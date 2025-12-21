«Βασιλιάς» ο Ολυμπιακός στην πυγμαχία, «σφράγισε» το πρωτάθλημα

Την κατάκτηση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Elite Ανδρών στην Πάτρα «σφράγισε» και μαθηματικά, ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα το τμήμα πυγμαχίας των Πειραιωτών.

Μία ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης στην πόλη της Αχαΐας, τα «κόκκινα» γάντια «κλείδωσαν» την υπόθεση-πρωτάθλημα, αφού έφτασαν τους 90 βαθμούς, 27 περισσότερους από τον δεύτερο Παναθηναϊκό (63). Με τον Ολυμπιακό να κατακτά «back to back» το πρωτάθλημα Ανδρών, χάρη στις εντυπωσιακές επιδόσεις των πυγμάχων του στο κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας.

Την Κυριακή (21/12), την τελευταία μέρα του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Elite Ανδρών-Γυναικών στην Πάτρα, οι «ερυθρόλευκοι» θα «παλέψουν» σε 10 τελικούς, με 12 αθλητές και αθλήτριες, για την κατάκτηση και του τίτλου του πολυνίκη συλλόγου.

5-0 ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό

Να σημειωθεί, ότι σήμερα, σε πέντε ημιτελικούς πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, στο κλειστό Παναγίας Αλεξιώτισσας, ο Ολυμπιακός κέρδισε και στους πέντε, πανηγυρίζοντας ένα εντυπωσιακό 5-0, με τους Ζαγράφοβ (55kg), Σταυράκη (60kg), Μακρυγιάννη (65kg), Μυλωνα (70kg) και Καραϊτη (70kg). Και οι πέντε πυγμάχοι του Θρύλου νίκησαν τους «πράσινους» αντιπάλους τους στους ημιτελικούς και έτσι, προκρίθηκαν στους αυριανούς τελικούς του πρωταθλήματος στην Πάτρα!