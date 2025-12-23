Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 14:01
Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένα «Letting Go» που γεμίζει καρδιές: Η συναισθηματική αλυσίδα της Endless
Τα Νέα της Αγοράς 23 Δεκεμβρίου 2025 | 13:00

Ένα «Letting Go» που γεμίζει καρδιές: Η συναισθηματική αλυσίδα της Endless

Δώσε στο ρούχο σου μια νέα ζωή. Μέσα από το δικό σου «letting go», γεννιέται η δύναμη της κοινότητας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Spotlight

Οι γιορτές αυτές δεν είναι τυχαίο που λέγονται και οι γιορτές αγάπης. Είναι η εποχή που η προσφορά, η φροντίδα και η σκέψη για τον Άλλο, βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα όλων μας. Είναι αυτή η περίοδος, κάτω από τα πολύχρωμα φώτα, που ο χρόνος μας καλεί σε μια ετήσια ενδοσκόπηση. Κοιτάμε γύρω μας, και μέσα μας. Τι κρατάμε σφιχτά; Και τι, τελικά, μπορούμε να αποχωριστούμε;

Ας πιάσουμε τα πιο εύκολα, τα υλικά αγαθά που όλοι έχουμε σε μεγάλες ποσότητες.

Είναι όλα τα πράγματά μας αλήθεια τόσο απαραίτητα; Μήπως με το τέλος του χρόνου, ήρθε η ώρα να αναλογιστούμε τι απλά σκονίζεται στην ντουλάπα όταν θα μπορούσε να ζεσταίνει έναν συνάνθρωπό μας σε ανάγκη;

Μέσα σε αυτή την ευαίσθητη μετάβαση, η Endless προτείνει με αυτό το υλικό ξεκαθάρισμα, μια συναισθηματική μεταμόρφωση, μια ιδέα που μετατρέπει το προσωπικό «letting go» σε μια συλλογική πράξη προσφοράς.

Ο λόγος για την καμπάνια Endless Sharing που γίνεται τελικά μια κίνηση καρδιάς, μια αλυσίδα ανθρώπινης σύνδεσης που ξεκινά από ένα ράφι και καταλήγει σε μια αγκαλιά και πολλά χαμόγελα.

Endless Sharing σημαίνει letting go

Φανταστείτε έναν σάκο. Αρχικά, φτάνει γεμάτος με τα προϊόντα περιποίησης της Endless σε επιλεγμένους δημιουργούς περιεχομένου, aka influencers, αυτούς τους σύγχρονους αφηγητές της καθημερινότητας. Αυτός ο σάκος δεν πρόκειται να μείνει γεμάτος γιατί προορίζεται να γεμίσει στη συνέχεια με ιστορίες. Οι δημιουργοί επιλέγουν ρούχα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους μαζί τους, όπως ένα αγαπημένο πουλόβερ που πλέον δεν τους ταιριάζει, μία μπλούζα που είναι γεμάτη από αναμνήσεις αλλά ζητάει να τις συμπληρώσει πλέον κάποιος άλλος, το μπουφάν που σαν να μίκρυνε τόσα χρόνια στη θήκη του.

Όλα αυτά που θα αναζητήσουν νέους ιδιοκτήτες, τα πλένουν, τα φροντίζουν με τα προϊόντα της Endless, και γεμίζουν τον σάκο. Όχι για να καταλήξει στην ανακύκλωση, αλλά ως μία σκυτάλη για να πάρει ο επόμενος. Ο προορισμός; Η Humanity Greece, όπου αυτά τα ρούχα θα αποτελέσουν μια πράξη αλληλεγγύης, μια πραγματική κίνηση ελπίδας για οποιονδήποτε τα χρειαστεί.

Εδώ όμως, το μαγικό της ιστορίας κλιμακώνεται. Οι δημιουργοί, μέσα από το περιεχόμενό τους, καλούν εσένα να γίνεις ο επόμενος κρίκος. Κάθε σάκος που στέλνεις εσύ, με τα δικά σου ρούχα που αξίζουν μια δεύτερη, πολύτιμη ζωή, δεν είναι μόνο η δική σου προσφορά καθώς γίνεται και η αφορμή για την Endless να προσθέσει ένα ακόμη απαραίτητο προϊόν στην αλυσίδα της προσφοράς. Αυτό σημαίνει ότι η πράξη σου διπλασιάζεται, πολλαπλασιάζεται, μετατρέπεται σε έναν κύκλο καλοσύνης.

Αυτό λοιπόν είναι το Endless Sharing, μια συναισθηματική οικολογία. Γιατί τελικά δεν ξεφορτώνεσαι απλώς αλλά μοιράζεσαι. Δεν αποχωρίζεσαι ένα ρούχο αλλά περνάς τη σκυτάλη της φροντίδας. Μετατρέπεις μια ατομική πράξη σε μια γιορτή συλλογικής ευαισθησίας, που σε καλεί να συμμετάσχεις σε μια σιωπηλή συμφωνία ανθρωπιάς, όπου κάθε πλυμένο ρούχο, κάθε σάκος που ταξιδεύει, είναι μια κίνηση ελπίδας.

Ας γίνει η νέα χρονιά που έρχεται μία διαφορετική, πιο ουσιαστική χρονιά για όλους. Μια χρονιά που το «καλό ωριμάζει» όχι μόνο στα κελάρια, αλλά και στις πράξεις μας. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να κρατήσεις σφιχτά ό,τι έχεις πραγματικά ανάγκη και να απελευθερώσεις ό,τι μπορεί να ζεστάνει και να ντύσει κάποιον άλλο.

Η αλυσίδα περιμένει τον επόμενο κρίκο της, θέλεις να είσαι εσύ;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Alpha Bank: Τι προβλέπει για την πορεία των αγορών 2026

Alpha Bank: Τι προβλέπει για την πορεία των αγορών 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Η μεσογειακή διατροφή στη μάχη κατά του καρκίνου

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»

Το Wolt Market επαναπροσδιορίζει τα εβδομαδιαία ψώνια προσφέροντας μια σύγχρονη και αυθεντική εμπειρία αγορών που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Οδηγός γιορτινών δώρων: Συσκευές, παιχνίδια και gadgets για περισσότερη απόλαυση, άνεση και χαρά το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

Οδηγός γιορτινών δώρων: Συσκευές, παιχνίδια και gadgets για περισσότερη απόλαυση, άνεση και χαρά το 2026

Φέτος τα Χριστούγεννα, αγοράζουμε δώρα από την αποκλειστική συλλογή προϊόντων τoυ Πλαίσιο και στηρίζουμε το σπουδαίο έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Σύνταξη
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Η Betsson παρουσιάζει το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς προσωπικών συνεντεύξεων “Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά”, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Χειρουργήθηκε ο Νεϊμάρ και φορτσάρει για το Μουντιάλ

Σε επέμβαση αρθροσκόπησης στο αριστερό γόνατο, υπεβλήθη ο Νεϊμάρ τη Δευτέρα, με στόχο να επιστρέψει στη δράση τον Φεβρουάριο και να τεθεί στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι ενόψει του προσεχούς Μουντιάλ.

Σύνταξη
ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

ΠΑΕ Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με «Δέματα Αγάπης»

Με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, η ΠΑΕ Ολυμπιακός στάθηκε για ακόμη μια φορά στο πλευρό της Μητρόπολης Πειραιά και των πολιτών που δοκιμάζονται τις μέρες των γιορτών, μοιράζοντας «Δέματα Αγάπης».

Σύνταξη
Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος ακόμη παραμιλάει για το απίθανο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα, με την ισπανική Marca να τον χαρακτηρίζει «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ» στο κείμενό της.

Σύνταξη
Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;
2025core 23.12.25

Τι αποκαλύπτουν τελικά οι «λέξεις της χρονιάς» για την εποχή της AI;

Οι λέξεις που ξεχώρισαν το 2025 —με κοινό παρονομαστή την τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιγράφουν απλώς νέους όρους, αλλά σκιαγραφούν την αμφιθυμία, την κόπωση και την αβεβαιότητα μιας εποχής που μαθαίνει να ζει μαζί με την AI

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
Ελλάδα 23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

«Η στιγμή, σου ανήκει: πώς σχεδιάζεται η εμπειρία γύρω από τις μικρές μεγάλες στιγμές των παικτών»

Το μήνυμα «Η στιγμή, σου ανήκει» είναι δέσμευση πως η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου να ορίζει ο ίδιος τον τρόπο, τον χρόνο και την ένταση της ψυχαγωγίας του

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη

Στρέφοντας τα βέλη κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα ». Να προετοιμάζεται γιατί δεν βλέπω τρίτη τετραετία πρόσθεσε με νόημα. Τι είπε για την διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης

Σύνταξη
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση
Φλεξάρω 23.12.25

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες απορίες των ελλήνων μέσα στο 2025; Η Google έχει την απάντηση

«Τι σημαίνει ίντερσεξ» και «ποια ήταν η μητέρα της Ωραίας Ελένης». Τι ρώτησαν οι έλληνες τη μηχανή αναζήτησης της Google μέσα στο 2025; Και οχι, το «6-7» δεν ήταν στο top10.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 

Με την γνωστή κυβερνητική «καραμέλα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό Συμβούλιο στράφηκε και πάλι κατά των αγροτών τονίζοντας προκλητικά ότι δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς - όπως είπε -«σε όσους προτείνουν να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο