Η Ρωσία κατοχύρωσε πατέντα για διαστημικό σταθμό με τεχνητή βαρύτητα

Η κρατική διαστημική εταιρεία Energia εξασφάλισε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια νέα αρχιτεκτονική διαστημικών σταθμών με σύστημα τεχνητής βαρύτητας, μια δυνατότητα που θα προσέφερε πολλαπλά οφέλη σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, στην κατοχή στου οποίου περιήλθε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το περιστρεφόμενο σύστημα που περιγράφει η Energia θα δημιουργούσε φυγόκεντρο δύναμη με επιτάχυνση 0,5g, το ήμισυ της βαρυτικής έλξης στην επιφάνεια της Γης.

Τα σχέδια που συνοδεύουν την πατέντα δείχνουν μια κεντρική μονάδα που λειτουργεί ως άξονας, γύρω από την οποία περιστρέφονται τέσσερις κάθετοι σωλήνες με μονάδες διαβίωσης στα άκρα τους.

Για να προσφέρει επιτάχυνση 0,5 g, οι τέσσερις σωλήνες θα έπρεπε να έχουν μήκος 40 μέτρων και να συμπληρώνουν πέντε φορές ανά λεπτό.

Ένας διαστημικός σταθμός τέτοιου μεγέθους θα απαιτούσε πολλαπλές αποστολές από τη Γη για τη συναρμολόγησή του σε τροχιά.

Το κείμενο τεκμηρίωσης αναγνωρίζει ότι τα σκάφη που προσεγγίζουν τον σταθμό θα έπρεπε να ακολουθούν την περιστροφική του κίνηση για να προσδεθούν με ασφάλεια, ένα μειονέκτημα που η Energia αναγνωρίζει ότι θα μείωνε την ασφάλεια του σταθμού.

Ένα περιβάλλον τεχνητής βαρύτητας θα ήταν θεωρητικά ιδανικό για αποστολές μεγάλης διάρκειας, καθώς η έλλειψη βαρύτητας προκαλεί σημαντικές παρενέργειες, όπως ατροφία των μυών, απώλεια οστικής μάζας, διόγκωση της καρδιάς και συσσώρευση υγρών στο άνω μέρος του σώματος.

Η Ρωσία δεν έχει παραθέσει χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη ενός τέτοιου σταθμού και η πηγή της χρηματοδότησης παραμένει αδιευκρίνιστη.

Η πατέντα έρχεται πάντως την ώρα που η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos ετοιμάζονται να παροπλίσουν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2030.

Η Ρωσία έχει ανακοινώσει στο μεταξύ ότι σχεδιάζει δικό της διαστημικό σταθμό και συνεργάζεται με την Κίνα για την ανάπτυξη μιας σεληνιακής αποικίας που θα λειτουργεί με πυρηνική ενέργεια.

Η Κίνα είναι σήμερα η μόνη χώρα που διαθέτει δικό της διαστημικό σταθμό.