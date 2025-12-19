Η μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται στην Αθήνα: Δύο προορισμοί, αμέτρητες οικογενειακές αναμνήσεις

Η Αθήνα τις γιορτές φοράει πάντα τα καλά της και, παρά την κοινή πεποίθηση ότι οι ιδανικές διακοπές απαιτούν εξορμήσεις στα χιόνια, η πρωτεύουσα αποδεικνύει πως η αληθινή μαγεία βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας. Οπότε μην το ξανασκεφτείτε που δεν καταφέρατε να φύγετε σε χειμερινούς προορισμούς γιατί, και εντός του άστυ, οι επιλογές είναι πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες.

Είτε είστε μόνος, είτε με παρέα, είτε με την οικογένεια, οι βόλτες στην στολισμένη πόλη θα σας ταξιδέψουν για λίγο έξω από την αγχώδη καθημερινότητα.

Ειδικότερα για τους γονείς, η αναζήτηση της τέλειας βόλτας, αυτής που θα συνδυάζει το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τη γιορτινή ζεστασιά, είναι ο μεγάλος στόχος των ημερών.

Φέτος, η COSMOTE TELEKOM κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό τον μαγικό κόσμο των γιορτών μέσα από τις δράσεις της στο Πεδίον του Άρεως και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).Οπότε, ετοιμάστε σκούφους, κασκόλ και γάντια, πάρτε τα παιδιά από το χέρι και πάμε να δούμε πού θα χτυπάει η καρδιά των Χριστουγέννων μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους

Στην καρδιά της πόλης, το Πεδίον του Άρεως έχει μεταμορφωθεί σε ένα παραμυθένιο Χριστουγεννιάτικο Χωριό που συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, οι δράσεις της COSMOTE TELEKOM υπόσχονται να ενθουσιάσουν τα παιδιά και να χαλαρώσουν τους γονείς. Τι μπορείτε να βρείτε εκεί:

Το Σπιτάκι της COSMOTE TELEKOM: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, τα παιδιά μπορούν να γράψουν το κλασικό γράμμα στον Άγιο Βασίλη, όπως και να βγάλουν την αναμνηστική φωτογραφία μαζί του, μία εικόνα που συνοδεύει πολλές γενιές, εδώ και τόσες δεκαετίες. Παράλληλα, μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κονκάρδες, ενώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία «ταξιδεύοντας» μέχρι τον Βόρειο Πόλο!

Xmas Hub: Λίγο πιο πέρα, η δημιουργικότητα χτυπάει κόκκινο με τα εργαστήρια κεραμικής και κατασκευής στολιδιών που περιμένουν τους μικρούς καλλιτέχνες, ενώ το face painting θα μεταμορφώσει τα πρόσωπά τους σε ξωτικά και ταράνδους.

Εμπειρίες κάτω από τα αστέρια: Μη χάσετε τη βραδιά υπαίθριου σινεμά τη Δευτέρα 29/12 στις 17:30 με αγαπημένες παιδικές ταινίες, αλλά και τις μουσικές βραδιές που θα διεξάγονται καθ΄ όλη τη διάρκεια των γιορτών και θα «ντύσουν» τις βόλτες σας με τις πιο όμορφες μελωδίες.

ΚΠΙΣΝ: Ένας φωτεινός μαγικός κόσμος που συναρπάζει

Αν αναζητάτε κάτι πιο ατμοσφαιρικό, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ είναι ο προορισμός σας μέχρι τις 7 Ιανουαρίου.

BioLumina: Το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων, που διεξάγεται με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM, δημιουργεί ένα εντυπωσιακό οικοσύστημα φωτός και ήχου. Φυτά, ζώα, άνθρωποι, ιδέες και συναισθήματα συνυφαίνονται σε ένα απέραντο δίκτυο σχέσεων, σε μια εμπειρία που εξερευνά τη δύναμη της σύνδεσης και τη συνέργεια της φύσης με την τεχνολογία. Και όλη αυτήν τη μαγική εμπειρία συμπληρώνει ένα πεδίο με περισσότερες από εκατό LED στήλες φωτός, που υποδέχεται τους επισκέπτες, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία για όλες τις ηλικίες.

Αυτός ο διαδραστικός χώρος τέχνης, φύσης και τεχνολογίας έχει θέμα τη βιοφωταύγεια και τη σύνδεση φύσης-τεχνολογίας, παρουσιάζοντας έργα ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών, με ελεύθερη είσοδο. Είναι πράγματι η τέλεια ευκαιρία για μια οικογενειακή βόλτα μέσα στο φως, που θα αφήσει τα παιδιά με το στόμα ανοιχτό.

Makers’ Market: Στην αγαπημένη γιορτινή αγορά, η COSMOTE TELEKOM έχει δημιουργήσει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Εκεί, μικροί και μεγάλοι μπορούν να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί, φτιάχνοντας χάρτινα στολίδια γεμάτα γιορτινά αυτοκόλλητα, παίρνοντας μαζί τους ένα μικρό κομμάτι της μαγείας στο σπίτι.

Σε αυτές τις γιορτές είναι ευκαιρία να ζήσουμε τον χρόνο, να του δώσουμε τον χώρο που του αξίζει και να μην βιαστούμε για τίποτα. Είναι η στιγμή για να ζήσουμε μία διαφορετική εμπειρία Χριστουγέννων. Άλλωστε, οι γιορτές στην πόλη είναι οι στιγμές που μοιραζόμαστε. Είναι η χαρά της ανακάλυψης και η ευκαιρία να δούμε την Αθήνα μέσα από τα μάτια των παιδιών μας: φωτεινή, δημιουργική και γεμάτη εκπλήξεις.

Extra Tip για γονείς: Φροντίστε να έχετε φορτισμένα κινητά. Οι ευκαιρίες για φωτογραφίες και βίντεο είναι αμέτρητες, με τα χαμόγελα των παιδιών να γίνονται το καλύτερο αναμνηστικό αυτών των Χριστουγέννων.