Χριστούγεννα 2025: Το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ μετρά 10 χρόνια προσφοράς

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης και η στιγμή που όλοι προσφέρουμε χρόνο, σκέψη και δώρα σε όσους αγαπάμε. Είναι η περίοδος που η καρδιά μας ανοίγει, η ελπίδα ζωντανεύει και η αξία της αλληλεγγύης λάμπει περισσότερο από ποτέ. Είναι οι μέρες που ένα ζεστό χαμόγελο και μια πράξη φροντίδας μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ειδικά για τους συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Σε αυτό το πνεύμα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια προσφοράς με την εμβληματική πρωτοβουλία της, «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ. Μια δράση που αποδεικνύει σταθερά ότι η αγάπη και η προσφορά καλής τροφής μπορεί να γίνει γέφυρα στήριξης και χαράς. Με προσιτή τιμή (μόλις 3,99€) και ξεκάθαρο σκοπό, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να προσφέρουν χαρά και υποστήριξη σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η φετινή επετειακή έκδοση του κουτιού κρύβει μέσα της μια ακόμη πιο βαθιά υπόσχεση: Με κάθε αγορά του «Δώρου Αγάπης» της ΑΒ, οι καταναλωτές στηρίζουν το σπουδαίο έργο του Make–A–Wish Ελλάδος.

Αυτό σημαίνει ότι η δική σας προσφορά συμβάλλει επιπλέον στο να γίνουν πραγματικότητα οι ευχές παιδιών που νοσούν σοβαρά, χαρίζοντάς τους δύναμη, αισιοδοξία και μια αξέχαστη εμπειρία που αλλάζει τη ζωή. Η χαρά του να προσφέρεις σε έναν άνθρωπο σε ανάγκη πολλαπλασιάζεται, καθώς αγκαλιάζεις την ελπίδα ενός παιδιού.

Φέτος, το κουτί γίνεται επετειακό και έρχεται με μια ξεχωριστή προσθήκη: τη «Συνταγή Αγάπης» με την υπογραφή του αγαπημένου μας chef, Άκη Πετρετζίκη, καθώς και τα βασικά υλικά για την παρασκευή της. Έτσι, το δώρο γίνεται κάτι παραπάνω από τρόφιμα, γίνεται έμπνευση για ένα γιορτινό έδεσμα φτιαγμένο με φροντίδα.

Τι περιλαμβάνει το φετινό «Δώρο Αγάπης»:

ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα

ΑΒ Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο

WORLD’S MARKET Φυστικοβούτυρο απαλό

ΑΒ Ατομικός Χυμός Πορτοκάλι

…και πάει ένα βήμα παρακάτω

Πώς να συμμετέχετε στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης

Η διαδικασία της προσφοράς είναι απλή και άμεση. Ως αγοραστές του «Δώρου Αγάπης» έχετε δύο βασικούς τρόπους να συμμετάσχετε:

Μπορείτε να προσφέρετε το «Δώρο Αγάπης» απευθείας σε κάποιον που γνωρίζετε ότι το χρειάζεται. Μπορείτε να ενισχύσετε με το κουτί τα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων που βρίσκονται στα καταστήματα ΑΒ.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναλαμβάνει τη φροντίδα ώστε τα κουτιά να φτάσουν σε οικογένειες και ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Επιπλέον, για όσους αγαπούν τις online αγορές, το «Δώρο Αγάπης» είναι διαθέσιμο και online, μέσω του AB Eshop.

Αυτά τα Χριστούγεννα, ας αγκαλιάσουμε τη δύναμη της προσφοράς. Ας γίνουμε όλοι μέρος της αλυσίδας αγάπης, χαρίζοντας όχι απλώς υλικά αγαθά, αλλά κυρίως χαμόγελα, ελπίδα και την υπόσχεση για ένα καλύτερο αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δώρο Αγάπης – www.ab.gr/xmas-shop/doro-agapis