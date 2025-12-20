Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια 134-124 παρ: Οι Καταλανοί πήραν τη ματσάρα των τριών παρατάσεων!

Πριν περίπου δύο χρόνια η Ρεάλ Μαδρίτης και η Αναντολού Έφες είχαν δώσει μια μυθική παράσταση τεσσάρων παρατάσεων με 156 συνολικούς πόντους (130-126).

Απόψε, η Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια είχαν μια συγκλονιστική κόντρα τριών παρατάσεων, σπάζοντας το ρεκόρ πόντων με 158, αφού οι Καταλανοί επιβλήθηκαν με 134-124.

Το σύνολο του Πάολο Γκαλμπιάτι είχε τον έλεγχο σε όλη την κανονική διάρκεια, αλλά στο φινάλε οι Καταλανοί έστειλαν το ματς στην παράταση. Εκεί η… ιστορία άλλαξε με τους γηπεδούχους να έχουν τα ηνία και τους Βάσκους να στέλνουν τον αγώνα σε δεύτερη παράταση.

Εκεί η Μπασκόνια έφτασε μια ανάσα από να πάρει τη νίκη, αλλά οι «μπλαουγκράνα» έκαναν μια μεγάλη αντεπίθεση για να φτάσουμε στην τρίτη παράταση. Κάπου εκεί οι φιλοξενούμενοι έμειναν από δυνάμεις, με την Μπαρτσελόνα να καθαρίζει την υπόθεση νίκη σε ένα ιστορικό ματς.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 47-53, 70-75, 97-97, 106-106, 122-122, 134-124.

