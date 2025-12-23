Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Χριστούγεννα 2025: Το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ μετρά 10 χρόνια προσφοράς
Τα Νέα της Αγοράς 23 Δεκεμβρίου 2025 | 17:30

Χριστούγεννα 2025: Το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ μετρά 10 χρόνια προσφοράς

Φέτος, με κάθε αγορά του «Δώρου Αγάπης» της ΑΒ, οι καταναλωτές στηρίζουν το σπουδαίο έργο του Make–A–Wish Ελλάδος.

Σύνταξη
Vita.gr
Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Spotlight

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης και η στιγμή που όλοι προσφέρουμε χρόνο, σκέψη και δώρα σε όσους αγαπάμε. Είναι η περίοδος που η καρδιά μας ανοίγει, η ελπίδα ζωντανεύει και η αξία της αλληλεγγύης λάμπει περισσότερο από ποτέ. Είναι οι μέρες που ένα ζεστό χαμόγελο και μια πράξη φροντίδας μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ειδικά για τους συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Σε αυτό το πνεύμα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια προσφοράς με την εμβληματική πρωτοβουλία της, «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ. Μια δράση που αποδεικνύει σταθερά ότι η αγάπη και η προσφορά καλής τροφής μπορεί να γίνει γέφυρα στήριξης και χαράς. Με προσιτή τιμή (μόλις 3,99€) και ξεκάθαρο σκοπό, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να προσφέρουν χαρά και υποστήριξη σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η φετινή επετειακή έκδοση του κουτιού κρύβει μέσα της μια ακόμη πιο βαθιά υπόσχεση: Με κάθε αγορά του «Δώρου Αγάπης» της ΑΒ, οι καταναλωτές στηρίζουν το σπουδαίο έργο του Make–A–Wish Ελλάδος.

Αυτό σημαίνει ότι η δική σας προσφορά συμβάλλει επιπλέον στο να γίνουν πραγματικότητα οι ευχές παιδιών που νοσούν σοβαρά, χαρίζοντάς τους δύναμη, αισιοδοξία και μια αξέχαστη εμπειρία που αλλάζει τη ζωή. Η χαρά του να προσφέρεις σε έναν άνθρωπο σε ανάγκη πολλαπλασιάζεται, καθώς αγκαλιάζεις την ελπίδα ενός παιδιού.

Φέτος, το κουτί γίνεται επετειακό και έρχεται με μια ξεχωριστή προσθήκη: τη «Συνταγή Αγάπης» με την υπογραφή του αγαπημένου μας chef, Άκη Πετρετζίκη, καθώς και τα βασικά υλικά για την παρασκευή της. Έτσι, το δώρο γίνεται κάτι παραπάνω από τρόφιμα, γίνεται έμπνευση για ένα γιορτινό έδεσμα φτιαγμένο με φροντίδα.

Τι περιλαμβάνει το φετινό «Δώρο Αγάπης»:

  • ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα
  • ΑΒ Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο
  • WORLD’S MARKET Φυστικοβούτυρο απαλό
  • ΑΒ Ατομικός Χυμός Πορτοκάλι

…και πάει ένα βήμα παρακάτω

Πώς να συμμετέχετε στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης

Η διαδικασία της προσφοράς είναι απλή και άμεση. Ως αγοραστές του «Δώρου Αγάπης» έχετε δύο βασικούς τρόπους να συμμετάσχετε:

  1. Μπορείτε να προσφέρετε το «Δώρο Αγάπης» απευθείας σε κάποιον που γνωρίζετε ότι το χρειάζεται.
  2. Μπορείτε να ενισχύσετε με το κουτί τα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων που βρίσκονται στα καταστήματα ΑΒ.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναλαμβάνει τη φροντίδα ώστε τα κουτιά να φτάσουν σε οικογένειες και ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Επιπλέον, για όσους αγαπούν τις online αγορές, το «Δώρο Αγάπης» είναι διαθέσιμο και online, μέσω του AB Eshop.

Αυτά τα Χριστούγεννα, ας αγκαλιάσουμε τη δύναμη της προσφοράς. Ας γίνουμε όλοι μέρος της αλυσίδας αγάπης, χαρίζοντας όχι απλώς υλικά αγαθά, αλλά κυρίως χαμόγελα, ελπίδα και την υπόσχεση για ένα καλύτερο αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δώρο Αγάπης – www.ab.gr/xmas-shop/doro-agapis

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από την Metlen απέναντι στους πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από την Metlen απέναντι στους πωλητές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Business
Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Σύνταξη
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»

Το Wolt Market επαναπροσδιορίζει τα εβδομαδιαία ψώνια προσφέροντας μια σύγχρονη και αυθεντική εμπειρία αγορών που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Οδηγός γιορτινών δώρων: Συσκευές, παιχνίδια και gadgets για περισσότερη απόλαυση, άνεση και χαρά το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

Οδηγός γιορτινών δώρων: Συσκευές, παιχνίδια και gadgets για περισσότερη απόλαυση, άνεση και χαρά το 2026

Φέτος τα Χριστούγεννα, αγοράζουμε δώρα από την αποκλειστική συλλογή προϊόντων τoυ Πλαίσιο και στηρίζουμε το σπουδαίο έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Σύνταξη
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Ελλάδα 23.12.25

Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ελλάδα 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες

Μεγάλη ένταση, προπηλακισμοί έως και βιαιοπραγία είχαμε στον ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικών ομάδων της Ξάνθης Εθνικός Κιμμερίων – Άρης Αβάτου. Τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίες.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία

Βρήκαν δικαιολογία στην ΕΠΟ ότι τάχα «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Βάιος Μπαλάφας
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Υβριδικός πόλεμος 23.12.25

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»
Μπάσκετ 23.12.25

Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του «meet and greet» και μεταξύ άλλων μίλησε για το ματς με τη Βίρτους (26/12, 21:30), αλλά και για το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Σύνταξη
Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Σύνταξη
Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
Ελλάδα 23.12.25

Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών

Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Σύνταξη
Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia
Ελλάδα 23.12.25

Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia

Ο 35χρονος εμπλέκεται σε τουλάχιστον 3 δολοφονίες ηγετικών στελεχών της Greek Mafia και έχει καταδικαστεί σε 35χρονια φυλακή - Είχε χάσει 30 κιλά προκειμένου να μην αναγνωρίζεται

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου»
Μπάσκετ 23.12.25

Μιλουτίνοφ για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα που έχει περάσει

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην «πλατεία Κοραή» στο πλαίσιο του κλίματος των εορτών ανέφερε στο αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά.

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν
Από Βρυξέλλες 23.12.25

Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη»

Σύνταξη
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έβαλε τους διαιτητές στην πρίζα καθώς με e mail χτύπησε καμπανάκι ενόψει των αγωνιστικών τεστ του Φεβρουαρίου. Θα είναι τα ίδια με πέρσι που είχαν κοπεί οι μισοί

Βάιος Μπαλάφας
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action
Τρεις οι συλλήψεις 23.12.25

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση. Κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
Σφοδρά πυρά 23.12.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες

Σύνταξη
Μπλόκα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία
«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. 23.12.25

Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. Ενόψει των εορτών, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων από την Ριτσώνα προς την Θήβα, όχι όμως και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 23.12.25

Κανονικά στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός

Στην φυσική της έδρα στο Βελιγράδι και όχι στη Βιέννη, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί το Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

