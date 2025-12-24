Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Λουί Αραγκόν: Ούτε για μια στιγμή, σ’ ολόκληρη τη ζωή μου, δεν άλλαξα άποψη
Ιστορικό Αρχείο 24 Δεκεμβρίου 2025 | 15:06

Λουί Αραγκόν: Ούτε για μια στιγμή, σ’ ολόκληρη τη ζωή μου, δεν άλλαξα άποψη

Η συμφορά δεν είναι περισσότερο υποχρεωτική από την ευτυχία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Spotlight

Αρχές Μαΐου (σ.σ. του έτους 1974) οι εκδόσεις Γκαλλιμάρ θα κυκλοφορήσουν, στη σειρά «Το διασταυρωμένο μυθιστορηματικό έργο της Έλσας Τριολέ και του Αραγκόν», το πρόσφατο βιβλίο του τελευταίου: «Θέατρο/Μυθιστόρημα» (σ.σ. Théâtre/Roman ο τίτλος του πρωτοτύπου). Και γύρω απ’ αυτό το βιβλίο ο Λουί Αραγκόν επιθυμεί να περιορισθή η συνομιλία μας σήμερα, χωρίς να επεκταθούμε σε πολιτικά θέματα. Για την πολιτική δεν μιλάει «παρά μόνο μέσα στο κόμμα του ή, αν προκύψη τέτοια ανάγκη, δημοσίως, αλλά πάλι εξ ονόματος του κόμματός του». Ή ακόμα σε ιδιωτικές συνομιλίες του, με φίλους του. Όσα είχε να πη για την πολιτική τα είπε, τα έγραψε, και θα εξακολουθήση να το κάνει. Ποιος ο λόγος όμως και τώρα; Αυτό που έχει σημασία γι’ αυτόν εξ άλλου είναι που ποτέ δεν λοξοδρόμησε σε θέματα ουσίας, που παρέμεινε πιστός. Για την ώρα, αυτό που τον απασχολεί είναι το νέο μυθιστόρημά του, καθώς και το «Ποιητικό Έργο» του, που θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει ως το 1975 σε δώδεκα τόμους.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 31.3.1974, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

— Τι έχετε λοιπόν να μας πήτε για το νέο βιβλίο σας, που θα έχη νομίζω πεντακόσιες σελίδες;

 Το σπουδαιότερο που πρέπει να έχη κανείς υπ’ όψη του ξεκινώντας να διαβάση το «Θέατρο/Μυθιστόρημα» είναι πως έχω κλείσει τα 76 κι ότι αντιμετωπίζω τη ζωή όπως μπορεί να την αντιμετωπίση ένας άνθρωπος σ’ αυτήν την ηλικία. Αντίθετα προς αρκετούς συνομηλίκους μου, δεν διακατέχομαι από κανένα δραματικό αίσθημα, αλλ’ απλώς από μια τάση για τάξη. Υπάρχουν πράγματα που δεν πρόλαβα να πω και που θα λυπηθώ αν δεν τα πω. Υπάρχουν πράγματα με τα οποία καταπιάστηκα και που έμειναν στη μέση… Ετοιμάζομαι να εκλείψω με τρόπο όσο το δυνατόν πιο νοικοκυρεμένο. Και το μυθιστόρημά μου αυτό που κυκλοφορεί τώρα, το βλέπω, χωρίς κανένα πάθος, σαν το τελευταίο της ζωής μου. Γι’ αυτόν το λόγο ίσως ο αναγνώστης θα το βρει δύσκολο ή θλιβερό, απαισιόδοξο δηλαδή. Λυπάμαι, πάντοτε όμως έγραφα όσα είχα διάθεση να γράφω, χωρίς να με απασχολεί το τι θα πει ο κόσμος. Στην ηλικία μου, η γνώμη των συγχρόνων μου μού φαίνεται αρκετά περιωρισμένη σε σύγκριση με το κοινό που ακολουθεί.


Είτε τα λένε μυθιστορήματα είτε όχι, τα λογοτεχνικά έργα, για να κολακέψουν τον αναγνώστη, παρουσιάζουν συνήθως πρόσωπα τέτοια που να αρέσουν. Και φυσικά, οπωσδήποτε νέους. Μου φάνηκε ωστόσο ότι για μένα έφθασε πια η εποχή να μιλήσω για τα γερατειά, αυτό γιατί έχω πάντοτε την τάση να μιλώ για ό,τι ξέρω καλά. Έτσι, το μυθιστόρημά μου, που, εδώ που τα λέμε, δεν έχει παρά δύο μόνο πρόσωπα (αν και υπάρχουν μερικές ακόμα δευτερεύουσες μορφές), έχει οικοδομηθή πάνω σε δύο άνδρες διαφορετικής ηλικίας: ο ένας είναι ακριβώς σαράντα τη στιγμή που αρχίζει το βιβλίο, και ο άλλος περπατά (δεν μπορώ να πω με πολύ αλλέγκρο βήμα) στα ογδόντα του. Ο πρώτος μιλάει (για να διασκεδάση τον δεύτερο υποτίθεται) για τα νεανικά του χρόνια. Έτσι, το «Θέατρο/Μυθιστόρημα», όπως κατάλαβα εκ των υστέρων, γιατί είχα τέτοια πρόθεση, αγκαλιάζει όλη τη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 6.1.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

— Γιατί ο ένας από τους δύο άνδρες να είναι σαραντάρης; Μήπως για να υπάρξη ανάμεσα σ’ αυτόν και τον γέρο η νιότη, σαν τρίτο πρόσωπο;

 Δεν σκέφθηκα τίποτα τέτοιο, έτσι όμως όπως μου θέσατε την ερώτηση, δεν αποκλείεται να έγραψα πράγματι το βιβλίο μου με μια τέτοια έννοια. Διότι αληθεύει ότι για τον συγγραφέα, και πιθανώτατα για τους ήρωές του επίσης, το πρόβλημα της νεολαίας είναι ασφαλώς το μείζον πρόβλημα στην εποχή που ζούμε. Εξ άλλου εγώ γράφω (ξέχασα να σας το πω προηγουμένως) για τους ανθρώπους που θα με διαβάσουν όταν δεν θα υπάρχω πια. Αυτό προϋποθέτει ότι με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της νεολαίας, και δεν το κρύβω. Προσθέτω ότι το αντίβαρο αυτού του ενδιαφέροντός μου είναι η βαθύτατη ανία που με κατακλύζει μπροστά στους ανθρώπους της ηλικίας μου ή και αρκετά νεώτερούς μου.


«ΤΑ ΝΕΑ», 31.7.1997, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

— Πότε πρωτοσκεφθήκατε αυτό το βιβλίο σας και πότε αρχίσατε να το γράφετε;

 Νομίζω ότι έγιναν όλα μαζί. Ίσα-ίσα που πρόλαβα να πάρω αναπνοή από την «Λευκή ή η Λησμονιά» (σ.σ. «Μπλανς ή η Λησμονιά») και βάλθηκα πάλι, όπως συνήθως, να γράψω ένα βιβλίο, τραβώντας στα τυφλά ύστερα απ΄την τρίτη λέξη. Αυτό έγινε το 1967. Και η χρονολογία αυτή μου δίνει την ευκαιρία να επανέλθω στο πρόβλημα της νεολαίας, που στάθηκε για μένα σε μια περίοδο το πιο καφτό πρόβλημα. Μου ετέθη για πρώτη φορά από το 1968 και μετά. Διότι τα όσα έτυχε να πω πάνω σ’ αυτό παλαιότερα, σαν ήμουνα και εγώ νέος δηλαδή, δεν έχουν εδώ καμμιά αξία. Ούτε για μια στιγμή ωστόσο, σ’ ολόκληρη τη ζωή μου, δεν άλλαξα άποψη. […]

Τον Μάιο του 1968 μού έτυχε να μιλήσω σε μια συγκέντρωση φοιτητών που είχαν στρατοπεδεύσει στο μπουλβάρ Σαιν-Μισέλ, και ομολογώ (άσχετα προς τις κραυγές που με διέκοπταν κάθε τόσο) ότι ποτέ άλλοτε στη ζωή μου δεν ξαναβρέθηκα μπροστά σε πιο δυσμεταχείριστο κοινό. Δεν θέλω να επιμείνω περισσότερο πάνω σ’ αυτό το θέμα, μα θα μου επιτρέψετε ωστόσο να πω ότι υπήρξε πάντοτε μια ακολουθία στις ιδέες μου εις ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη που ανέκαθεν έτρεφα προς τη νεολαία της χώρας μου.


«ΤΑ ΝΕΑ», 28.12.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

— Η νεολαία αυτή υπάρχει στο βιβλίο σας, και σ’ αυτή δεν απευθύνεστε όταν λέτε: «Σου διδάσκω, ω μικρό μου, τα συμφοριασμένα μαθηματικά»; Δεν είναι φοβερό όμως να μιλάτε στη νεολαία μ’ αυτόν τον τρόπο;

 Δεν είναι δυνατόν να περιορισθή η ερμηνεία αυτής της φράσεως στη νεολαία του 1968. Στο βιβλίο μου αναφέρεται σ’ ένα κεφάλαιο που νομίζω ότι γράφτηκε στις αρχές του 1973 και είναι στραμμένη προς το μέλλον, όπως κι’ όλο το υπόλοιπο βιβλίο μου εξ άλλου. Δεν είμαι προφήτης, και αν μια μέρα τα πράγματα πρόκειται ν’ αλλάξουν, αν μια μέρα τα «συμφοριασμένα μαθηματικά» γίνουν μια απηρχαιωμένη επιστήμη (πράγμα που τη μια μέρα ή την άλλη θα είναι η μοίρα όλων των επιστημών), δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό θα συμβή στην εποχή μου ή έναν αιώνα αργότερα. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο που έγραφα το 1960 κι’ αυτό που έγραψα το 1973 επ’ ουδενί λόγω πρέπει να θεωρηθούν σαν έκφραση ενός νόμου της συμφοράς. Η συμφορά δεν είναι περισσότερο υποχρεωτική από την ευτυχία, και τη μια και την άλλη όμως έχομε χρέος να την κυττάζωμε κατάματα.

*Άρθρο αφιερωμένο στον Λουί Αραγκόν, υπό τον τίτλο «Η ευτυχία δεν είναι υποχρεωτική, ούτε όμως και η δυστυχία». Η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Αραγκόν στη γαλλίδα δημοσιογράφο, συγγραφέα και κριτικό Yvonne Baby (1931-2022) είχε δημοσιευτεί στην παρισινή εφημερίδα Le Monde και στο «Βήμα» (στην ελληνική εφημερίδα, την Κυριακή 31 Μαρτίου 1974).


Ο διάσημος γάλλος λογοτέχνης Λουί Αραγκόν (Louis Aragon) γεννήθηκε στο Παρίσι στις 3 Οκτωβρίου 1897 και απεβίωσε στη γαλλική πρωτεύουσα στις 24 Δεκεμβρίου 1982.


Στρατευμένος κομμουνιστής από τη δεκαετία του 1930, ο Αραγκόν υπήρξε ένας διανοούμενος υψηλού επιπέδου που καθαγιάστηκε αλλά και δαιμονοποιήθηκε, καταφέρνοντας πάντως να ενσαρκώσει όσο ελάχιστοι άλλοι άνθρωποι των γραμμάτων την αγωνία του ανθρώπου για τον εαυτό του και τον κόσμο.

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Οικονομία 24.12.25

Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα
Μπάσκετ 24.12.25

Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

NBA και FIBA περνούν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, καλώντας ομάδες και επενδυτές και υποσχόμενες ένα πρωτάθλημα που θα συνδυάζει το αμερικανικό μοντέλο με τις ευρωπαϊκές αξίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας την επική Χριστουγεννιάτικη ταινία για φέτος, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη και σε ιδιαίτερο ρόλο τον Τάισον

Σύνταξη
«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ
«Άδικη ζωή» 24.12.25

«Και ο πρόεδρος αγαπά τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες» – Η επιστολή του Έπσταιν που καίει τον Τραμπ

Σε ανάρτηση του στο Χ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ισχυρίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Έπσταιν «περιέχουν σκανδαλοθηρικές ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Σύνταξη
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
