήταν κοινή: ο Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 ανέδειξε τη δύναμη της κοινωνικής προσφοράς, αλλά και το κενό που συχνά καλούνται να καλύψουν τέτοιες δράσεις. Άλλοι στάθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, άλλοι στη δύναμη της λαϊκής αλληλεγγύης – όλοι, όμως, συμφώνησαν στην αξία του αποτελέσματος.

Πάνω από όλα, το πολιτικό μήνυμα ήταν σαφές: η κοινωνία μπορεί να προηγείται και η πολιτική να ακολουθεί. Και σε αυτή την περίπτωση, με πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού και του Ομίλου Antenna, το επίκεντρο δεν ήταν οι δηλώσεις, αλλά τα παιδιά που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και χρειάζονται στήριξη κάθε μέρα όχι μόνο τις γιορτές.

Σπάνια ομοφωνία: Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αποθεώνουν τον Θοδωρή Κυριακού

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 κατάφερε κάτι σπάνιο: να ενώσει όλες τις πολιτικές φωνές γύρω από έναν κοινό σκοπό. Η πρωτοβουλία του Ομίλου Antenna, που συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ για τη στήριξη 300.000 παιδιών, βρήκε καθολική αναγνώριση από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων, ανεξαρτήτως ιδεολογικής αφετηρίας.

Οι δηλώσεις τους είχαν έναν κοινό παρονομαστή: την ανάδειξη της αξίας της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης, αλλά και τη σημασία της συλλογικής κινητοποίησης. Από την κυβέρνηση μέχρι την αντιπολίτευση, όλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι μια τηλεοπτική πρωτοβουλία μπορεί να μετατραπεί σε πράξη ουσίας με μετρήσιμο κοινωνικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο όραμα του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών, των εργαζομένων και των οργανισμών που στήριξαν την προσπάθεια. Σε μια σπάνια στιγμή πολιτικής σύμπνοιας, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: όταν ο στόχος είναι τα παιδιά, δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τόσους συμπολίτες μας και να βοηθήσουμε, δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά που μας έχουν πραγματική ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους τηλεθεατές μας, τους συνεργάτες μας, τις εταιρείες και τους οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προσφορά τους. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους της οικογένειας του Antenna που τόσες ημέρες εργάζονται ασταμάτητα, για να πετύχουμε τον σκοπό μας να σταθούμε στο πλευρό όλων αυτών των παιδιών. Όλοι μαζί, στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης σε κάθε παιδί που χρειάζεται τη φροντίδα και τη στήριξή μας για να μην αισθάνεται μόνο. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Γιατί τα παιδιά μάς χρειάζονται δίπλα τους κάθε μέρα».

Την αξία της προσφοράς του τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1, προς όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, υπογράμμισαν στα μηνύματά τους o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, εξαίροντας τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Μόνο μπράβο αξίζουν στον Αntenna και τον Θοδωρή Κυριακού για τον χθεσινό τηλεμαραθώνιο, που συγκέντρωσε 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τα παιδιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι.

Νίκος Ανρουλάκης
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, κ. Θοδωρή Κυριακού, και όλους τους συντελεστές του καναλιού για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους. Ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 υπογράμμισε ότι όταν ενωνόμαστε κάτω από τις αξίες της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης και της προσφοράς πετυχαίνουμε σπουδαίους στόχους. Συγκεντρώθηκαν 3.300.000 ευρώ για τα παιδιά των μη κερδοσκοπικών οργανισμών «Δεσμός», «ΕΛΙΖΑ», «Παιδικά Χωριά SOS», «Φλόγα» και «Make-A-Wish Ελλάδας», και είναι η έμπρακτη απόδειξη της συλλογικής μας δύναμης.

Σωκράτης Φάμελλος
Η πρωτοβουλία του τηλεμαραθώνιου του ΑΝΤ1 και του Θοδωρή Κυριακού, ανέδειξε τη καλύτερη πλευρά της κοινωνίας μας, να συγχαρώ όλους και όλες που συνέβαλαν με την συμμετοχή και την προσφορά τους. Τέτοιες δράσεις μας θυμίζουν ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, είναι αξίες που μπορούν να δώσουν ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και επισημαίνουν την ανάγκη η πολιτεία, να κάνει πολλά περισσότερα για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Δημήτρης Κουτσούμπας
Η επιτυχία της πρωτοβουλίας του χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1 για την οικονομική ενίσχυση ιδρυμάτων και οργανώσεων που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη, σε συνθήκες τεράστιων ελλείψεων αντίστοιχων κρατικών δομών, αποτελεί απόδειξη της ίδιας της ευαισθησίας και της αλληλεγγύης του συνόλου του ελληνικού λαού.

Την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού για τον κρίσιμο σκοπό της στήριξης των 5 ιδρυμάτων και συλλόγων (Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και το Make-A-Wish Ελλάδος) που βρίσκονται δίπλα στους μικρούς μας φίλους, τόνισαν σε δηλώσεις τους και οι υπόλοιποι αρχηγοί, των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Αλέξης Χαρίτσης
Κάθε ευρώ για καλό σκοπό είναι μια απόδειξη ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά μπορούν να νικήσουν. Οι πολίτες προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είναι στο πλευρό των παιδιών που δίνουν, με τη βοήθεια της επιστήμης και των νοσοκομείων μας, τη μεγάλη μάχη για τη ζωή. Την πιο συγκινητική μάχη από όλες. Είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε. Δίχως ιδιοτέλεια και αυτοπροβολή. Και πάνω από όλα, να μην ξεχνάμε ότι μόνο ένα ισχυρό ΕΣΥ μπορεί είναι δίπλα μας τη δύσκολη, τη χειρότερη, στιγμή της ζωής μας. Συγχαρητήρια στον όμιλο του Αντ1. Στους εργαζόμενους, στην διοίκηση και στον πρόεδρο προσωπικά για την αξιέπαινη πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια και στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν και συγκεντρώθηκε ένα τόσο σημαντικό ποσό.

Κυριάκος Βελόπουλος
Σε ένα κράτος που δεν μπορεί να παρέχει ούτε τα αυτονόητα, ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 έρχεται για να αποδείξει ότι η αλληλεγγύη των Ελλήνων είναι ο λόγος που η πατρίδα και η κοινωνία στέκονται ακόμα όρθιες. Συγχαρητήρια στον ΑΝΤ1 και στον κ. Θεόδωρο Κυριακού.

Δημήτρης Νάτσιος
Ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 για τα παιδιά με καρκίνο αποτελεί μια πράξη έμπρακτης αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Σε μια εποχή που δοκιμάζεται η ανθρωπιά μας, τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν ελπίδα και δύναμη στις οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά.Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, κ. Θοδωρή Κυριακού, καθώς και σε όλους τους συντελεστές, που αποδεικνύουν ότι τα ΜΜΕ μπορούν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τη ζωή. Η ΝΙΚΗ στέκεται δίπλα σε κάθε παιδί που παλεύει και σε κάθε προσπάθεια που υπερασπίζεται το δικαίωμα στην ελπίδα. Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου
Θερμά συγχαρητήρια στον Antenna για αυτή την συγκινητική πρωτοβουλία για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και στον Θοδωρή Κυριακού, που εμπνεύστηκε και υλοποίησε αυτήν την δράση, με τα παιδιά στο μυαλό, στην καρδιά και στην κορυφή των προτεραιοτήτων!

Πάνω από 35 χρόνια, ο ΑΝΤ1 αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, εμπνέει και κάνει πράξη τη δέσμευσή του για κοινωνική αλληλεγγύη. Μια πράξη που ενώνει, ενδυναμώνει και δίνει ελπίδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

inWellness
inTown
Media
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας
Διεκδικεί «συγγνώμη» 24.12.25

Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας

Η ποινικοποίηση του γαλλικού αποικισμού στην Αλγερία είχε τεθεί στο τραπέζι σε πολλές περιπτώσεις από τα χρόνια του 1980 μέχρι σήμερα

Σύνταξη
Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
Μεγάλη διαφορά 24.12.25

Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους

Φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να μην... ανάψουν οι ψησταριές

Σύνταξη
Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Συλλυπητήρια Ερντογάν 24.12.25

Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά. Οκτώ οι νεκροί, εκ των οποίων μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύνταξη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!

Ιστορικό χαρακτήρα αποκτά εκείνο το πολύ όμορφο τέρμα του Μανού Γκαρθία στο Αγρίνιο που είχε ακυρωθεί για ένα... άγγιγμα στο αντίπαλό του, με τον Λανουά να δικαιολογεί την απόφαση με τον όρο... touch!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική
Ελλάδα 24.12.25 Upd: 18:11

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στους δρόμους ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων - Αναφορές για διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές

Σύνταξη
Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
Απάντηση σε Νετανιάχου 24.12.25

Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι απάντησε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Μαχμούντ Μαρντάουι

Σύνταξη
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
Ξάνθη 24.12.25

Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε για την Θράκη ότι είναι μια «περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία», που αποτελεί «το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς»

Σύνταξη
Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ
Προσπάθεια λογοκρισίας 24.12.25

Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ

Κυρώσεις κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν, δύο Βρετανών και δύο Γερμανών πολιτών, για την προσπάθεια περιορισμού της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους. Μάρκο Ρούμπιο: Είναι «ριζοσπάστες ακτιβιστές»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων
Creepy κρύπτη 24.12.25

Διαρροή αρχείων Έπσταϊν - Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο άντρο του άρρωστου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν δείχνει μια συλλογή από παράξενα κοστούμια για παιχνίδια ρόλων κι ενοχλητικά «έργα τέχνης με παιδιά σε ασυμβίβαστες στάσεις».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις
Διασταυρώσεις 24.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις

Οι πρώτες 50 περιπτώσεις ελεγχόμενων, για τις οποίες δεν προκύπτει δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το Ε9, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές

Σύνταξη
Ουκρανία: Έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα – Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων
Μαίνεται ο πόλεμος 24.12.25

Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα - Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων

Η Ουκρανία περιμένει την απάντηση της Ρωσίας - Τα «αγκάθια» σχετικά και με το νέο σχέδιο παραμένουν τα ίδια: το Ντονμπάς και ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 24.12.25

Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Για τους αγρότες λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, το ίδιο. Το κράτος έχει ένα ματωμένο πλεόνασμα, πληρωμένο απ’ όλους μας. Αλλά όχι για όλους», λέει ο Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Οικονομία 24.12.25

Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα
Μπάσκετ 24.12.25

Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

NBA και FIBA περνούν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, καλώντας ομάδες και επενδυτές και υποσχόμενες ένα πρωτάθλημα που θα συνδυάζει το αμερικανικό μοντέλο με τις ευρωπαϊκές αξίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο