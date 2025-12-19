Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
Τα Νέα της Αγοράς 19 Δεκεμβρίου 2025 | 17:37

Stoiximan: «Η στιγμή σου ανήκει»

Η νέα καμπάνια δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μήνυμα ή ένα μόνο μέσο.

Η νέα 360 καμπάνια της Stoiximan με τίτλο «Η στιγμή σου ανήκει», βρίσκεται ήδη στον «αέρα», σηματοδοτώντας την παρουσίαση της νέας ταυτότητας και της νέας στρατηγικής τοποθέτησης του brand, ενώ παράλληλα επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μιλά για την ψυχαγωγία και την εμπειρία του χρήστη. Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται οι στιγμές: εκείνες οι αυθεντικές, προσωπικές στιγμές έντασης και απόλαυσης που κάνουν τον χρόνο να μοιάζει να σταματά και την εμπειρία να αποκτά πραγματική αξία.

Η νέα καμπάνια δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μήνυμα ή ένα μόνο μέσο. Ξεδιπλώνεται μέσα από πολλαπλές ιστορίες και στιγμές, σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας της Stoiximan, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί άνθρωποι βιώνουν τη διασκέδαση με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο. Στιγμές απρόβλεπτες, έντονες και αληθινές, που δεν ορίζονται από το αποτέλεσμα, αλλά από το συναίσθημα και την εμπειρία της ίδιας της στιγμής.

Με τη νέα αυτή προσέγγιση, η Stoiximan αναδεικνύει τη φιλοσοφία της ότι κάθε επαφή με το brand είναι προσωπική και σχεδιασμένη γύρω από τον άνθρωπο. Η εμπειρία δεν είναι ίδια για όλους, είναι «δική σου». Μια εμπειρία που δίνει χώρο στην απόλαυση, την ένταση και τη διασκέδαση, με τρόπο υπεύθυνο, σύγχρονο και ουσιαστικό.

Ο Head of Marketing της Stoiximan, Γιώργος Μποζάς, δήλωσε σχετικά:

«Με τη νέα μας καμπάνιa θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο: τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή που ζεις πιο έντονα, που ο χρόνος επιβραδύνεται και η εμπειρία αποκτά πραγματικό νόημα. Το “Η στιγμή σου ανήκει” δεν είναι απλώς ένα brand tagline, είναι η υπόσχεσή μας προς τα μέλη μας ότι κάθε αλληλεπίδραση με τη Stoiximan είναι σχεδιασμένη γύρω από τον ίδιο τον άνθρωπο και τον τρόπο που θέλει να απολαμβάνει τη διασκέδαση».

Η καμπάνια «Η στιγμή σου ανήκει» επιβεβαιώνει τη διαρκή εξέλιξη της Stoiximan και τη δέσμευσή της να δημιουργεί εμπειρίες διασκέδασης που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Εμπειρίες που δεν μετριούνται σε χρόνο, αλλά σε στιγμές που μένουν.

Δείτε το νέο τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας εδώ.

Stoiximan: Η στιγμή σου ανήκει.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Η Betsson παρουσιάζει το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς προσωπικών συνεντεύξεων “Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά”, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σύνταξη
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!
Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σύνταξη
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού
Η παρουσίαση του 24ου τόμου της σειράς φωτίζει την ιστορική και πολυπολιτισμική πορεία της Πάτρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως ζωντανών φορέων πολιτιστικής μνήμης.

Σύνταξη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

Σύνταξη
«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας
Ο επιχειρηματίας τονίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των χρημάτων, προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών.

Σύνταξη
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη
«Λυπάμαι για τη θρυαλλίδα που δημιούργησε η στάση σας», απάντησε ενοχλημένος ο υφ. Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στον Δημήτρη Καιρίδη - Τι αναφέρουν πηγές του ΥΕΘΑ στο in για την απουσία του Ν. Δένδια

Σύνταξη
Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator
Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που είχε εκδοθεί στο όνομα του αποκαλούμενου κρεοπώλη, Αιμίλιου Κοσμίδη, σε μια κίνηση που αναμένεται να φωτίσει πτυχή της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά
Ο Στεφάν Λανουά διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του ως αρχιδιαιτητής και υπήρξαν εξελίξεις, με φόντο τις FIFA, UEFA τόσο θετικές όσο και αρνητικές

Βάιος Μπαλάφας
Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»
Ο Ράσελ Μπράντ, ο οποίος νωρίτερα φέτος κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, επέκρινε δημοσίως την σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι.

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Η Betsson παρουσιάζει το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς προσωπικών συνεντεύξεων “Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά”, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη και την ασφάλεια
Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε εκδήλωση για τη σύμβαση κατασκευής δύο ρυμουλκών πλοίων στα ναυπηγεία της ONEX Shipyards & Technologies Group

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
