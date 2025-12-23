Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Καθώς διανύουμε μία ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για το μέλλον του πλανήτη, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο πόσο σημαντικό είναι να αναδεικνύουμε και κυρίως να συμμετέχουμε, σε πρωτοβουλίες που κρατούν το οικοσύστημα ζωντανό, υγιές και ανθεκτικό. Η κλιματική κρίση, η απώλεια βιοποικιλότητας και η πίεση που ασκείται στο φυσικό περιβάλλον δεν αποτελούν πια μακρινά σενάρια, αλλά καθημερινές προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας και καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε.

Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου το πράσινο συχνά υποχωρεί μπροστά στο τσιμέντο και οι ελεύθεροι χώροι είναι περιορισμένοι, η ανάγκη να αναδιαμορφώσουμε την αντίληψή μας και να προχωρήσουμε στις ανάλογες πρακτικές είναι τουλάχιστον επιτακτική. Διότι, πόλεις πιο βιώσιμες δεν είναι μόνο όσες έχουν περισσότερα δέντρα ή λιγότερους ρύπους, αλλά όσες δίνουν χώρο στη φύση, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και καλλιεργούν μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και το περιβάλλον τους. Μία σχέση που βασίζεται στη φροντίδα, τη γνώση και τη συλλογική ευθύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και οι στοχευμένες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό αποκτούν καθοριστικό ρόλο. Και ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία έρχεται να απαντήσει το πρόγραμμα «Το Σπίτι μας Αλλάζει την Πόλη» της Praktiker Hellas, το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία τον νέο του κύκλο για το 2025, μετατρέποντας τη δέσμευση για βιώσιμες πόλεις σε απτές δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Με άξονες τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την προσφορά στο αστικό περιβάλλον, και με τη συνεργασία της We4all, της εταιρείας ερευνών QED και του Δήμου Αγίας Παρασκευής, το πρόγραμμα ενεργοποίησε εργαζομένους, πολίτες και μαθητές, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι αλλαγές που έχουν διάρκεια δεν ξεκινούν μόνο από τις μεγάλες αποφάσεις, αλλά από κάθε πρωτοβουλία με «πράσινο» πρόσημο και κοινωνικό αποτύπωμα.

Από τη γνώση στη δράση και την καλλιέργεια μίας βιώσιμης αντίληψης

Με αφετηρία τη γνώση και την ανάγκη βαθύτερης κατανόησης της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας, η Praktiker Hellas συνεργάστηκε με την εταιρεία ερευνών QED για την υλοποίηση ποσοτικής έρευνας στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Στόχος ήταν να αποτυπωθούν οι αντιλήψεις των πολιτών γύρω από τη βιοποικιλότητα και τον ρόλο των επικονιαστών. Τα ευρήματα, που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ, ανέδειξαν ένα ενδιαφέρον αλλά και αποκαλυπτικό δίπολο: 8 στους 10 πολίτες αναγνωρίζουν τη βιοποικιλότητα ως κρίσιμη για την ποιότητα ζωής στις πόλεις, ωστόσο, μόλις 3 στους 10 γνωρίζουν τον ρόλο των επικονιαστών. Ένα σαφές κενό ενημέρωσης, που υπογράμμισε ακόμη περισσότερο την αξία της εκπαιδευτικής διάστασης του προγράμματος.

Παράλληλα, η Praktiker προχώρησε σε βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τους επικονιαστές και τη συμβολή τους στα αστικά οικοσυστήματα, με τα συμπεράσματα της μελέτης να αναδεικνύουν τη σημασία της μέλισσας και άλλων εντόμων στη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την κλιματική κρίση και την απώλεια πράσινων χώρων. Η μελέτη αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και δεντροφυτεύσεων με φυτικά είδη, τα οποία ευνοούν την επικονίαση.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την έκθεση της έρευνας.

Μία από αυτές τις δράσεις ήταν το «Kiddos Kipos The School project», που τρέχει για 4η συνεχή χρονιά και το 2025  σχεδιάστηκε με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών για την επικονίαση, μέσα από τη βιωματική επαφή με τη φύση. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο άξονες, συνδυάζοντας εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή. Η αρχή έγινε στο κατάστημα Praktiker στην Παλλήνη, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Urban Kipos Corner, όπου περισσότεροι από 230 μαθητές συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια καλλιέργειας φυτών φιλικών προς τους επικονιαστές. Η δράση συνεχίστηκε στην Αγία Παρασκευή, με τη δημιουργία πέντε πλήρως εξοπλισμένων σχολικών λαχανόκηπων σε ισάριθμα δημοτικά σχολεία, προσφέροντας σε περισσότερα από 1.400 παιδιά ζωντανούς χώρους πρασίνου που τους δίνουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την καλλιέργεια και τη φροντίδα της φύσης, κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.

Μιλώντας για τη δράση στην Αγία Παρασκευή, ο Γιάννης Μυλωνάκης, δήμαρχος της περιοχής, ανέφερε πως, «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από τη συνεργασία μας με την Praktiker, καλλιεργήσαμε όχι μόνο τη γη αλλά και μια νέα περιβαλλοντική συνείδηση- αυτές είναι οι συνεργασίες που θέλουμε να βλέπουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δήμο, σε κάθε παιδική αυλή».

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε με την επιστημονική καθοδήγηση της ομάδας Kipos Experts, ενώ οι ειδικοί συνεργάτες της We4all ανέλαβαν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διαμορφώνοντας έτσι μια νέα γενιά, εκκολαπτόμενων κηπουρών με οικολογική συνείδηση και σεβασμό προς το περιβάλλον. Η Praktiker επενδύει με συνέπεια στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, στην ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς, χτίζοντας μια καθημερινότητα όπου το περιβάλλον και η παιδεία  συναντιούνται δημιουργικά.

Δενδροφυτεύσεις και climate walks που ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση

Με επίκεντρο τη σημασία των επικονιαστών για τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα των πόλεων, το πρόγραμμα «Το Σπίτι μας Αλλάζει την Πόλη» προχώρησε και σε δύο στοχευμένες δενδροφυτεύσεις στην Αττική, σε συνεργασία με τη We4all. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στον Λυκαβηττό και η δεύτερη στο Πάρκο Τρίτση, με τη συμμετοχή εργαζομένων της Praktiker Hellas, που ανέλαβαν ενεργό ρόλο στη φύτευση εκατοντάδων φυτών φιλικών προς τους επικονιαστές.

Τα φυτικά είδη επιλέχθηκαν με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, ώστε να υποστηρίζουν διαφορετικά είδη επικονιαστών – από μέλισσες και πεταλούδες μέχρι άλλα ωφέλιμα έντομα και πτηνά. Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν με επιστημονική τεκμηρίωση, μετατρέποντας επιλεγμένα σημεία του αστικού ιστού σε μικρούς θύλακες ζωής και ενισχύοντας τη συνολική περιβαλλοντική ανθεκτικότητα των πόλεων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν climate walks, δηλαδή εκπαιδευτικοί περιβαλλοντικοί περίπατοι που έδωσαν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν φυτικά είδη που ευνοούν την επικονίαση, να εξερευνήσουν ιστορικά σημεία των περιοχών και να ανακαλύψουν μορφές ζωής που συχνά περνούν απαρατήρητες στο αστικό τοπίο.

Ο Γιάννης Ηλιόπουλος, Συνιδρυτής & CEO της We4all, δήλωσε πως, «η συνεργασία μας με την Praktiker Hellas ξεχωρίζει γιατί συνδύασε τη γνώση με την πράξη […]δεν ήταν απλώς επικοινωνιακή ή συμβολική. Είχε μετρήσιμους στόχους, ενεργή συμμετοχή και κυρίως ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Χαιρόμαστε που βρεθήκαμε στο πλευρό μιας εταιρείας που επιλέγει να κάνει πράξη τη βιωσιμότητα και να αφήσει θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες».

Η φετινή χρονιά απέδειξε πως οι μικρές αλλά στοχευμένες δράσεις μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία. Από τις σχολικές αυλές με τους λαχανόκηπους μέχρι τις δενδροφυτεύσεις στον Λυκαβηττό και το Πάρκο Τρίτση, κάθε πρωτοβουλία απέδειξε πως η γνώση, η συμμετοχή και η φροντίδα για τη φύση μπορούν να μεταμορφώσουν τον αστικό ιστό και να καλλιεργήσουν την αντίληψή μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Όπως σημείωσε και η Ευανθία Μπρανίκα, Executive Head of Marketing της Praktiker Hellas, «»το Σπίτι μας αλλάζει την Πόλη» είναι για εμάς στην Praktiker κάτι πολύ περισσότερο από ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η βιωσιμότητα μπορεί να αποκτήσει ουσία, πρόσωπα και ενέργειες. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας για τις πόλεις και τις κοινότητές μας».

