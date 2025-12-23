newspaper
22.12.2025 | 22:31
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού (βίντεο)
22.12.2025 | 20:58
Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος
Οι μεγάλοι νικητές και χαμένοι των αγορών το 2025
Διεθνής Οικονομία 23 Δεκεμβρίου 2025 | 00:30

Οι μεγάλοι νικητές και χαμένοι των αγορών το 2025

Τι αναφέρει δημοσίευμα των FT για τις διεθνείς αγορές και τα assets που κέντρισαν το ενδιαφέρον αλλά και αυτά που έμειναν πίσω…

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
A
A
Το 2025 εξελίχθηκε σε μια χρονιά έντονων αντιθέσεων για τις παγκόσμιες αγορές, με την τεχνητή νοημοσύνη, τους γεωπολιτικούς κινδύνους και τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ να καθορίζουν ποιοι κλάδοι και ποιες εταιρείες θα ευημερούσαν και ποιοι θα έμεναν πίσω. Οι ασιατικές εταιρείες ημιαγωγών, οι ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες και οι εταιρείες που συνδέονται με τον χρυσό αναδείχθηκαν στους μεγάλους κερδισμένους, την ώρα που η διαφήμιση, η private equity και οι αμερικανικές καταναλωτικές μετοχές βρέθηκαν υπό πίεση, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Το ράλι της AI λειτούργησε ως καταλύτης για την ανάκαμψη της Wall Street μετά τη βίαιη διόρθωση του Απριλίου, η οποία ακολούθησε το νέο κύμα δασμών της λεγόμενης «liberation day» του Αμερικανού προέδρου. Η Nvidia, με άνοδο 35% από την αρχή του έτους, έγραψε ιστορία αγγίζοντας αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων, πριν καταγράψει υποχώρηση προς το τέλος του φθινοπώρου.

Η Ασία στο επίκεντρο της έκρηξης της AI

Όπως αναφέρουν οι FT, αν και τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις ΗΠΑ, οι μεγαλύτερες αποδόσεις καταγράφηκαν στην Ασία. Η Νότια Κορέα αναδείχθηκε σε μία από τις κορυφαίες χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως, χάρη στη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η SK Hynix υπερτριπλασίασε την αξία της, καθώς οι μνήμες υψηλού εύρους ζώνης που παράγει θεωρούνται κρίσιμες για τους AI servers. Αντίστοιχα, η Samsung Electronics και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company επωφελήθηκαν από τον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για chips.

Στην Κίνα, παρότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών παραμένουν, οι επενδυτές ποντάρουν στην αυτάρκεια που επιδιώκει το Πεκίνο. Εταιρείες όπως η Cambricon Technologies κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, με την προσδοκία ότι μακροπρόθεσμα θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν κολοσσούς όπως η Nvidia.

Χρυσός και πολύτιμα μέταλλα ως ασφαλές καταφύγιο

Παράλληλα με την τεχνολογία, εντυπωσιακή ήταν και η πορεία των μετοχών εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός σημείωσε ιστορικά υψηλά, ενισχυμένος από τη ζήτηση κεντρικών τραπεζών που αναζητούν εναλλακτικές απέναντι στο δολάριο, αλλά και από επενδυτές που ανησυχούν για τις επιπτώσεις των πολιτικών Trump στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα.

Η Fresnillo, παραγωγός αργύρου με έδρα την πόλη του Μεξικό, πενταπλασίασε την αξία της μέσα στο 2025 και αναδείχθηκε στην καλύτερη μετοχή του FTSE 100 στο Λονδίνο. Οι μεταλλευτικές εταιρείες ευνοήθηκαν δυσανάλογα από την άνοδο των τιμών, καθώς το σταθερό κόστος λειτουργίας τους μετατρέπει την αύξηση των τιμών των μετάλλων σε άμεση ενίσχυση κερδών.

Όπλα, άμυνα και γεωπολιτική

Ένας ακόμη ξεκάθαρος νικητής του 2025 ήταν ο αμυντικός κλάδος. Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης, υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz, να διοχετεύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικές δαπάνες απογείωσε τη Rheinmetall. Ο κατασκευαστής αρμάτων και πυρομαχικών από το Düsseldorf συνέχισε την ανοδική πορεία που ξεκίνησε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καταγράφοντας άνοδο άνω του 150% μέσα στη χρονιά.

Το παράδειγμα της Γερμανίας ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύοντας συνολικά τον αμυντικό κλάδο, καθώς η Ευρώπη επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας.

Η επιστροφή των τραπεζών

Σύμφωνα με τους FT, ισχυρή ήταν και η χρονιά για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με τη Société Générale να ξεχωρίζει. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο άνω του 150%, καθώς ο κλάδος ανέκαμψε από χρόνια χαμηλών αποτιμήσεων, ευνοημένος από τα υψηλότερα επιτόκια. Παρά τις μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι αγορές εκτιμούν ότι δεν επιστρέφει η εποχή του φθηνού χρήματος που ακολούθησε τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Η άλλη όψη

Στον αντίποδα, ορισμένοι κλάδοι βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων. Η διαφημιστική βιομηχανία δοκιμάστηκε έντονα από την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει την παραγωγή διαφημιστικού περιεχομένου γρήγορα και με χαμηλό κόστος. Η WPP είδε τη μετοχή της να χάνει πάνω από το μισό της αξίας της, πέφτοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1998 και αποχωρώντας από τον FTSE 100.

Ανάλογες πιέσεις δέχθηκαν και οι αμερικανικές καταναλωτικές εταιρείες. Η Lululemon βρέθηκε αντιμέτωπη με τους δασμούς Trump, την κόπωση του Αμερικανού καταναλωτή και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, σε μια συγκυρία όπου τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνονται.

Crypto και private equity χάνουν έδαφος

Αρνητική ήταν και η εικόνα για εταιρείες που συνδέθηκαν στενά με την αγορά των crypto. Η Strategy, ο μεγαλύτερος εταιρικός κάτοχος bitcoin παγκοσμίως, είδε το επιχειρηματικό της μοντέλο να αμφισβητείται, καθώς η πτώση του bitcoin έπληξε τη μετοχή της και την ανάγκασε να στραφεί για πρώτη φορά στη δημιουργία αποθεματικού δολαρίων αντί για νέες αγορές crypto.

Τέλος, ο κλάδος της private equity βρέθηκε αντιμέτωπος με μια παρατεταμένη «ξηρασία» συμφωνιών. Το CVC συγκαταλέγεται στους μεγάλους χαμένους της χρονιάς, καθώς οι δυσκολίες στην πώληση χαρτοφυλακίων και οι πιέσεις για χαμηλότερες αμοιβές υπονόμευσαν τα έσοδα και τις αποτιμήσεις, σε ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου και μειωμένης όρεξης για επενδύσεις.

Πηγή: ΟΤ

