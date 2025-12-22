newspaper
22.12.2025 | 22:31
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού (βίντεο)
22.12.2025 | 20:58
Προσοχή: O ΕΦΕΤ ανακαλεί καραμέλες - Ποιος ο λόγος
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

Σύνταξη
Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Spotlight

Η ομιλία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στο 4ο Εργασιακό Συνέδριο MD Forum αναδεικνύει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτη για την αγορά εργασίας, αλλά και ως δομική πρόκληση για την οικονομία και τους θεσμούς.

Στο επίκεντρο τίθεται σταθερά ο άνθρωπος, με τον διοικητή της ΤτΕ να επιμένει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο και συμπεριληπτικούς θεσμούς.

Ανθεκτική αγορά εργασίας, αλλά με νέες πιέσεις

Ο Γιάννης Στουρνάρας περιγράφει μια αγορά εργασίας που έχει ανακάμψει δυναμικά μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία, με την απασχόληση και τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό να βρίσκονται σε ανοδική πορεία. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 10,1% το 2024 και στο 9% στο πρώτο εννεάμηνο του 2025, με σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας.

Την ίδια ώρα όμως, ο διοικητής προειδοποιεί για αυξανόμενη «στενότητα» στην αγορά, με εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων εργατικού δυναμικού και έντονες δυσκολίες προσλήψεων για τις επιχειρήσεις. Η δημογραφική γήρανση και η υπογεννητικότητα προδιαγράφουν μεσοπρόθεσμα συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, εντείνοντας την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας και στοχευμένες πολιτικές επανακατάρτισης.

Μισθοί, ανταγωνιστικότητα και θεσμικές παρεμβάσεις

Η ομιλία στέκεται ιδιαίτερα στην εξέλιξη του κόστους εργασίας, το οποίο αυξάνεται μεν, αλλά χωρίς να διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Οι αμοιβές ανά μισθωτό αυξήθηκαν το 2024 κατά 5,8% ονομαστικά και 3,6% πραγματικά, ενώ το 2025 ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε, παραμένοντας όμως θετικός σε πραγματικούς όρους.

Ο Γιάννης Στουρνάρας εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα οι μισθοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται πάνω από τον πληθωρισμό, με ιδιαίτερο όφελος για τους χαμηλόμισθους, λόγω της περαιτέρω ανόδου του κατώτατου μισθού από τα 880 ευρώ και της νέας «Κοινωνικής συμφωνίας» για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα, ώστε να μην ανατροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό και πλήξουν την ανταγωνιστικότητα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και ρίσκο

Κεντρικός άξονας της ομιλίας είναι η επιτάχυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η βαθιά επίδρασή της στην εργασία. Ο διοικητής σημειώνει ότι η GenAI διαφοροποιείται από προηγούμενα κύματα αυτοματοποίησης ως προς την ταχύτητα διάδοσης, το εύρος εφαρμογών και το γεγονός ότι «ανεβαίνει» στην κλίμακα δεξιοτήτων, αγγίζοντας ακόμη και σύνθετα γνωστικά επαγγέλματα.

Ο Γιάννης Στουρνάρας μιλά για «ιστορική καμπή», όπου η ανθρώπινη δημιουργικότητα συναντά την τεχνολογική υπέρβαση και η AI γίνεται δύναμη που αναπλάθει τον τρόπο παραγωγής αξίας. Υπογραμμίζει ωστόσο ότι η AI δεν είναι πανάκεια, αλλά εργαλείο που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να δημιουργήσει νέες μορφές απασχόλησης, εφόσον υπάρξει σωστό θεσμικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι της μετάβασης

Μέρος της ανάλυσης αφορά το ποιοι ωφελούνται και ποιοι κινδυνεύουν από τη νέα τεχνολογική εποχή. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες που επικαλείται, η ΑΙ τείνει να ευνοήσει εργαζομένους με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, ενώ όσοι έχουν χαμηλότερη εξειδίκευση εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο επαγγελματικού εκτοπισμού.

Ο διοικητής εφιστά επίσης την προσοχή σε νεότερους εργαζομένους, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι σε κλάδους υψηλής έκθεσης στην ΑΙ οι επιχειρήσεις προτιμούν να αυξάνουν την παραγωγικότητα των υφιστάμενων στελεχών μέσω AI αντί να προσλαμβάνουν νέους. Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι η διάχυση της ΑΙ μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως σε χώρες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ισχυρή παρουσία των γυναικών.

Ρόλος θεσμών, Ευρώπης και κεντρικών τραπεζών

Στο μακροοικονομικό επίπεδο, ο Γιάννης Στουρνάρας τονίζει ότι η AI αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη νομισματική πολιτική, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη δυναμική της παραγωγικότητας. Οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να ενσωματώσουν στις προβλέψεις τους τις διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας, αλλά και να θωρακίσουν το σύστημα απέναντι σε κινδύνους συγκέντρωσης δεδομένων και κυβερνοαπειλών.

Ειδική αναφορά γίνεται στην Ευρώπη, που «βρίσκεται σε σταυροδρόμι» ως προς την ικανότητά της να αξιοποιήσει την AI ως μοχλό ανταγωνιστικότητας και συνοχής. Παρά τις αδυναμίες σε επενδύσεις και καινοτομία, η Ένωση διαθέτει θεσμικά πλεονεκτήματα, όπως ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράδοση συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν ένα «δεύτερο κύμα» τεχνολογικής ανόδου.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της AI

Κλείνοντας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επαναφέρει το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου: η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το μέσο, όχι ο σκοπός. Η ουσιαστική πρόκληση είναι η διαμόρφωση θεσμικών στρατηγικών που θα επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, θα ενισχύουν τη διά βίου μάθηση και θα εξασφαλίζουν δίκαιη κατανομή των ωφελειών από την τεχνολογική πρόοδο.​

Σε μια φράση-σύνοψη, ο Στουρνάρας υπογραμμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να προσφέρει ένα πιο παραγωγικό μέλλον, αλλά εναπόκειται στις κοινωνίες και στους θεσμούς να το κάνουν και πιο ανθρώπινο, με εργασία αναβαθμισμένη και τον άνθρωπο πραγματικά στο επίκεντρο της καινοτομίας.

Μπορείτε να διαβάσε ολόκληρη την ομιλία του Γιάννη Στουρνάρα στο 4ο Εργασιακό Συνέδριο MD Forum, ΕΔΩ.

Πηγή: ΟΤ

Business
Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Tεχνητή νοημοσύνη
«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά
Οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγη αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας, η στεγαστική κρίση θα διαιωνίζεται, δηλώνουν στο in.

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά – Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας
Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τον κόσμο να ταξιδέψει, για τις γιορτές, αντίθετα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ μετά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό επιβάλλει ολική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Airbnb: Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα
Η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα - Στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ για την εικόνα στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Κώστας Ντελέζος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο γιος των Τζον Λένον και Γιόνο Όνο, Σον, ανησυχεί ότι οι νεότερες γενιές ξεχνούν τους Beatles
«Κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μην ξεχάσει η νεότερη γενιά τους Beatles, τον Τζον και την Γιοκό», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σον Όνο Λένον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.

Σύνταξη
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
Η ΠΟΣΠΛΑ ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. «Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές», τονίζει η ομοσπονδία.

Σύνταξη
Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Η πρόταση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, παρατείνοντας την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη έως τις αρχές του 2028.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων. Δυσκολεύεται να ακούσει τα αιτήματά τους η κυβέρνηση και αφήνει ελάχιστα περιθώρια ή αποκλείει την επίλυση 11 εκ των 27 αιτημάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
Από τη χειραγώγηση μέχρι τον συναισθηματικό συμβιβασμό, μελέτη σε χρήστες του Tinder επιβεβαιώνει πως οι άνδρες με «σκοτεινή προσωπικότητα» φαίνεται να κερδίζουν το παιχνίδι των περιστασιακών γνωριμιών στο ψηφιακό περιβάλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
Δημοσίευμα από την Πολωνία υποστηρίζει πως υπάρχουν επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι και μάλιστα τονίζει πως ο παίκτης είναι θετικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αγρότες: Με εντολή Μαξίμου κλείνουν οι δρόμοι – Μετατρέπουν τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό»
«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο», τονίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Η Νίκι Μινάζ αποκαλεί κατά λάθος «δολοφόνο» τον Τζέι Ντι Βανς, ενώ αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ
Η Νίκι Μινάζ μίλησε στο ετήσιο AmericaFest του Turning Point USA, όπου και εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «όμορφο και γοητευτικό».

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Δείτε όλα τα βραβεία (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025, όπως ψηφίστηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ – Κορυφαία αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου, προπονητής ο Χάρης Παυλίδης και ομάδα η Εθνική πόλο γυναικών.

Σύνταξη
«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά
Οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγη αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας, η στεγαστική κρίση θα διαιωνίζεται, δηλώνουν στο in.

Σύνταξη
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)
Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό
Η υπερβολική ταχύτητα και οι επιθετικοί οδηγοί μπορεί να επηρεάσουν άλλους οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες - Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός που θα συναντήσει κάποιον που οδηγεί υπερβολικά γρήγορα στον δρόμο;

Σύνταξη
Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»
«Εκφράζουμε την πλήρη και αταλάντευτη στήριξή μας για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Σύνταξη
