Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»
Τα Νέα της Αγοράς 22 Δεκεμβρίου 2025 | 15:00

Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»

Το Wolt Market επαναπροσδιορίζει τα εβδομαδιαία ψώνια προσφέροντας μια σύγχρονη και αυθεντική εμπειρία αγορών που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Wolt Market μιλά για το rebranding της υπηρεσίας, τη συνεργασία με εμβληματικά τοπικά brands και το όραμα να γίνει η εφαρμογή το απόλυτο «πολυκατάστημα στην τσέπη του καταναλωτή».

Διανύοντας την πρώτη πενταετία στην ελληνική αγορά, το Wolt Market εκτός από λύση για τις αγορές της «τελευταίας στιγμής», εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό προορισμό για τα εβδομαδιαία ψώνια του νοικοκυριού. Με αφορμή το πρόσφατο rebranding και τη νέα «πράσινη» εταιρική ταυτότητα, ο Βασίλης Σπίνος παρουσιάζει στο in.gr τη στρατηγική πίσω από τη δυναμική ανάπτυξη της υπηρεσίας.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, εξηγεί πώς το Wolt Market καταφέρνει να συνδυάσει την τεχνολογική υπεροχή και τα logistics της Wolt με την ποιότητα των παραδοσιακών τοπικών επιχειρήσεων. Από το φρέσκο ψωμί artisanal φούρνων μέχρι τα premium κρεοπωλεία και τα βιολογικά προϊόντα, η πλατφόρμα φέρνει για πρώτη φορά στο κανάλι του supermarket αγαπημένα brands της πόλης, διατηρώντας παράλληλα ποσοστά ακρίβειας στις παραγγελίες που αγγίζουν το 99%.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του Wolt Market στην ελληνική αγορά; Πώς έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα η πορεία του και ποια είναι η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού στην υπηρεσία;

Από την πρώτη ημέρα, στόχος μας ήταν να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που οι καταναλωτές κάνουν τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, συνδυάζοντας την ευκολία του delivery με την ποιότητα ενός σύγχρονου supermarket. Πέντε χρόνια μετά, το Wolt Market εισέρχεται σε μια νέα εποχή: με ανανεωμένη «πράσινη» ταυτότητα εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό supermarket που δίνει έμφαση στη φρεσκάδα, την ποικιλία και τις προσιτές τιμές, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού είναι εντυπωσιακή. Όλο και περισσότεροι χρήστες το επιλέγουν όχι μόνο για ανάγκες της τελευταίας στιγμής, αλλά κυρίως για τα καθημερινά και εβδομαδιαία τους ψώνια. Αυτή η εμπιστοσύνη επιβεβαιώνει τη δυναμική μας και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, ώστε το Wolt Market να αποτελεί την πιο αξιόπιστη και καινοτόμα επιλογή στο online grocery στην Ελλάδα.

Πώς εντάσσεται το Wolt Market στη συνολική στρατηγική της Wolt;

Η Wolt ξεκίνησε ως πλατφόρμα διανομής φαγητού, με έμφαση στην αμεσότητα και την εξαιρετική εμπειρία που προσφέρει στον χρήστη. Ωστόσο, γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι οι καταναλωτές αναζητούν κάτι περισσότερο: τη δυνατότητα να καλύπτουν όλες τις καθημερινές τους ανάγκες με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία.

Έτσι, η επέκταση στο retail και στο online grocery ήταν στρατηγική επιλογή, με το Wolt Market να παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση.  Σήμερα, αξιοποιώντας την τεχνολογία της Wolt, προσφέρουμε φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα με ταχύτατη παράδοση, ενώ φέρνουμε αγαπημένα brands για πρώτη φορά στο κανάλι του supermarket, και κατ’ επέκταση στο online grocery — επιλογές και γεύσεις που μέχρι σήμερα συναντούσες μόνο σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.

Με αυτόν τον τρόπο, το Wolt Market ενισχύει τον ευρύτερο στόχο της εταιρείας: να αποτελεί ένα πραγματικό «πολυκατάστημα στην τσέπη του καταναλωτή», αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουμε τις καθημερινές μας ανάγκες και δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για πελάτες, συνεργάτες και τοπικές επιχειρήσεις.

Το Wolt Market προχώρησε πρόσφατα σε rebranding. Τι σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή και ποιο είναι το επόμενο βήμα για την υπηρεσία;

Το Wolt Market περνά σε μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αλλαγή της πενταετούς πορείας του. Με νέα «πράσινη» ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές – μια εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε μια ακόμα πιο σύγχρονη εμπειρία, κοντά στις ανάγκες του σημερινού καταναλωτή.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της μετάβασης είναι οι νέες συνεργασίες με κορυφαία brands της πόλης: επιχειρήσεις που αγαπά ο κόσμος και που για πρώτη φορά γίνονται διαθέσιμες μέσα από ένα σούπερ μάρκετ. Από ψωμί ημέρας, artisanal φούρνους και ποιοτικό κρέας μέχρι speciality καφέδες και δημοφιλή γλυκά, φέρνουμε στο κανάλι του supermarket αγαπημένα προϊόντα και αυθεντικές γεύσεις της πόλης, συνδυάζοντάς τες με την ευκολία του Wolt delivery. Έτσι, αλλάζουμε τον τρόπο που ο καταναλωτής προσεγγίζει τα εβδομαδιαία ψώνια — φέρνοντας τα καλύτερα της πόλης, πιο κοντά στους ανθρώπους της.

Παράλληλα, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τις φρέσκες κατηγορίες με premium και βιολογικές επιλογές και την εγγύηση Freshness Guaranteed. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε τη γκάμα μας και να αναπτύσσουμε συνεργασίες με μοναδικά brands, ώστε το Wolt Market να αποτελεί σταθερά μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη επιλογή για τα εβδομαδιαία ψώνια σε κάθε γειτονιά.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Wolt Market έναντι άλλων παρόμοιων υπηρεσιών στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες της εφαρμογής που την κάνουν να ξεχωρίζει;

Το Wolt Market διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό καθώς λειτουργεί μέσα από ένα αυτόνομο, πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο dark-store. Το δίκτυο των καταστημάτων μας βρίσκεται σε στρατηγικά σημεία μέσα στην πόλη, κάτι που μας επιτρέπει να διατηρούμε τον πλήρη έλεγχο σε κάθε στάδιο της εμπειρίας — από την επιλογή και τη διαχείριση των προϊόντων μέχρι τη συσκευασία και την παράδοση. Αυτό μεταφράζεται σε αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια σε κάθε παραγγελία, με ποσοστά ακρίβειας που ξεπερνούν το 99%.

Παράλληλα, η εφαρμογή της Wolt ενισχύεται συνεχώς με λειτουργίες που απλοποιούν και προσωποποιούν την εμπειρία αγορών: live tracking, προτεινόμενο καλάθι, εύκολη επανάληψη αγορών και δυναμικές προσφορές, ενώ τα real-time δεδομένα μάς βοηθούν να προσαρμόζουμε τη γκάμα μας και να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των χρηστών.

Την ίδια στιγμή, διευρύνουμε τη συλλογή μας με συνεργασίες με κορυφαία τοπικά brands — φούρνους, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, speciality καφέ — φέρνοντας στο κανάλι supermarket επιλογές που μέχρι σήμερα έβρισκε κανείς μόνο σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Και φυσικά, εφαρμόζουμε την εγγύηση Freshness Guaranteed, η οποία διασφαλίζει άμεση επιστροφή χρημάτων αν η ποιότητα των φρέσκων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χρηστών.

Ποια είναι τα οφέλη για τους vendors που επιλέγουν να συνεργαστούν με το Wolt Market;

Η συνεργασία με το Wolt Market λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας για τους vendors, βοηθώντας τους να αναπτυχθούν, να διευρύνουν το πελατολόγιό τους και να κάνουν το ψηφιακό άλμα που απαιτεί η σύγχρονη αγορά. Μέσα από ένα ισχυρό ψηφιακό κανάλι πωλήσεων, οι συνεργάτες μας αποκτούν πρόσβαση σε νέο, στοχευμένο κοινό, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και τις πωλήσεις τους με real-time δεδομένα και στοχευμένες καμπάνιες.

Παράλληλα, προσφέρουμε διαφοροποιημένες επιλογές προβολής που απευθύνονται στο σύνολο των χρηστών της Wolt, δίνοντας στα καταστήματα τη δυνατότητα να απευθύνονται στο σωστό κοινό, τη σωστή στιγμή. Μέσω της πλατφόρμας, οι συνεργάτες μας προσεγγίζουν το πιο δυναμικό ηλικιακό κοινό της αγοράς — το 80% των χρηστών είναι μεταξύ 18-45 — ενώ τα προϊόντα τους παραμένουν διαθέσιμα στο ψηφιακό ράφι από τις 08:00 έως τις 03:00, προσφέροντας σχεδόν 24/7 παρουσία.

Με την υποστήριξη του αξιόπιστου δικτύου logistics της Wolt, οι vendors απολαμβάνουν ταχύτατες και συνεπείς παραδόσεις, ακόμη κι αν δεν διαθέτουν δικό τους e-shop ή υποδομή delivery. Επιπλέον, μέσω αναλυτικών reports μπορούν να παρακολουθούν την απόδοση των προϊόντων και των προωθητικών τους ενεργειών και να διαμορφώνουν στρατηγικές προσαρμοσμένες στον ψηφιακό καταναλωτή.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το δίκτυο συνεργατών μας, το οποίο εμπλουτίζουμε με μοναδικά brands και κορυφαίες επιχειρήσεις, δίνοντας σε πολλές από αυτές παρουσία στο supermarket κανάλι για πρώτη φορά και ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητά τους.

Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων σκοπεύετε να δώσετε έμφαση το επόμενο διάστημα; Πώς προσαρμόζεστε στις διαρκώς μεταβαλλόμενες διατροφικές τάσεις και τις νέες ανάγκες των καταναλωτών;

Το επόμενο διάστημα, εστιάζουμε στην ενίσχυση των φρέσκων κατηγοριών — φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι και ψωμί — επενδύοντας σε συνεργασίες με επιχειρήσεις που μοιράζονται το ίδιο πάθος για φρεσκάδα και αυθεντικότητα. Παράλληλα, διευρύνουμε τη γκάμα μας μας με premium, βιολογικά και wellness προϊόντα, καθώς και με επιλογές plant-based, healthy snacks και προϊόντα χωρίς γλουτένη ή λακτόζη, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Έχουμε, επίσης, αναπτύξει μια σειρά προϊόντων food και non-food σε προνομιακές τιμές, καλύπτοντας την αυξανόμενη ανάγκη για πιο προσιτές επιλογές χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Παράλληλα, εντάσσουμε αγαπημένα τοπικά brands και ειδικές κατηγορίες — από speciality καφέδες μέχρι εκλεκτό κρέας και γλυκά — προσφέροντας επιλογές που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν στο online grocery.

Με παρουσία σε δεκάδες χώρες,  παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τις διεθνείς τάσεις και ενεργοποιούμε άμεσα αντίστοιχες συνεργασίες στην Ελλάδα, ενώ παρακολουθούμε στενά όσα διαμορφώνονται στα social media και στη digital κουλτούρα. Η data-driven προσέγγιση και η διεθνής τεχνογνωσία της Wolt μάς επιτρέπουν να εντοπίζουμε γρήγορα τις νέες τάσεις και να προσαρμόζουμε δυναμικά τη γκάμα μας, ώστε το Wolt Market να εξελίσσεται σταθερά μαζί με τον σύγχρονο καταναλωτή.

Ποιο είναι το όραμα του Wolt Market για τα επόμενα χρόνια;

Το όραμά μας είναι να εξελιχθεί το Wolt Market στο πιο αξιόπιστο και ολοκληρωμένο ψηφιακό σούπερ μάρκετ για τα καθημερινά και εβδομαδιαία ψώνια, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει ταχύτητα, ποιότητα, ποικιλία και προσιτές τιμές.

Η μέχρι σήμερα πορεία μας αποτελεί ισχυρή βάση προς αυτή την κατεύθυνση: το 2025 συμπληρώσαμε τέσσερα χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα, με τη μέση ετήσια αύξηση του τζίρου μας να αγγίζει το 100%, 13 καταστήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο και συνεργασίες με περισσότερους από 220 προμηθευτές. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την ανοδική πορεία, προσφέροντας μια σύγχρονη και αυθεντική εμπειρία αγορών που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα.

