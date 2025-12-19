New Year’s Resolution: Με το νέο multistyler της Dyson λέμε #nomorebadhairdays για το 2026

Αν υπάρχει κάτι που μας κάνει να ανυπομονούμε για την αλλαγή της χρονιάς, αυτό είναι οι στόχοι, τα όνειρα και οι ελπίδες που έχουμε εναποθέσει στο 2026, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε πως θα είναι η χρονιά μας. Και για να είναι όντως η χρονιά μας, πρέπει να προνοήσουμε από την προηγούμενη, να οργανωθούμε, καταγράφοντας τα New Year’s Resolutions μας και δίνοντας την υπόσχεση στον εαυτό μας πως το 2026 θα μας βρει πιο σίγουρους, πιο προετοιμασμένους και πιο αφοσιωμένους στις ανάγκες μας.

Όλα αυτά προϋποθέτουν, βέβαια, πως έχουμε ξεμπερδέψει με όλες εκείνες τις αναποδιές που μας κάνουν moody κάποιες φορές, όπως τις ημέρες που τα μαλλιά μας δεν συνεργάζονται με τίποτα και το μόνο που θα μας έσωζε είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας hairstylist. Και αν ένα από τα resolutions μας για το 2026 είναι το #nomorebadhairdays, τότε υπάρχει ένα νέο προηγμένο multistyler και σεσουάρ, το οποίο μας υπόσχεται ταχύτερο στέγνωμα, πιο ίσια στυλ, αλλά και καλοσχηματισμένες μπούκλες που «απογειώνουν» κάθε μας εμφάνιση.

Straight & wavy: Το 2026 έχουμε το χτένισμα που θέλουμε με την υπογραφή της Dyson

Ειδικότερα αυτή την περίοδο, που το πρόγραμμά μας γεμίζει με γιορτινά σουαρέ, ρεβεγιόν, τραπέζια και εξόδους με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, θέλουμε οι εμφανίσεις μας να είναι προσεγμένες, να εκπέμπουν λάμψη και να αποπνέουν τη γιορτινή ενέργεια των ημερών. Πολλά τέτοια looks μπορεί να μας χαρίσει το νέο πιο ισχυρό multistyler της Dyson, το Airwrap Co-anda2x™ Straight+Wavy, που προσφέρει λείο, ίσιο αποτέλεσμα ή καλοσχηματισμένους κυματισμούς, χωρίς κόπο, χωρίς φθορά και χωρίς να αφιερώνουμε ατελείωτο χρόνο μπροστά στον καθρέφτη.

Όποιο κι αν είναι το στυλ χτενίσματος που θέλουμε, από φυσικό ίσιωμα για πιο προσεγμένες εμφανίσεις σε ανάλαφρους κυματισμούς ή μπούκλες για τις βραδινές εξόδους με φίλους στην πόλη, το νέο multistyler της Dyson προσαρμόζεται σε κάθε τύπο μαλλιών χάρη σε έξυπνους αισθητήρες, σε μία ισχύς 1700W αλλά και στο πανίσχυρο μοτέρ Hyperdymium™ 2, το οποίο διπλασιάζει την πίεση αέρα σε σχέση με τις συσκευές προηγούμενης γενιάς.

Η ενισχυμένη ροή αέρα Co-anda2x™ τυλίγει απαλά τα μαλλιά γύρω από τους κυλίνδρους Coanda 30mm και 40mm, δημιουργώντας σφιχτές ή χαλαρές μπούκλες, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουμε συνεχώς εξαρτήματα. Το έξυπνο εξάρτημα AirSmooth2x™ προσφέρει ένα φυσικό, ίσιο styling με αέρα χωρίς καυτές πλάκες, ενώ η βούρτσα Anti-snag loop 2x εξασφαλίζει λείο, μεταξένιο αποτέλεσμα, μειώνοντας το μπλέξιμο και προστατεύοντας το τριχωτό της κεφαλής.

Βέβαια, η πραγματική καινοτομία βρίσκεται στα έξυπνα εξαρτήματα με αισθητήρες RFID, που ανάλογα με το εξαρτήματα προσαρμόζεται αυτόματα η ένταση της ροής του αέρα και η θερμοκρασία για κάθε τύπο styling. Σε κάθε περίπτωση μπορείς να τροποποιήσεις αυτές τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες σου και η συσκευή καταγράφει και αποθηκεύει αυτές τις προτιμήσεις, ώστε κάθε φορά που το χρησιμοποιείς το styling να γίνεται εξατομικευμένο αυτόματα, χωρίς να απαιτεί ρύθμιση από ξανά. Επιπλέον, ο αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης μειώνει τον περιττό θόρυβο όταν διακόπτουμε το styling.

Η συσκευή διαθέτει επίσης λειτουργία i.d. Curl™ και σύνδεση Bluetooth, ώστε να προσαρμόζεται εξατομικευμένα στο hair profile μας μέσω της εφαρμογής MyDyson. Αποθηκεύει αυτόματα τις προσωπικές μας προτιμήσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας ροής αέρα. Κάπως έτσι, κάνει τη διαδικασία του styling γρήγορη, εύκολη, απλή, προστατεύοντας συγχρόνως τα μαλλιά και δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα με διάρκεια.

Με το 2026 να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, ήρθε η στιγμή να βάλουμε τα μεγάλα σχέδιά μας σε εφαρμογή! Και όταν μιλάμε για αλλαγές που κάνουν τη διαφορά στην εμφάνιση και τη διάθεσή μας, το νέο Dyson Airwrap Co-anda2x™ Straight+Wavy είναι ο «σύμμαχός» μας στο styling. Με γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα, έξυπνα εξαρτήματα που προσαρμόζονται αυτόματα και απόλυτη προστασία από τη θερμότητα, κάθε look γίνεται εύκολα, γρήγορα και κυρίως, χωρίς να επιβαρύνει την υγεία των μαλλιών μας.