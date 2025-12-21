Στο χείλος της καταστροφής η Κούβα λόγω ναυτικού αποκλεισμού Βενεζουέλας από ΗΠΑ

Καθόλου ανεπηρέαστη δεν αφήνει την Κούβα ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τον αμερικανικό στόλο, καθώς το Καράκας είναι ο βασικός αιμοδότης της Αβάνας σε φθηνό πετρέλαιο.

Όπως αναφέρει η The Wall Street Journal, αν οι αποστολές πετρελαίου της Βενεζουέλας σταματήσουν ή μειωθούν απότομα, οι Κουβανοί γνωρίζουν ότι το πλήγμα θα είναι καταστροφικό.

Με τις ΗΠΑ να κατάσχουν πλοία που μεταφέρουν βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου, οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας κινδυνεύουν, από τη στιγμή που ο τύπος των πλοίων που έβαλε στο μάτι η Ουάσιγκτον μεταφέρει περίπου το 70% του αργού της χώρας.

Το βενεζουελάνικο αργό καλύπτει σήμερα περίπου το 40% του πετρελαίου που χρειάζεται να εισάγει η Κούβα — ζωτικής σημασίας για τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, τις μεταφορές και τον μικρό επιχειρηματικό τομέα. Η Κούβα παράγει μικρές ποσότητες δικού της πετρελαίου και λαμβάνει επίσης περιορισμένες ποσότητες από το Μεξικό και τη Ρωσία.

Η απειλή για την Κούβα έρχεται τη στιγμή που η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τότε που ο Φιντέλ Κάστρο ανέλαβε την εξουσία. Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα είναι η σκληρότερη και πιο παρατεταμένη ακόμη και από την περίφημη «Ειδική Περίοδο» μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991.

Καθώς η πετρελαϊκή παραγωγή της Βενεζουέλας κατέρρευσε την τελευταία δεκαετία -παρασύροντας σε οικονομική κατάρρευση τη χώρα- οι αποστολές πετρελαίου προς την Κούβα μειώθηκαν.

Η Βενεζουέλα είναι ζωτικής σημασίας για την κουβανική οικονομία από το 1999, όταν ο τότε πρόεδρος Ούγο Τσάβες περιέγραψε τις δύο χώρες ως δεμένες «σε μια θάλασσα ευτυχίας». Η Κούβα έστειλε στη Βενεζουέλα αθλητικούς προπονητές, γιατρούς και πράκτορες αντικατασκοπείας —οι τελευταίοι για να εντοπίζουν προδότες που ενδεχομένως θα ανέτρεπαν τον Τσάβες.

Η Βενεζουέλα ανταπέδωσε στέλνοντας 100.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα στην Κούβα. Οι βαριά επιδοτούμενες αποστολές πετρελαίου έχουν μειωθεί στα 30.000 βαρέλια ημερησίως.

«Θα είναι η κατάρρευση της κουβανικής οικονομίας, χωρίς καμία αμφιβολία», δήλωσε ο Χόρχε Πινιόν, Κουβανός εξόριστος που παρακολουθεί τους ενεργειακούς δεσμούς Κούβας–Βενεζουέλας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

«Μπορεί να γίνει και χειρότερα»

«Η κατάσταση είναι πραγματικά ζοφερή και απελπιστική», δήλωσε ο Τεντ Χένκεν, καθηγητής στο Baruch College της Νέας Υόρκης, που επισκέπτεται συχνά το νησί. «Η ελπίδα έχει χαθεί και ο κόσμος προσπαθεί απελπισμένα να φύγει».

Περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι -περίπου το 1/4 του πληθυσμού, πολλοί από αυτούς νέοι και φιλόδοξοι- έχουν εγκαταλείψει το νησί από το 2020, εκατοντάδες χιλιάδες εκ των οποίων κατευθύνθηκαν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με υπολογισμούς του δημογράφου Χουάν Κάρλος Αλμπίζου-Κάμπος, που εδρεύει στην Αβάνα.

«Αυτό που περνά η Κούβα -ένα φαινόμενο που αποκαλώ δημογραφικό κούφωμα- δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια ανθρωπιστική καταστροφή, αντίστοιχη μόνο με χώρες που βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση», είπε.

Η κουβανική οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά 15% από το 2018, σύμφωνα με τον Ρικάρντο Τόρες Πέρες, Κουβανό οικονομολόγο στο American University της Ουάσιγκτον. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2018 έως τον Νοέμβριο πλησιάζει το 450%, είπε. Το κουβανικό πέσο έχει καταρρεύσει, διαπραγματευόμενο περίπου στα 450 ανά δολάριο στη μαύρη αγορά, έναντι περίπου 30 το 2020.

«Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι όσο άσχημα γίνεται, αλλά ξέρουμε επίσης ότι μπορεί να γίνει και χειρότερα», είπε ο Τόρες Πέρες, αναφερόμενος στο πλήγμα από τη μείωση των αποστολών βενεζουελάνικου πετρελαίου. «Αν αυτές οι αποστολές συνεχίσουν να μειώνονται τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, τότε η κατάσταση θα γίνει απλώς μη βιώσιμη».