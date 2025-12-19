Η ανακαταμέτρηση 2.800 πρακτικών καταμέτρησης σε εκλογικά τμήματα που παρουσιάζουν «ασυνέπειες» και καθυστέρησαν την ανακήρυξη του νικητή των προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα άρχισε χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε το εθνικό εκλογικό συμβούλιο – CNE, η εφορευτική επιτροπή (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Με παρόντες εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές, η ειδική ανακαταμέτρηση άρχισε», ανέφερε μέσω X η πρόεδρος του CNE Aνα Πάολα Χολ.

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της προεδρίας δεν είναι παρά 40.000 ψήφοι

Τα 2.800 πρακτικά καταμέτρησης αφορούν περί τα 500.000 ψηφοδέλτια. Η διαφορά ανάμεσα στον υποψήφιο της δεξιάς που προηγείται με βραχεία κεφαλή, τον Νάσρι Ασφούρα —τον οποίο υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ— και άλλον υποψήφιο της δεξιάς, τον Σαλβαδόρ Νασράλα, δεν είναι παρά 40.000 ψήφοι.

Η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία σταμάτησε και ξανάρχισε επανειλημμένα, γίνεται εν μέσω κλίματος δυσπιστίας και αλληλοκατηγοριών για απάτη, που είχαν αρχίσει ήδη προτού γίνει η ψηφοφορία.

Για κάποιο διάστημα μπροστά, ο κ. Νασράλα καταγγέλλει «κλοπή» τον εκλογών κι απαιτεί ανακαταμέτρηση του συνόλου των ψηφοδελτίων, «ψήφο την ψήφο».

Η απερχόμενη πρόεδρος της αριστεράς Σιομάρα Κάστρο, η υποψήφια της παράταξης της οποίας Ρίξι Μονκάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση, καταγγέλλει από την πλευρά της τη «νόθευση» του αποτελέσματος και την «ανάμιξη» του αμερικανού ομολόγου της στα πολιτικά πράγματα της Ονδούρας.

Ως την 30ή Δεκεμβρίου

Αξιώνει και αυτή πλήρη ανακαταμέτρηση, ενώ δυνάμει του Συντάγματος το CNE έχει προθεσμία ως την 30ή Δεκεμβρίου, έναν μήνα μετά την ψηφοφορία, για να ανακοινώσει τα τελικά επίσημα αποτελέσματα.

Τοποθετούμενη χθες, κατά τη διάρκεια τελετής για την αλλαγή της στρατιωτικής ηγεσίας, η κ. Κάστρο σημείωσε ξανά πως η εκλογική διαδικασία «αμφισβητείται σοβαρά» εξαιτίας της «έλλειψης διαφάνειας», των εξαναγκασμών ψηφοφόρων από συμμορίες και τις «απειλές» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει διαμηνύσει πως θα υπάρξουν «συνέπειες» για την Ονδούρα αν δεν νικήσει ο υποψήφιος που υποστηρίζει.

Ο νέος επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Eκτορ Βαλέριο από την πλευρά του τόνισε χθες πως οι ένοπλες δυνάμεις θα υποστηρίξουν «σθεναρά και με υπευθυνότητα την κυρίαρχη βούληση του λαού» στην τελετή για την ανάληψη των καθηκόντων του — η θητεία στη θέση κατά κανόνα διαρκεί δυο χρόνια.

Καμιά σοβαρή παρατυπία

Στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, όπου έχουν γίνει όχι ακριβώς λίγα στρατιωτικά πραξικοπήματα —πιο πρόσφατο ήταν αυτό του 2009, όταν ανατράπηκε ο πρώην πρόεδρος Μανουέλ Σελάγια, ο σύζυγος της απερχόμενης προέδρου, της κ. Κάστρο— οι ένοπλες δυνάμεις διατηρούν καίριο ρόλο.

Εκλογικοί παρατηρητές του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και της Ευρωπαϊκής Eνωσης θα επιτηρήσουν τις ανακαταμετρήσεις των 2.800 πρακτικών καταμέτρησης.

Οι δυο αποστολές διαβεβαίωναν προ ημερών πως δεν διαπίστωσαν καμιά σοβαρή παρατυπία στη διαδικασία που θα «έθετε υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα».

