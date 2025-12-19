Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
New Year's Resolution: Με το νέο multistyler της Dyson λέμε #nomorebadhairdays για το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 19 Δεκεμβρίου 2025 | 16:46

New Year’s Resolution: Με το νέο multistyler της Dyson λέμε #nomorebadhairdays για το 2026

Η νέα χρονιά ξεκινά με resolutions που κάνουν τη διαφορά στην εικόνα και τη διάθεσή μας.

Ηρεμία στις γιορτές: Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθηματικά ups and downs

Spotlight

Αν υπάρχει κάτι που μας κάνει να ανυπομονούμε για την αλλαγή της χρονιάς, αυτό είναι οι στόχοι, τα όνειρα και οι ελπίδες που έχουμε εναποθέσει στο 2026, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε πως θα είναι η χρονιά μας. Και για να είναι όντως η χρονιά μας, πρέπει να προνοήσουμε από την προηγούμενη, να οργανωθούμε, καταγράφοντας τα New Year’s Resolutions μας και δίνοντας την υπόσχεση στον εαυτό μας πως το 2026 θα μας βρει πιο σίγουρους, πιο προετοιμασμένους και πιο αφοσιωμένους στις ανάγκες μας.

Όλα αυτά προϋποθέτουν, βέβαια, πως έχουμε ξεμπερδέψει με όλες εκείνες τις αναποδιές που μας κάνουν moody κάποιες φορές, όπως τις ημέρες που τα μαλλιά μας δεν συνεργάζονται με τίποτα και το μόνο που θα μας έσωζε είναι ένας έμπειρος επαγγελματίας hairstylist. Και αν ένα από τα resolutions μας για το 2026 είναι το #nomorebadhairdays, τότε υπάρχει ένα νέο προηγμένο multistyler και σεσουάρ, το οποίο μας υπόσχεται ταχύτερο στέγνωμα, πιο ίσια στυλ, αλλά και καλοσχηματισμένες μπούκλες που «απογειώνουν» κάθε μας εμφάνιση.

Straight & wavy: Το 2026 έχουμε το χτένισμα που θέλουμε με την υπογραφή της Dyson

Ειδικότερα αυτή την περίοδο, που το πρόγραμμά μας γεμίζει με γιορτινά σουαρέ, ρεβεγιόν, τραπέζια και εξόδους με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, θέλουμε οι εμφανίσεις μας να είναι προσεγμένες, να εκπέμπουν λάμψη και να αποπνέουν τη γιορτινή ενέργεια των ημερών. Πολλά τέτοια looks μπορεί να μας χαρίσει το νέο πιο ισχυρό multistyler της Dyson, το Airwrap Co-anda2x™ Straight+Wavy, που προσφέρει λείο, ίσιο αποτέλεσμα ή καλοσχηματισμένους κυματισμούς, χωρίς κόπο, χωρίς φθορά και χωρίς να αφιερώνουμε ατελείωτο χρόνο μπροστά στον καθρέφτη.

Όποιο κι αν είναι το στυλ χτενίσματος που θέλουμε, από φυσικό ίσιωμα για πιο προσεγμένες εμφανίσεις σε ανάλαφρους κυματισμούς ή μπούκλες για τις βραδινές εξόδους με φίλους στην πόλη, το νέο multistyler της Dyson προσαρμόζεται σε κάθε τύπο μαλλιών χάρη σε έξυπνους αισθητήρες, σε μία ισχύς 1700W αλλά και στο πανίσχυρο μοτέρ Hyperdymium™ 2, το οποίο διπλασιάζει την πίεση αέρα σε σχέση με τις συσκευές προηγούμενης γενιάς.

Η ενισχυμένη ροή αέρα Co-anda2x™ τυλίγει απαλά τα μαλλιά γύρω από τους κυλίνδρους Coanda 30mm και 40mm, δημιουργώντας σφιχτές ή χαλαρές μπούκλες, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουμε συνεχώς εξαρτήματα. Το έξυπνο εξάρτημα AirSmooth2x™ προσφέρει ένα φυσικό, ίσιο styling με αέρα χωρίς καυτές πλάκες, ενώ η βούρτσα Anti-snag loop 2x εξασφαλίζει λείο, μεταξένιο αποτέλεσμα, μειώνοντας το μπλέξιμο και προστατεύοντας το τριχωτό της κεφαλής.

Βέβαια, η πραγματική καινοτομία βρίσκεται στα έξυπνα εξαρτήματα με αισθητήρες RFID, που ανάλογα με το εξαρτήματα προσαρμόζεται αυτόματα η ένταση της ροής του αέρα και η θερμοκρασία για κάθε τύπο styling. Σε κάθε περίπτωση μπορείς να τροποποιήσεις αυτές τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες σου και η συσκευή καταγράφει και αποθηκεύει αυτές τις προτιμήσεις, ώστε κάθε φορά που το χρησιμοποιείς το styling να γίνεται εξατομικευμένο αυτόματα, χωρίς να απαιτεί ρύθμιση από ξανά. Επιπλέον, ο αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης μειώνει τον περιττό θόρυβο όταν διακόπτουμε το styling.

Η συσκευή διαθέτει επίσης λειτουργία i.d. Curl™ και σύνδεση Bluetooth, ώστε να προσαρμόζεται εξατομικευμένα στο hair profile μας μέσω της εφαρμογής MyDyson. Αποθηκεύει αυτόματα τις προσωπικές μας προτιμήσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας ροής αέρα. Κάπως έτσι, κάνει τη διαδικασία του styling γρήγορη, εύκολη, απλή, προστατεύοντας συγχρόνως τα μαλλιά και δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα με διάρκεια.

Με το 2026 να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, ήρθε η στιγμή να βάλουμε τα μεγάλα σχέδιά μας σε εφαρμογή! Και όταν μιλάμε για αλλαγές που κάνουν τη διαφορά στην εμφάνιση και τη διάθεσή μας, το νέο Dyson Airwrap Co-anda2x™ Straight+Wavy είναι ο «σύμμαχός» μας στο styling. Με γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα, έξυπνα εξαρτήματα που προσαρμόζονται αυτόματα και απόλυτη προστασία από τη θερμότητα, κάθε look γίνεται εύκολα, γρήγορα και κυρίως, χωρίς να επιβαρύνει την υγεία των μαλλιών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της Dyson και το Instagram account της Damkalidis.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

Vita.gr
Ηρεμία στις γιορτές: Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθηματικά ups and downs

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

inWellness
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Τα Νέα της Αγοράς
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Η Betsson παρουσιάζει το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς προσωπικών συνεντεύξεων “Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά”, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Η παρουσίαση του 24ου τόμου της σειράς φωτίζει την ιστορική και πολυπολιτισμική πορεία της Πάτρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως ζωντανών φορέων πολιτιστικής μνήμης.

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας
Ελλάδα 19.12.25

Ο επιχειρηματίας τονίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των χρημάτων, προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών.

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Ελλάδα 19.12.25

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

«Λυπάμαι για τη θρυαλλίδα που δημιούργησε η στάση σας», απάντησε ενοχλημένος ο υφ. Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στον Δημήτρη Καιρίδη - Τι αναφέρουν πηγές του ΥΕΘΑ στο in για την απουσία του Ν. Δένδια

Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator
Παρακολουθήσεις με Predator 19.12.25

Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που είχε εκδοθεί στο όνομα του αποκαλούμενου κρεοπώλη, Αιμίλιου Κοσμίδη, σε μια κίνηση που αναμένεται να φωτίσει πτυχή της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 19.12.25

Ο Στεφάν Λανουά διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του ως αρχιδιαιτητής και υπήρξαν εξελίξεις, με φόντο τις FIFA, UEFA τόσο θετικές όσο και αρνητικές

Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»
«Έχουν κοινά» 19.12.25

Ο Ράσελ Μπράντ, ο οποίος νωρίτερα φέτος κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, επέκρινε δημοσίως την σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι.

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Η Betsson παρουσιάζει το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς προσωπικών συνεντεύξεων “Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά”, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

