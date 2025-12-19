Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!
Τα Νέα της Αγοράς 19 Δεκεμβρίου 2025

Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!

Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Spotlight

Σε κάθε δρόμο και γειτονιά, υπάρχει κάτι μπλε που κάνει τη διαφορά. Οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι εκεί κάθε μέρα, αθόρυβοι αλλά ουσιαστικοί, για να μας θυμίζουν ότι κάθε μικρή πράξη έχει μεγάλη αξία. Ένα μπουκάλι, ένα κουτί, μια συσκευασία — κάθε τι που ρίχνουμε σωστά αποκτά μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια∙ είναι ένας απλός τρόπος να δείχνουμε έμπρακτα ότι νοιαζόμαστε για το περιβάλλον.

Το Σύστημα των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η οποία εδώ και 24 χρόνια εργάζεται για να κάνει την Ανακύκλωση Συσκευασιών προσβάσιμη σε όλους. Από την ίδρυσή της έως και σήμερα έχει διαθέσει 426 εκατ. ευρώ για επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες, ώστε το Σύστημά της να εξυπηρετεί με συνέπεια και αξιοπιστία το 99% του πληθυσμού της χώρας. Το προηγούμενο έτος πέτυχε την ανακύκλωση 504 χιλ. τόνων υλικών συσκευασίας, αγγίζοντας το 152% του στόχου της και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η συμμετοχή όλων μας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Κάθε φορά που τοποθετούμε μία συσκευασία στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες, γινόμαστε μέρος μιας αλυσίδας που έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Η Ανακύκλωση Συσκευασιών μας δίνει τη δυνατότητα να φροντίζουμε το περιβάλλον στην καθημερινότητά μας, να μειώνουμε τα απορρίμματα και να συμβάλλουμε σε έναν καθαρό και βιώσιμο πλανήτη για όλους.

Τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες;

Οι Μπλε Κάδοι δέχονται αποκλειστικά συσκευασίες από:

  • Χαρτί-χαρτόνι (π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες),
  • Πλαστικό (π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα),
  • Γυαλί (π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, από νερό, αναψυκτικά),
  • Αλουμίνιο (π.χ. από αναψυκτικά, μπύρες),
  • Λευκοσίδηρο (π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό).

Οι Μπλε Κώδωνες δέχονται αποκλειστικά γυάλινες συσκευασίες, και εφόσον διευκολύνει καλό είναι να προτιμώνται.

Πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες;

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και εύκολη. Ακολουθούμε 4 απλά βήματα:

  1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τις συσκευασίες από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
  2. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τα υπολείμματά τους.
  3. Διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες για να πιάνουν λιγότερο χώρο στον Μπλε Κάδο.
  4. Απορρίπτουμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους Μπλε Κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες.

Προσοχή: Δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες!

 Πού μεταφέρονται τα υλικά συσκευασίας που απορρίπτονται στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες;

Τα υλικά που συγκεντρώνονται στους Μπλε Κάδους συλλέγονται σε συστηματική βάση από ειδικά οχήματα που η ΕΕΑΑ έχει διαθέσει στους Δήμους και μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Με τη βοήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και με προσεκτική χειροδιαλογή, τα υλικά που φτάνουν στα ΚΔΑΥ διαχωρίζονται σε περισσότερες από 15 κατηγορίες υλικών όπως: χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες υγρών, χαρτί εντύπων, διάφορα είδη πλαστικών συσκευασιών (PET, HDPE, κ.ά.), πλαστικό φιλμ, γυάλινα μπουκάλια και δοχεία, συσκευασίες από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Τα υλικά που συγκεντρώνονται στους Μπλε Κώδωνες συλλέγονται από ειδικά γερανοφόρα οχήματα ανακύκλωσης. Οι γυάλινες συσκευασίες μεταφέρονται σε ειδικά εργοστάσια επεξεργασίας υαλοθραύσματος. Όλα τα υλικά μετά τον διαχωρισμό τους οδηγούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ

Η ΕΕΑΑ, μέσα από τη συνολική της δραστηριότητα, στηρίζει τη βιώσιμη διαχείριση των υλικών συσκευασίας και ενισχύει την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Ανακύκλωσης των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων, διασφαλίζεται ότι οι συσκευασίες συλλέγονται, μεταφέρονται και διαχωρίζονται στα ΚΔΑΥ, και προωθούνται προς ανακύκλωση, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά ως νέα προϊόντα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η ΕΕΑΑ επιτυγχάνει μετρήσιμα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, αποτρέπονται εκπομπές 1,5 εκατομμυρίου τόνων ισοδύναμου CO2, εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια που καλύπτει την ετήσια κατανάλωση 870.000 νοικοκυριών και απελευθερώνεται χώρος στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που ισοδυναμεί με 18 γήπεδα ποδοσφαίρου ύψους 10 μέτρων. Επιπλέον, οι δραστηριότητες της ΕΕΑΑ δημιουργούν 5.100 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη συλλογή, μεταφορά και διαλογή των υλικών συσκευασίας.

Ανακύκλωση Συσκευασιών: Μία καθημερινή πράξη με μεγάλη αξία

Αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ΕΕΑΑ υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις σε σχολεία και παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πανελλαδικής εμβέλειας, με κύρια επιδίωξη την καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Ας εντάξουμε όλοι μαζί αυτή την απλή αλλά ουσιαστική πράξη στην καθημερινότητά μας, γιατί το μέλλον του πλανήτη μας ξεκινά από τις δικές μας επιλογές.

Μάθετε περισσότερα για το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ):

Website: www.herrco.gr

Instagram: mplekados_eeaa

Facebook: https://www.facebook.com/mplekados/

LinkedIn: hellenic-recovery-recycling-corporation/

YouTube: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού

Η παρουσίαση του 24ου τόμου της σειράς φωτίζει την ιστορική και πολυπολιτισμική πορεία της Πάτρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως ζωντανών φορέων πολιτιστικής μνήμης.

Σύνταξη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης

Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

Σύνταξη
Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, μαθητών και πολιτών, συνδυάζοντας πρακτική δράση και κοινωνική ευθύνη, ενισχύοντας έμπρακτα την ασφάλεια σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια

Με 7 διανομές και τη συμμετοχή 95 εθελοντών, η δράση «Υιοθέτησε μια Οικογένεια» προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη σε ευάλωτες οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

Πόσες φορές έχεις γράψει τους στόχους της νέας χρονιάς και, μερικούς μήνες μετά, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις κάνει τίποτα; Όλοι το έχουμε βιώσει.

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Οικονομία 19.12.25

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Περίπου 10.000 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 85,3 δισ. ευρώ στην Εφορία – Μόνο το 4% του συνόλου των οφειλετών προχωρά σε ρυθμίσεις, κάτι που δείχνει την κυβερνητική αποτυχία – Τι δείχνουν οι οφειλές των επιχειρήσεων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Μη φορέσιμα 19.12.25

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν - Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

