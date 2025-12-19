Από την Ελσίνκι στη Γερμανία ο Γιώργος Αντζουλάς
Μετά από μία πολύ καλή σεζόν στην Φινλανδία με την Ελσίνκι, ο Γιώργος Αντζουλάς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην γερμανική Ίνγκολσταντ.
Με μεταγραφή στην Γερμανία και συγκεκριμένα την Ινγκολσταντ θα «εξαργυρώσει» την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε στην Ελσίνκι ο Γιώργος Αντζουλάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες της φινλανδικής ιστοσελίδας «MTV Urheilu», ο 25χρονος Έλληνας στόπερ και βασικός στην ομάδα της Φινλανδίας αναμένεται να ενταχθεί στην γερμανική Ίνγκολσταντ.
Ο Αντζουλάς ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της HJK την περασμένη σεζόν στη Veikkausliiga πριν από έναν τραυματισμό που είχε και ο oποίος που έβαλε τέλος στη σεζόν του λίγο πρόωρα.
Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έπαιξε σε 24 αγώνες του πρωταθλήματος (και 39 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις), πετυχαίνοντας τρία γκολ. Επιπλέον, το γκολ του Αντζουλά με το οποίο η ομάδα του είχε ισοφαρίσει σε 4-4 στην παράταση εναντίον της NSI Ρούναβικ στα προκριματικά της Conference League ψηφίστηκε ως η κορυφαία στιγμή της σεζόν την HJK .
Συνολικά, ο Γιώργος Αντζουλάς έχει φορέσει της φανέλα της Ελσίνκι 50 φορές, αφότου έφτασε στην ομώνυμη πόλη τον Ιούλιο του 2024. Να προσθέσουμε ότι Το συμβόλαιο του Έλληνα με τον φινλανδικό σύλλογο λήγει στις αρχές του έτους, επομένως η «μετακόμισή» του στη Γερμανία θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη μεταγραφή.
Ο Άντζουλας αποχαιρέτησε τους Φινλανδούς με ανάρτηση στα stories του λογαριασμού του στο Instagram την Παρασκευή.
Να αναφέρουμε τέλος ότι ο 25χρονος Πατρινός στόπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πατραϊκό, για να συνεχίσει στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης και της Φιορεντίνα. Από το 2018 ως το 2023 φόρεσε τη φανέλα της ανδρικής ομάδας των Αρκάδων, είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Κοζέντσα, ακολούθησε η ουγγρική Ουίπεστ για μία σεζόν (38 συμμετοχές) και από το καλοκαίρι του ’24 «έδεσε» στο Ελσίνκι.
Τέλος να σημειώσουμε πως η Ίνγκολσταντ αγωνίζεται στην 3η κατηγορία της Γερμανίας, όπου υποβιβάστηκε μετά τη σεζόν 2021-22. Συμμετείχε τελευταία φορά στην Bundesliga τη σεζόν 2016-17.
Δείτε παρακάτω την αποχαιρετιστήρια του Αντζουλά ανάρτηση στην Ελσίνκι
