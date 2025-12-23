Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
23 Δεκεμβρίου 2025 | 23:55

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος αποτελεί συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε από το όραμα του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, και το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τόσους συμπολίτες μας και να βοηθήσουμε, δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά που μας έχουν πραγματική ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους τηλεθεατές μας, τους συνεργάτες μας, τις εταιρείες και τους οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προσφορά τους. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους της οικογένειας του Antenna που τόσες ημέρες εργάζονται ασταμάτητα, για να πετύχουμε τον σκοπό μας να σταθούμε στο πλευρό όλων αυτών των παιδιών. Όλοι μαζί, στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης σε κάθε παιδί που χρειάζεται τη φροντίδα και τη στήριξή μας για να μην αισθάνεται μόνο. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Γιατί τα παιδιά μάς χρειάζονται δίπλα τους κάθε μέρα».

Πάνω από 35 χρόνια, ο ΑΝΤ1 αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, εμπνέει και κάνει πράξη τη δέσμευσή του για κοινωνική αλληλεγγύη. Μια πράξη που ενώνει, ενδυναμώνει και δίνει ελπίδα.

Η ημέρα του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου ήταν γεμάτη συγκίνηση και αληθινές ιστορίες. Χάρη στη θερμή ανταπόκριση των τηλεθεατών του ΑΝΤ1 σε όλο τον κόσμο – την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία – των συνεργατών, των καλλιτεχνών, και όλων όσοι βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες, θα ενισχυθεί το πολύτιμο έργο των μη κερδοσκοπικών σωματείων Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και το Make-A-Wish Ελλάδος.

Όσα ζήσαμε στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 στις 22 Δεκεμβρίου

Από τις 06:00 το πρωί και για 20 ώρες, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 ενώθηκαν σε μια μεγάλη τηλεοπτική «σκυταλοδρομία» προσφοράς. Δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, τεχνικοί και παραγωγές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής, ελπίδας και αληθινής σύνδεσης με το κοινό.

Το ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ, με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, έδωσε το εναρκτήριο σήμα του Τηλεμαραθωνίου, φιλοξενώντας τους Δόμνα Μιχαηλίδου, Ράνια Θρασκιά, Νικήτα Κακλαμάνη, Γιώργο Καραμέρο, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή σε live σύνδεση με την εκπομπή Happy Day του Alpha και μέσω βίντεο τους Γιώργο Παπαδάκη, Μαρία Αναστασοπούλου, Μαρία Μπαλοδήμου, Τασούλα Ουζούνη, Βίκυ Χατζηβασιλείου, Γιώργο Γρηγοριάδη, Ντόρα Κουτροκόη, Χρύσα Φωσκόλου και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, οι οποίοι όλοι μίλησαν για τη σημασία της αλληλεγγύης και στήριξαν ενεργά την προσπάθεια.

Φωτογραφία: Θανάσης Πάτρας, Δημήτρης Πανόπουλος, Κώστας Τσουρός, Αναστασία Γιάμαλη, Γρηγόρης Αρναούτογλου

Τη σκυτάλη παρέλαβε ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ με τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος συνδέθηκε live με το ΠΡΩΙΝΟ SFERA και τους Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνσυ Αντωνίου, Παναγή Τζωρτζάτο, καθώς και με το ΠΑΜΕ ΠΡΩΙΝΟ του ΡΥΘΜΟΥ και τους Μπέττυ Μαγγίρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου, σε μια εκπομπή γεμάτη συναίσθημα, προσωπικές στιγμές και μηνύματα προσφοράς.

Στο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ με την Μαρία Σαράφογλου παρουσιάστηκαν ρεπορτάζ και αφιερώματα στο έργο των μη κερδοσκοπικών σωματείων που στηρίχθηκαν από τον Τηλεμαραθώνιο, ενώ οι ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ με τον Πέτρο Κουσουλό ανέδειξαν αληθινές ιστορίες και πραγματικές ανάγκες.

Το ROUK ZOUK με τη Ζέτα Μακρυπούλια μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή αγάπης, χαράς, συγκίνησης και νοσταλγίας, με ένα επεισόδιο-flashback στην αγαπημένη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» και τον Χάρη Ρώμα σε ρόλο – έκπληξη.

Ακολούθησε το 5X5 CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση, σε ένα ειδικό εορταστικό επεισόδιο με την αθλητική ομάδα του ΑΝΤ1 για τη Formula 1 και την αθλητική ομάδα του ΑΝΤ1 για τους ευρωπαϊκούς αγώνες της UEFA.

Οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, Μαρία Θωμά, Μαρία Ανδρεάδη, Κώστας Λεώνης, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Μανώλης Σφακάκης, Αριάνα Παπαγιάννη, Αλέξανδρος Ξενικάκης και Γρηγόρης Ατρείδης, έπαιξαν και στήριξαν δυναμικά τον Τηλεμαραθώνιο.

Το ΒΡΑΔΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ με την Ρίτσα Μπιζόγλη συντονίστηκε πλήρως στο πνεύμα της ημέρας, μεταφέροντας μηνύματα δύναμης, ελπίδας και συλλογικής ευθύνης.

«Πρόσωπο, καρδιά και ουσιαστικό αντίκτυπο»

Κορυφαία στιγμή της ημέρας του Τηλεμαραθωνίου ήταν η Special Live Εκπομπή με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό, όλοι έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά. Στην εκπομπή φιλοξενήθηκαν εκπρόσωποι των μη κερδοσκοπικών σωματείων και της ομογένειας, παιδιά που διηγήθηκαν συγκινητικές ιστορίες, αγαπημένοι καλλιτέχνες, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι.

Όλοι μαζί είπαν «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ» και έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα στήριξης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του σημαντικού σκοπού.

Στη ζωντανή εξάωρη εκπομπή έδωσαν το «παρών», ζωντανά στο στούντιο, με σύνδεση ή μέσω βίντεο, οι (με αλφαβητική σειρά): Μαρία Αντωνά, Τάσος Αρνιακός, Μελίνα Ασλανίδου, Νικόλας Βαφειάδης, Νίκος Βέρτης, Ελένη Βουλγαράκη, Γιώργος Γάλλος, Ναταλία Γερμανού, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, Αναστασία Γιάμαλη, Αφροδίτη Γραμμέλη, Δέσποινα Καμπούρη, Μελίνα Κανακαρίδη, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Καραβάτου, Νατάσσα Θεοδωρίδου, Θανάσης Κατερινόπουλος, Πάνος Κατσαρίδης, Τζον Κατσιματίδης, Γιώτα Κηπουρού, Θάνος Κιούσης, Έλλη Κοκκίνου, Νίκος Κουρής, Γιώργος Κούρος, Πέτρος Κουσουλός, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Πέτρος Κωστόπουλος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Γιώργος Λιάγκας, Άννα Λιβαθυνού, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαλέσκου, Ανδρέας Μικρούτσικος, Νίκος Μισίρης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ρένα Μόρφη, Γιάννης Μπέζος, Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίνο, Τάσος Νούσιας, Σπύρος Ντούγιας, Αναστάσιος Ντούγκας, Παιδιά από το μιούζικαλ «Annie», Παιδική Χορωδία ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, Δημήτρης Πανόπουλος, Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, Λίτσα Πατέρα, Θανάσης Πάτρας, Φωτεινή Πετρογιάννη, Λευτέρης Πράσινος, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Ρογκάκος, Χάρης Ρώμας, Μαρία Σαράφογλου, Φαίη Σκορδά, Σπύρος Σούλης, Παναγιώτης Στάθης, Δημήτρης Σταρόβας, Σάκης Τανιμανίδης, Τάσος Τεργιάκης, Παναγής Τζωρτζάτος, Ελένη Τσολάκη, Κώστας Τσουρός, Θοδωρής Φέρρης, Καλλιόπη Χάσκα, Μίνα Χειμώνα, Σίσσυ Χρηστίδου, Νίκος Ψαρράς, καθώς και το cast της ταινίας «Ο έρωτας γράφεται…» και ο Gareth Ellis-Unwin, Head of Film Production and Distribution της Iconic Films.

Επίσης, στο στούντιο παρευρέθηκαν και οι εκπρόσωποι των μη κερδοσκοπικών σωματείων, που στήριξε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1: Έμιλυ Κέρν, Γενική διευθύντρια, Δεσμός, Ιλεάνα Μακρή, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου ΕΛΙΖΑ, Βασίλειος Παπαδάκης, Επιστημονικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, Γιώργος Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Η Φλόγα.

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 είχε πρόσωπο, καρδιά και ουσιαστικό αντίκτυπο. Όταν στεκόμαστε ενωμένοι, χαρίζουμε στα παιδιά ασφάλεια, αγάπη και ελπίδα και χτίζουμε τον κόσμο που τους αξίζει.

World
Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
ΗΠΑ 24.12.25

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.

Σύνταξη
Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη
Παναθηναϊκό Στάδιο 23.12.25

Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για το Καλλιμάρμαρο και την ανακαίνισή του με χρυσή χορηγία της Capital Maritime & Trading Corp. και του προέδρου της, Ευάγγελου Μαρινάκη. Η ανακοίνωση στο σάιτ της ΕΟΕ.

Σύνταξη
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού
Το μοιραίο Falcon 23.12.25

Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού

Σοκ στην Τουρκία, με το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκύρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης να καταπέφτει στην περιοχή Χαϊμάνα.

Σύνταξη
«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα
Κανένα κράτος πρόνοιας 23.12.25

«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα

Η εκπαιδευτικός Μαρία Σκούπα καταγγέλει στη συγκλονιστική επιστολή της την απουσία δομών φιλοξενίας για τα ευάλωτα παιδιά με αφορμή μαθητή της που απομακρύνθηκε από την οικογένεια του για να κάνει γιορτές σε νοσοκομειακό θάλαμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Αναδιάταξη... 23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
Εν όψει εξόδου 23.12.25

Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες

Σύνταξη
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του
Έρευνα σε εξέλιξη 23.12.25 Upd: 22:32

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Το ιδιωτικό αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν. Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη η έρευνα.

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελειώνουν τα «καύσιμα» – Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τελειώνουν τα «καύσιμα» από το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να απορροφηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλησιάζει το 70% η απορρόφηση των πόρων, έναν χρόνο πριν την εκπνοή του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης. Οι μεγάλες προκλήσεις για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 23.12.25

Ο Πρίντεζης για το αν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό - Η στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το μπάσκετ

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε, ανάμεσα σε άλλα- για την περίοδο που σκέφθηκε ακόμη και να σταματήσει το μπάσκετ, ενώ απάντησε και στο αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
