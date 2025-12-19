Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Spotlight

Σε μία εποχή αβεβαιότητας και συνεχών προκλήσεων, με τους περιβαλλοντολόγους να επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία πως διανύουμε μία κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του πλανήτη, η ανάγκη για συλλογική δράση δεν ήταν ποτέ πιο επιτακτική. Από την περιβαλλοντική προστασία και την εκπαίδευση έως την ανάπτυξη βιώσιμων κοινοτήτων, καλούμαστε όλοι να συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης των πιο πιεστικών προκλήσεων της εποχής.

Σε αυτό το παγκόσμιο εγχείρημα, δεν είμαστε μόνοι. Φορείς, οργανισμοί και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο πρωτοστατούν για ένα “πράσινο” μέλλον συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής, υπενθυμίζοντάς μας ότι η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται σωστά, μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο. Ένας σύμμαχος που μεταμορφώνει υποδομές, ενδυναμώνει ανθρώπους και κοινότητες και ενισχύει την κλιματική ανθεκτικότητα του πλανήτη μας για τις επόμενες γενιές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Huawei προσεγγίζει τη βιωσιμότητα ολιστικά, ως πυρήνα της εταιρικής της φιλοσοφίας, χάρη στη μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία TECH4ALL. Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα που στοχεύει στην ψηφιακή ένταξη και τη βιωσιμότητα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της εταιρείας ως προς το cloud computing, την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να δημιουργήσει λύσεις που προστατεύουν τη φύση, ενδυναμώνουν τις κοινωνίες και δεν αφήνουν κανέναν εκτός του ψηφιακού κόσμου.

Μία πρωτοβουλία όπου η τεχνολογία υπηρετεί την κοινωνία και τον πλανήτη

Η πρωτοβουλία TECH4ALL στηρίζεται κυρίως στην εκπαίδευση, το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Μαζί συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο όραμα για έναν κόσμο όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο και αναπτύσσεται προς όφελος του πλανήτη. Αυτό το όραμα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μεταφράζεται σε πράξεις, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Στην Ελλάδα, λοιπόν, η Huawei έχει υιοθετήσει ενεργό ρόλο στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, υλοποιώντας δράσεις που ενισχύουν την κλιματική ανθεκτικότητα της χώρας. Από το 2021, η εταιρεία έχει στηρίξει μια σειρά πρωτοβουλιών με σημαντικό αποτύπωμα στα ελληνικά οικοσυστήματα, με στόχο όχι μόνο την προστασία τους, αλλά και την προετοιμασία των κοινοτήτων απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα που πλέον αποτελούν εποχική κανονικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ένα αξιοσημείωτο έργο αποτελεί το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2022 στο Δάσος Συγγρού, σε συνεργασία με την νεοφυή επιχείρηση, PROBOTEK. Χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα 5G, αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρες θερμότητας και καπνού και ρομποτικά drones, δημιουργήθηκε ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών που λειτουργεί ως μηχανισμός άμεσης προειδοποίησης. Οι αισθητήρες καταγράφουν περιβαλλοντικά δεδομένα, ενώ τα drones επιτρέπουν την εποπτεία μεγάλων εκτάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα ταχύτερης και πιο στοχευμένης αντίδρασης σε φαινόμενα που μπορεί να έχουν σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες.

Το 2024, το πρόγραμμα επεκτάθηκε θεαματικά, καθώς με χορηγό τη Huawei, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η PROBOTEK ανέπτυξαν ένα ενισχυμένο σύστημα πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών. Η λύση αυτή συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη για αναγνώριση εικόνας, αισθητήρες IoT για συνεχή παρακολούθηση μικροκλιματικών συνθηκών και cloud analytics για άμεση μετάδοση ειδοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές. Με την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, το σύστημα προβλέπει την πορεία μιας πυρκαγιάς, τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές και τις ζώνες που ενδέχεται να κινδυνεύσουν, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για εκκενώσεις και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής.

Η επόμενη φάση του υπό εξέλιξη έργου υλοποιείται στη Σκιάθο από την PROBOTEK, όπου με τη συνδυαστική χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones, δικτύων αισθητήρων και φορητών καμερών στις στολές των πυροσβεστών προσφέρεται στις τοπικές αρχές πλήρης επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Μέσα από ένα προσωρινό κέντρο διοίκησης που βρίσκεται στο Δημαρχείο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και συντονισμένα, μειώνοντας την οικολογική και οικονομική ζημιά.

Στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών με στοχευμένες δράσεις για την Πολιτική Προστασία

Πέρα από τα έργα πρόληψης και περιβαλλοντικής προστασίας, η Huawei επενδύει και στη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μέσα από συνεργασίες με δήμους και φορείς, η εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ανθεκτικών κοινοτήτων.

Στα Βριλήσσια, η Huawei Ελλάδος δώρισε εξοπλισμό στις δημοτικές υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας την αστική περιβαλλοντική διαχείριση και διευκολύνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η δράση αυτή ενισχύει την πρόληψη πυρκαγιών και την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Στον Δήμο Μαραθώνα, η εταιρεία συνέβαλε στην απόκτηση σύγχρονου ηχητικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας, αναγκαίου για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις κινδύνου. Ο νέος εξοπλισμός βελτιώνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας, επιτρέποντας καθαρή και άμεση επικοινωνία σε δημόσιους χώρους και καλύτερο συντονισμό κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων γεγονότων.

Στην Πεντέλη, σε συνεργασία με την Humanity Greece, η Huawei προσέφερε τρόφιμα και βασικά αγαθά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στηρίζοντας κατοίκους που επλήγησαν από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές το 2024.

Guardian Project: Καινοτομία για τη βιωσιμότητα

Παράλληλα, η εταιρεία διεξήγαγε το πιλοτικό πρόγραμμα Guardian Project στην Πίνδο, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Rainforest Connection και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, εφαρμόζοντας ακουστική τεχνολογία και AI για την προστασία του αγριόγιδου, εντοπίζοντας έγκαιρα ήχους πιθανών απειλών και ενισχύοντας την επιτήρηση του ορεινού οικοσυστήματος.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει και απαιτεί συλλογικές λύσεις, η σύνδεση της τεχνολογίας με την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα μέλλον συμπερίληψης και βιωσιμότητας. Το όραμα της Huawei στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου η τεχνολογία θωρακίζει ανθρώπους, κοινότητες και φυσικά οικοσυστήματα, αποδεικνύοντας πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιωσιμότητα πρέπει να συμβαδίζουν με στόχο το κοινό καλό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!

Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σύνταξη
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού

Η παρουσίαση του 24ου τόμου της σειράς φωτίζει την ιστορική και πολυπολιτισμική πορεία της Πάτρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως ζωντανών φορέων πολιτιστικής μνήμης.

Σύνταξη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης

Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

Σύνταξη
Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, μαθητών και πολιτών, συνδυάζοντας πρακτική δράση και κοινωνική ευθύνη, ενισχύοντας έμπρακτα την ασφάλεια σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια

Με 7 διανομές και τη συμμετοχή 95 εθελοντών, η δράση «Υιοθέτησε μια Οικογένεια» προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη σε ευάλωτες οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

Πόσες φορές έχεις γράψει τους στόχους της νέας χρονιάς και, μερικούς μήνες μετά, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις κάνει τίποτα; Όλοι το έχουμε βιώσει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Οικονομία 19.12.25

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Περίπου 10.000 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 85,3 δισ. ευρώ στην Εφορία – Μόνο το 4% του συνόλου των οφειλετών προχωρά σε ρυθμίσεις, κάτι που δείχνει την κυβερνητική αποτυχία – Τι δείχνουν οι οφειλές των επιχειρήσεων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Μη φορέσιμα 19.12.25

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν - Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο