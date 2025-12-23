Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα σχέδια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας πλοίων, τα οποία, όπως είπε, θα είναι μεγαλύτερα, ταχύτερα και εκατό φορές πιο ισχυρά από τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, ο Τραμπ κατά την παρουσίαση των νέων πλοίων).

Τα νέα πολεμικά πλοία θα έχουν εκτόπισμα από 30.000 έως 40.000 τόνους, και θα φέρουν τα πιο εξελιγμένα όπλα

President Trump Makes an Announcement with the Secretary of War and the Secretary of the Navy https://t.co/34nBS6OHG8 — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

Το έργο θα ξεκινήσει με τη ναυπήγηση δύο τέτοιων θωρηκτών και θα επεκταθεί με την κατασκευή ακόμη 20 έως 25 νέων πλοίων.

Θα έχουν εκτόπισμα από 30.000 έως 40.000 τόνους, και θα ναυπηγηθούν αποκλειστικά σε αμερικανικά ναυπηγεία.

Θα εξοπλιστούν με τα μεγαλύτερα πυροβόλα που έχουν εγκατασταθεί ποτέ σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ θα διαθέτουν πυραύλους κρουζ, υπερηχητικά συστήματα, ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα, «τα πιο εξελιγμένα λέιζερ στον κόσμο», και αναπτυγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το πρώτο της νέας σειράς θα ονομαστεί USS Defiant.

Ο «Χρυσός Στόλος»

Εκτός από τα νέα θωρηκτά, ο Τραμπ τόνισε ότι ο «Χρυσός Στόλος» προβλέπει και αύξηση άλλων τύπων πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων και πιο ευέλικτων φρεγατών, όπως είχε προηγουμένως ανακοινώσει το Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά τον αμερικανό πρόεδρο, τα νέα πλοία θα συμβάλουν στη διατήρηση της στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ, στην αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απέναντι στους αντιπάλους της.