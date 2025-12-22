Φοροδιαφυγή: Λουκέτο για 48 ώρες σε γνωστό νυχτερινό κέντρο – Πρόστιμο 20.000 ευρώ
Εντατικοί έλεγχοι από κλιμάκια της ΑΑΔΕ σε κλαμπ και νυχτερινά κέντρα της Αθήνας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πυρετός το Σαββατόβραδο»
Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε μεγάλο και γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αττικής εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για επιχείρηση στην περιοχή του Κεραμεικού, την οποία επισκέφθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο».
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από κλιμάκια της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών – κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο οι ελεγκτές – δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.
Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και κατόπιν σφραγίστηκε για 48 ώρες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των βιβλίων της σε βάθος χρόνου, ώστε να αξιολογηθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.
