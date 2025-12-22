sports betsson
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Οι αμοιβές των μάνατζερ εκτοξεύονται
Ποδόσφαιρο 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι αμοιβές των μάνατζερ εκτοξεύονται

Το αόρατο κόστος που αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το 2025 καταγράφεται ως χρονιά-ορόσημο για το διεθνές ποδόσφαιρο, όχι μόνο λόγω των μεταγραφικών κινήσεων, αλλά κυρίως εξαιτίας του εκρηκτικού κόστους που συνοδεύει αυτές: τις αμοιβές των ατζέντηδων. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της FIFA, οι σύλλογοι του ανδρικού ποδοσφαίρου δαπάνησαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 συνολικά 1,168 δισ. ευρώ σε προμήθειες μάνατζερ για διεθνείς μεταγραφές. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 90% σε σχέση με το 2024 και για το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ σε ετήσια βάση.

Το μέγεθος του άλματος είναι ενδεικτικό της κατεύθυνσης που έχει πάρει η αγορά. Το προηγούμενο ρεκόρ, το 2023, ανερχόταν στα 758,6 εκατ. ευρώ. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, το ποσό αυτό όχι απλώς ξεπεράστηκε, αλλά σχεδόν διπλασιάστηκε. Το συμπέρασμα είναι σαφές: οι ατζέντηδες αποτελούν πλέον κεντρικό πυλώνα του ποδοσφαιρικού οικοσυστήματος, με οικονομική ισχύ που συχνά συναγωνίζεται –ή και ξεπερνά– εκείνη των ίδιων των συλλόγων.

Η ευρωπαϊκή κυριαρχία είναι απόλυτη. Οι σύλλογοι που ανήκουν στην UEFA συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας δαπάνης, γεγονός που αντανακλά τόσο το μέγεθος των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων όσο και την ένταση του ανταγωνισμού. Στην κορυφή βρίσκεται η Αγγλία, με τους συλλόγους της να δαπανούν πάνω από 319,8 εκατ. ευρώ σε αμοιβές ατζέντηδων μέσα στο 2025. Το ποσό αυτό από μόνο του ισοδυναμεί με προϋπολογισμούς ολόκληρων λιγκών σε άλλες ηπείρους.

Ακολουθεί η Γερμανία με 140,7 εκατ. ευρώ και η Ιταλία με 121,6 εκατ., ενώ η Ισπανία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 92,3 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζουν να λειτουργούν ως η «ατμομηχανή» της παγκόσμιας μεταγραφικής αγοράς, αλλά ταυτόχρονα και ως το βασικό πεδίο δράσης των ισχυρότερων μάνατζερ.

Η αυξημένη δαπάνη δεν είναι τυχαία. Το 2025, οι ατζέντηδες συλλόγων συμμετείχαν σε 3.010 διεθνείς μεταγραφές, αριθμός-ρεκόρ που αντιστοιχεί σε αύξηση 38,1% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, σε 3.730 διεθνείς μεταγραφές –το 15,3% του συνόλου– ο ατζέντης εκπροσωπούσε άμεσα τον ποδοσφαιριστή, ποσοστό αυξημένο κατά σχεδόν 20% σε ετήσια βάση. Με απλά λόγια, όλο και περισσότερες μετακινήσεις περνούν υποχρεωτικά μέσα από το φίλτρο των εκπροσώπων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιμέρους τάσεις. Η Αγγλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό μεταγραφών στις οποίες εμπλέκεται ατζέντης του συλλόγου προορισμού (51,1%), ενώ η Σερβία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής ατζέντη του συλλόγου προέλευσης (28,7%). Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι τα μοντέλα εκπροσώπησης διαφοροποιούνται έντονα από χώρα σε χώρα, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό πρακτικών που δυσκολεύει τη ρυθμιστική παρέμβαση.

Η FIFA αναγνωρίζει ανοιχτά την αυξανόμενη επιρροή των ατζέντηδων. Όπως σημειώνει ο επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος, Πατρίσιο Βαρέλα, τα φετινά στοιχεία «επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των ατζέντηδων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο» και ενισχύουν την ανάγκη για ένα αυστηρό και ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια ομοσπονδία προσπαθεί να επαναφέρει ανώτατα όρια στις προμήθειες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νομικές προσφυγές.

Αξιοσημείωτη είναι και η εξέλιξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν και τα απόλυτα μεγέθη παραμένουν μικρότερα, οι σύλλογοι δαπάνησαν το 2025 πάνω από 5,29 εκατ. ευρώ σε αμοιβές ατζέντηδων, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 2024 και υπερτριπλάσιο σε σύγκριση με το 2020. Η τάση αυτή δείχνει ότι, καθώς το γυναικείο ποδόσφαιρο επαγγελματοποιείται και αποκτά εμπορική αξία, ακολουθεί –έστω και με καθυστέρηση– το ίδιο οικονομικό μοντέλο.

Το κρίσιμο ερώτημα που αναδύεται είναι αν αυτή η εκτόξευση των αμοιβών είναι βιώσιμη. Για πολλούς συλλόγους, ειδικά μεσαίου μεγέθους, οι προμήθειες των ατζέντηδων μετατρέπονται σε βαρύ φορτίο που συμπιέζει τους προϋπολογισμούς και περιορίζει την επένδυση σε υποδομές ή ανάπτυξη νέων παικτών.

Για άλλους, αποτελούν αναγκαίο κακό σε μια αγορά όπου η πρόσβαση στο ταλέντο περνά όλο και περισσότερο μέσα από ισχυρά γραφεία εκπροσώπησης.

Το 2025 επιβεβαίωσε ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν καθορίζεται μόνο από όσα συμβαίνουν στο χορτάρι. Οι ατζέντηδες δεν είναι πια απλοί μεσάζοντες, αλλά βασικοί παίκτες ενός πολυεπίπεδου οικονομικού παιχνιδιού. Και όσο οι αριθμοί συνεχίζουν να ανεβαίνουν, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη για κανόνες που θα εξισορροπήσουν δύναμη, διαφάνεια και βιωσιμότητα.

