Χριστούγεννα: Μια δημοφιλής ανάρτηση των ημερών – Η γάτα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Τα Χριστούγεννα πολλοί χρήστες των social media επιλέγουν να μας γνωστοποιήσουν τις... περιπέτειες που ζουν με τη γάτα τους, όταν έχουν στολίσει δέντρο
Έχετε γάτα και έχετε στολίσει δέντρο για τα Χριστούγεννα; Τότε, είστε περιπετειώδης τύπος!
Το hashtag «cat christmas tree» είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα τις μέρες των Χριστουγέννων
Πολλοί χρήστες των social media επιλέγουν να κάνουν αναρτήσεις και να μας γνωστοποιούν τι περνάνε με πρωταγωνίστριες τις αγαπημένες γάτες του.
Το ίδιο έχει συμβεί και φέτος με το hashtag «cat christmas tree» να είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα.
Δείτε μερικές από τις σημερινές αναρτήσεις παρακάτω.
Γάτα βλέπει χριστουγεννιάτικο δέντρο για πρώτη φορά:
Please look at this image of a cat seeing a Christmas tree for the first time pic.twitter.com/jRGrIG70Vv
— James Lucas (@JamesLucasIT) December 24, 2025
Πορτοκαλί γάτα παίρνει τη θέση δώρου κάτω από το στολισμένο δέντρο:
Christmas tree cat🎄🎅🏼❤ pic.twitter.com/IDPuZuvwEW
— Felicia✨💐🕯💝 (@Fleightondiaz) December 24, 2025
Το ίδιο κάνει και μια κατάμαυρη γάτα:
my cat is obsessed with sitting under the christmas tree this year she knows she’s a gift 🥰🥰 pic.twitter.com/suvajw5Kf1
— Nely’ | e6 kafka main 🕸 (@nelyra_hsr) December 24, 2025
Άλλη μαύρη γάτα έκανε τη ζημιά της…
In six words or fewer, write a story about this photo.#sixwordstory #WritingCommunity #Christmas #cats pic.twitter.com/X6fDLQCHrN
— Agatha Chocolats (@AgathaChocolats) December 24, 2025
Χνουδωτή γατούλα λατρεύει να είναι κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο:
Merry Christmas my cat just loves the Christmas tree pic.twitter.com/V8roWIbF09
— Cherie Oakley (@chenicoak) December 24, 2025
Εξερευνώντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο:
🇫🇷 😹 A la découverte du Sapin..!! 😹
🇬🇧 Discovering the Christmas Tree..!!#meschats #chaton #chatonmignon #chatdamour #leschats #matou #bouledepoils #chats #catlovers #CatsOfTwitter #Caturday #catlife #instacat #pets #kittens #cats #cat pic.twitter.com/Z9xBanbUWn
— 🇺🇦 Beguin-chat 🇲🇫 🇬🇧 (@BeguinChat) December 24, 2025
