«Empower Forward – Women in Sports: Ένα ταξίδι έμπνευσης και επιτυχίας που ενώνει γυναίκες και κορίτσια σε όλη την Ελλάδα»

Τον Ιούνιο που μας πέρασε ξεκίνησε η υλοποίηση του δεύτερου πυλώνα του προγράμματος Empower Forward που τότε έμοιαζε με μια πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία. Σήμερα, έξι μήνες μετά, το Empower Forward – Women in Sports έχει εξελιχθεί σε μια πανελλαδική δράση που ένωσε γυναίκες και κορίτσια σε όλη τη χώρα, φέρνοντας τη δύναμη, τη χαρά και τις δυνατότητες του αθλητισμού σε κάθε πόλη που επισκέφθηκε. Το πρόγραμμα, πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ολοκλήρωσε την πορεία του έχοντας βρεθεί σε 10 πόλεις και έχοντας κινητοποιήσει πάνω από 1000 συμμετέχουσες, σε μια διαδρομή ενδυνάμωσης, συμμετοχής και άθλησης.

Από τα πρώτα βήματα στα Γιάννενα, όπου οι συμμετέχουσες γνώρισαν τη δύναμη της σκοποβολής μέσα από την Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη, μέχρι τα Χανιά, όπου το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κλαδισού μετατράπηκε – παρουσία του Προέδρου της ΕΟΕ Ισίδωρου Κούβελου – σε σημείο σύνδεσης και ενθάρρυνσης, η δράση απέδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να αγγίξει κάθε κοινότητα. Εκεί, οι γυναίκες και τα κορίτσια δοκίμασαν άρση βαρών, τοξοβολία, ξιφασκία, ταεκβοντό, επιτραπέζια αντισφαίριση, ενόργανη και κωπηλασία, με τη στήριξη του Ολυμπιονίκη σφυροβολίας Χρήστου Φραντζεσκάκη και της Ολυμπιονίκη κωπηλασίας Χρύσας Μπισκιτζή.

Στη Μυτιλήνη, στην τελευταία στάση του πρώτου κύκλου, το Δημοτικό Στάδιο άνοιξε τις πόρτες του σε γυναίκες και κορίτσια που συμμετείχαν σε κωπηλασία, ποδόσφαιρο, στίβο, ξιφασκία και βόλεϊ, με τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Γιαννιώτη να μεταφέρει το μήνυμα της επιμονής. Το πρόγραμμα συνέχισε στη Ρόδο, με τον υπερμαραθωνοδρόμο Φώτη Ζησιμόπουλο να μοιράζεται το πάθος του για τον αθλητισμό, ενώ στην Καλαμάτα η παγκόσμιας κλάσης παλαίστρια Μαρία Πρεβολαράκη ενέπνευσε δεκάδες κορίτσια με το προσωπικό της παράδειγμα.

Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε από τις Σέρρες, όπου ο νεαρός κολυμβητής Στέργιος-Μάριος Μπίλας μίλησε για την αξία της επιμονής και της καθημερινής προσπάθειας. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα ταξίδεψε στην Καστοριά, εκεί όπου ο Δημήτρης Διαμαντίδης επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του για να μοιραστεί στιγμές με τα κορίτσια δοκιμάζοντας μαζί τους τα αθλήματα και να τους τονίσει τις αξίες του αθλητισμού υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας των γυναικών στον αθλητισμό.

Στην Αλεξανδρούπολη, η παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβου Αντιγόνη Ντρισμπιώτη βρέθηκε κοντά στα κορίτσια, δοκιμάζοντας μαζί τους διάφορα αθλήματα, όπως badminton, σκοποβολή και άρση βαρών. Με την παρουσία της, τόνισε πως ο αθλητισμός είναι για όλους – ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου – και ενέπνευσε τα κορίτσια να πειραματιστούν, να τολμήσουν και να ανακαλύψουν τη δική τους δύναμη. Έπειτα, η δράση ταξίδεψε στην Κέρκυρα, την πατρίδα του Σπύρου Γιαννιώτη, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μπουν στην πισίνα και να γνωρίσουν την κολύμβηση με την καθοδήγησή του μια εμπειρία που γέμισε αυτοπεποίθηση και θαυμασμό μικρούς και μεγάλους.

Στην Καρδίτσα, την πόλη όπου μεγάλωσε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων όπως μπάσκετ, στίβο, πινγκ-πονγκ, ρυθμική γυμναστική, σκοποβολή, πάλη και τένις. Η παρουσία της στη δράση ενίσχυσε την περιέργεια και το θάρρος των συμμετεχόντων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέα αθλήματα, να πειραματιστούν και να απολαύσουν τη χαρά της συμμετοχής.

Κοινός παρονομαστής ήταν η θερμή ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών: ο ενθουσιασμός των κοριτσιών που δοκίμασαν για πρώτη φορά ένα άθλημα· η αφοσίωση των συλλόγων που, συχνά με περιορισμένους πόρους, καλλιεργούν την αξία της άθλησης· και η αγκαλιά κάθε πόλης που υποδέχθηκε το Empower Forward όχι ως μια απλή δράση, αλλά ως μια ευκαιρία πραγματικής αλλαγής.

Όπως τόνισε ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, «με το Empower Forward δημιουργούμε ένα δίκτυο ίσων ευκαιριών και ενδυνάμωσης για κάθε γυναίκα και κορίτσι», ενώ ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υπογράμμισε τη σημασία της κοινής προσπάθειας για ένα μέλλον ισότητας και συμμετοχής.

Παράλληλα, η Stoiximan ενίσχυσε την τοπική αθλητική υποδομή με υλικοτεχνικό εξοπλισμό σε περισσότερα από 80 αθλητικά σωματεία, ενώ η συμβολή των Δήμων -με την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και τη συστηματική υποστήριξη- αποδείχθηκε καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος.

Το Empower Forward–Women in Sports ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του στιγμές χαράς, αυτοπεποίθησης και δύναμης. Το μήνυμα που έμεινε ζωντανό σε κάθε πόλη είναι ένα: ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει, να εμπνεύσει και να ανοίξει δρόμους για κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.