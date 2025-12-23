newspaper
23.12.2025 | 14:01
Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Γερμανία: Πρώτη απέλαση στη Συρία έπειτα από 10 χρόνια
Κόσμος 23 Δεκεμβρίου 2025 | 14:49

Γερμανία: Πρώτη απέλαση στη Συρία έπειτα από 10 χρόνια

Ο Σύρος που απελάθηκε σήμερα είναι ένας άνδρας 27 ετών, ο οποίος εξέτισε στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ποινή φυλάκισης για ληστεία, επίθεση και εκβιασμό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Την πρώτη απέλαση προς την Συρία τα τελευταία 10 χρόνια πραγματοποίησε σήμερα η Γερμανία, η οποία παρέδωσε έναν Σύρο εγκληματία στην Δαμασκό.

Η απέλαση χαρακτηρίζεται «συμβολική» από την κυβέρνηση, η οποία ωστόσο διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει στο ίδιο πνεύμα.

Οι δηλώσεις της Κυβέρνησης για την απέλαση του Σύριου

«Οι εγκληματίες πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα μας. Υποστηρίζουμε τον έλεγχο, τη συνέπεια και μια σταθερή στάση, καθώς και μηδενική επιείκεια απέναντι στους εγκληματίες και σε όσους θεωρούνται απειλή», δήλωσε στην BILD ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Ήδη στην προγραμματική συμφωνία μεταξύ της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) προβλέπεται ότι «θα απελαύνουμε ανθρώπους από το Αφγανιστάν και την Συρία, ξεκινώντας από τους εγκληματίες και όσους θεωρούνται απειλή».

Ο Σύρος που απελάθηκε σήμερα είναι ένας άνδρας 27 ετών, ο οποίος εξέτισε στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ποινή φυλάκισης για ληστεία, επίθεση και εκβιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Κόσμος 23.12.25

«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν

Η απέλαση tvn 137 υπηκόων της Βενεζουέλας έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών». Οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ αφού κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες,

Σύνταξη
Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός
Δείτε βίντεο 23.12.25

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Σύνταξη
MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση
«Καμπανάκια» 23.12.25

MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση

Από τη μείωση του αριθμού των Ρεπουμπλικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA έως την αποδοκιμασία της πολιτικής του, η νέα χρονιά προδιαγράφεται εκλογικά δύσκολη για τον Ντόναλντ Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: Η αδιαλλαξία του Ζελένσκι ενισχύει τη συμφιλίωση ΗΠΑ – Ρωσίας
Διαπραγματεύσεις 23.12.25

Ποιος είπε ότι η Ρωσία συζητά με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία;

Η Ρωσία έχει ισχυρούς λόγους να παραμείνει στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, καθώς η στόχευσή της επεκτείνεται σε θέματα στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
To παράπονο του Ντούσκου: «Βλέπω ότι η κωπηλασία δεν μπορεί να γίνει δημοφιλής στους δημοσιογράφους»
Άλλα Αθλήματα 23.12.25

To παράπονο του Ντούσκου: «Βλέπω ότι η κωπηλασία δεν μπορεί να γίνει δημοφιλής στους δημοσιογράφους»

Στο πλαίσιο της βράβευσης των κορυφαίων της χρονιάς ο Στέφανος Ντούσκος εξέφρασε το παράπονο του για την αντιμετώπιση που έτυχε από τους Ελληνες αθλητικούς δημοσιογράφους.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007
ΝΑΙ 23.12.25

«Ο Τζέιμς Μποντ που θέλουμε – και χρειαζόμαστε»: Ένα βίντεο του Ίντρις Έλμπα προκαλεί φρενίτιδα στους fans του 007

Για πολλά χρόνια το όνομά του βρισκόταν στις λίστες για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Και ένα βίντεο που ανέβασε ο Ίντρις Έλμπα στα social media έκανε τους θαυμαστές του 007 να τρελαθούν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ

Σε επέμβαση αρθροσκόπησης στο αριστερό γόνατο, υπεβλήθη ο Νεϊμάρ τη Δευτέρα, με στόχο να επιστρέψει στη δράση τον Φεβρουάριο και να τεθεί στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι ενόψει του προσεχούς Μουντιάλ.

Σύνταξη
ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»

Με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, η ΠΑΕ Ολυμπιακός στάθηκε για ακόμη μια φορά στο πλευρό της Μητρόπολης Πειραιά και των πολιτών που δοκιμάζονται τις μέρες των γιορτών, μοιράζοντας «Δέματα Αγάπης».

Σύνταξη
Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος ακόμη παραμιλάει για το απίθανο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, με την ισπανική Marca να τον χαρακτηρίζει «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ» στο κείμενό της.

Σύνταξη
Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
2025core 23.12.25

Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;

Οι λέξεις που ξεχώρισαν το 2025 —με κοινό παρονομαστή την τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιγράφουν απλώς νέους όρους, αλλά σκιαγραφούν την αμφιθυμία, την κόπωση και την αβεβαιότητα μιας εποχής που μαθαίνει να ζει μαζί με την AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
