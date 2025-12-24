Έχετε γάτα και έχετε στολίσει δέντρο για τα Χριστούγεννα; Τότε, είστε περιπετειώδης τύπος!

Το hashtag «cat christmas tree» είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα τις μέρες των Χριστουγέννων

Πολλοί χρήστες των social media επιλέγουν να κάνουν αναρτήσεις και να μας γνωστοποιούν τι περνάνε με πρωταγωνίστριες τις αγαπημένες γάτες του.

Το ίδιο έχει συμβεί και φέτος με το hashtag «cat christmas tree» να είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα.

Δείτε μερικές από τις σημερινές αναρτήσεις παρακάτω.

Γάτα βλέπει χριστουγεννιάτικο δέντρο για πρώτη φορά:

Please look at this image of a cat seeing a Christmas tree for the first time pic.twitter.com/jRGrIG70Vv — James Lucas (@JamesLucasIT) December 24, 2025

Πορτοκαλί γάτα παίρνει τη θέση δώρου κάτω από το στολισμένο δέντρο:

Το ίδιο κάνει και μια κατάμαυρη γάτα:

my cat is obsessed with sitting under the christmas tree this year she knows she’s a gift 🥰🥰 pic.twitter.com/suvajw5Kf1 — Nely’ | e6 kafka main 🕸 (@nelyra_hsr) December 24, 2025

Άλλη μαύρη γάτα έκανε τη ζημιά της…

Χνουδωτή γατούλα λατρεύει να είναι κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο:

Merry Christmas my cat just loves the Christmas tree pic.twitter.com/V8roWIbF09 — Cherie Oakley (@chenicoak) December 24, 2025

Εξερευνώντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο: