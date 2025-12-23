Χαμός για τον τραυματισμό του Ίσακ – Ο Τόμας Φρανκ υπερασπίστηκε τον παίκτη του
Ο προπονητής των Λονδρέζων απάντησε στον Άρνε Σλοτ για τον τραυματισμό του Αλεξάντερ Ίσακ
Ο Αλεξάντερ Ίσακ τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι με την Τότεναμ, καθώς έσπασε το αριστερό του πόδι μετά το τάκλιν του Μίκι Φαν Ντε Βεν και ο διεθνής άσος των «κόκκινων» υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλο.
Ο Άρνε Σλοτ χαρακτήρισε το πρωί της Τρίτης, απερίσκεπτο τον αμυντικό των Λονδρέζων, τονίζοντας πως ο άσος των spurs θα έπρεπε να έχει αποφύγει το σκληρό μαρκάρισμα, αλλά ο προπονητής της Τότεναμ έσπευσε να υπερασπιστεί τον παίκτη του.
Ο Τόμας Φρανκ κλήθηκε να σχολιάσει στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε, τις δηλώσεις που έκανε ο Σλοτ για τον Φαν Ντε Βεν, τονίζοντας χαρακτηριστικά.
🗣 «I think reckless challenges, you haven’t seen one from Micky»
Tottenham Hotspurnhead coach Thomas Frank has defended Micky Van de Ven after Liverpool boss Arne Slot labelled his tackle that led to Alexander Isak’s injury as reckless. pic.twitter.com/S4lcqY8fQI
— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 23, 2025
«Δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις του Σλοτ, για απερίσκεπτο μαρκάρισμα και σκληρό τάκλιν. Προφανώς ένας αμυντικός θα κάνει τάκλιν όταν βλέπει ότι ο αντίπαλος είναι έτοιμος να σκοράρει.
Αυτό έκανε και ο Μίκι, ένα τάκλιν για να βρει την μπάλα και να μην επιτρέψει στον Ίσακ να σκοράρει.
Ο Ίσακ έβαλε το πόδι του με τέτοιο τρόπο που τελικά υπήρξε σύγκρουση και ο τραυματισμός του.
Διαφωνώ όμως κάθετα με τα όσα είπε ο προπονητής της Λίβερπουλ, γιατί αν ένας αμυντικός δεν κάνει τάκλιν σε τέτοια φάση για να μην δεχθεί η ομάδα του γκολ, τότε δεν είναι αμυντικός».
Ο Δανός προπονητής της Τότεναμ στάθηκε στο πλευρό του παίκτη του, ωστόσο οι δηλώσεις που έκανε προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που κατηγόρησαν τον Τόμας Φρανκ, υποστηρίζοντας πως δεν έπρεπε να κάνει την συγκεκριμένη τοποθέτηση, μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του Σουηδού επιθετικού της Λίβερπουλ.
«Δεν περίμενα ποτέ ότι θ’ άκουγα τέτοια δήλωση μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Ίσακ, αλλά έγινε κι αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά ένας φίλαθλος στο Χ.
Ο 27χρονος επιθετικός των πρωταθλητών Αγγλίας θα μείνει εκτός δράσης για δύο τουλάχιστον μήνες, όπως είπε το πρωί της Τρίτης ο Άρνε Σλοτ κι αυτό είναι φυσικά ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Ολλανδό τεχνικό της ομάδας του λιμανιού.
Χαμός για τον τραυματισμό του Ίσακ – Ο Τόμας Φρανκ υπερασπίστηκε τον παίκτη του
