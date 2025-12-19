Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Σε μία εποχή αβεβαιότητας και συνεχών προκλήσεων, με τους περιβαλλοντολόγους να επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία πως διανύουμε μία κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του πλανήτη, η ανάγκη για συλλογική δράση δεν ήταν ποτέ πιο επιτακτική. Από την περιβαλλοντική προστασία και την εκπαίδευση έως την ανάπτυξη βιώσιμων κοινοτήτων, καλούμαστε όλοι να συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης των πιο πιεστικών προκλήσεων της εποχής.

Σε αυτό το παγκόσμιο εγχείρημα, δεν είμαστε μόνοι. Φορείς, οργανισμοί και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο πρωτοστατούν για ένα “πράσινο” μέλλον συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής, υπενθυμίζοντάς μας ότι η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται σωστά, μπορεί να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο. Ένας σύμμαχος που μεταμορφώνει υποδομές, ενδυναμώνει ανθρώπους και κοινότητες και ενισχύει την κλιματική ανθεκτικότητα του πλανήτη μας για τις επόμενες γενιές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Huawei προσεγγίζει τη βιωσιμότητα ολιστικά, ως πυρήνα της εταιρικής της φιλοσοφίας, χάρη στη μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία TECH4ALL. Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα που στοχεύει στην ψηφιακή ένταξη και τη βιωσιμότητα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της εταιρείας ως προς το cloud computing, την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να δημιουργήσει λύσεις που προστατεύουν τη φύση, ενδυναμώνουν τις κοινωνίες και δεν αφήνουν κανέναν εκτός του ψηφιακού κόσμου.

Μία πρωτοβουλία όπου η τεχνολογία υπηρετεί την κοινωνία και τον πλανήτη

Η πρωτοβουλία TECH4ALL στηρίζεται κυρίως στην εκπαίδευση, το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Μαζί συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο όραμα για έναν κόσμο όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο και αναπτύσσεται προς όφελος του πλανήτη. Αυτό το όραμα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μεταφράζεται σε πράξεις, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Στην Ελλάδα, λοιπόν, η Huawei έχει υιοθετήσει ενεργό ρόλο στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, υλοποιώντας δράσεις που ενισχύουν την κλιματική ανθεκτικότητα της χώρας. Από το 2021, η εταιρεία έχει στηρίξει μια σειρά πρωτοβουλιών με σημαντικό αποτύπωμα στα ελληνικά οικοσυστήματα, με στόχο όχι μόνο την προστασία τους, αλλά και την προετοιμασία των κοινοτήτων απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα που πλέον αποτελούν εποχική κανονικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ένα αξιοσημείωτο έργο αποτελεί το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2022 στο Δάσος Συγγρού, σε συνεργασία με την νεοφυή επιχείρηση, PROBOTEK. Χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα 5G, αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρες θερμότητας και καπνού και ρομποτικά drones, δημιουργήθηκε ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών που λειτουργεί ως μηχανισμός άμεσης προειδοποίησης. Οι αισθητήρες καταγράφουν περιβαλλοντικά δεδομένα, ενώ τα drones επιτρέπουν την εποπτεία μεγάλων εκτάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα ταχύτερης και πιο στοχευμένης αντίδρασης σε φαινόμενα που μπορεί να έχουν σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες.

Το 2024, το πρόγραμμα επεκτάθηκε θεαματικά, καθώς με χορηγό τη Huawei, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η PROBOTEK ανέπτυξαν ένα ενισχυμένο σύστημα πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών. Η λύση αυτή συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη για αναγνώριση εικόνας, αισθητήρες IoT για συνεχή παρακολούθηση μικροκλιματικών συνθηκών και cloud analytics για άμεση μετάδοση ειδοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές. Με την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, το σύστημα προβλέπει την πορεία μιας πυρκαγιάς, τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές και τις ζώνες που ενδέχεται να κινδυνεύσουν, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για εκκενώσεις και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής.

Η επόμενη φάση του υπό εξέλιξη έργου υλοποιείται στη Σκιάθο από την PROBOTEK, όπου με τη συνδυαστική χρήση τεχνητής νοημοσύνης, drones, δικτύων αισθητήρων και φορητών καμερών στις στολές των πυροσβεστών προσφέρεται στις τοπικές αρχές πλήρης επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Μέσα από ένα προσωρινό κέντρο διοίκησης που βρίσκεται στο Δημαρχείο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και συντονισμένα, μειώνοντας την οικολογική και οικονομική ζημιά.

Στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών με στοχευμένες δράσεις για την Πολιτική Προστασία

Πέρα από τα έργα πρόληψης και περιβαλλοντικής προστασίας, η Huawei επενδύει και στη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μέσα από συνεργασίες με δήμους και φορείς, η εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ανθεκτικών κοινοτήτων.

Στα Βριλήσσια, η Huawei Ελλάδος δώρισε εξοπλισμό στις δημοτικές υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας την αστική περιβαλλοντική διαχείριση και διευκολύνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η δράση αυτή ενισχύει την πρόληψη πυρκαγιών και την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Στον Δήμο Μαραθώνα, η εταιρεία συνέβαλε στην απόκτηση σύγχρονου ηχητικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας, αναγκαίου για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις κινδύνου. Ο νέος εξοπλισμός βελτιώνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας, επιτρέποντας καθαρή και άμεση επικοινωνία σε δημόσιους χώρους και καλύτερο συντονισμό κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων γεγονότων.

Στην Πεντέλη, σε συνεργασία με την Humanity Greece, η Huawei προσέφερε τρόφιμα και βασικά αγαθά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στηρίζοντας κατοίκους που επλήγησαν από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές το 2024.

Guardian Project: Καινοτομία για τη βιωσιμότητα

Παράλληλα, η εταιρεία διεξήγαγε το πιλοτικό πρόγραμμα Guardian Project στην Πίνδο, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Rainforest Connection και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, εφαρμόζοντας ακουστική τεχνολογία και AI για την προστασία του αγριόγιδου, εντοπίζοντας έγκαιρα ήχους πιθανών απειλών και ενισχύοντας την επιτήρηση του ορεινού οικοσυστήματος.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει και απαιτεί συλλογικές λύσεις, η σύνδεση της τεχνολογίας με την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα μέλλον συμπερίληψης και βιωσιμότητας. Το όραμα της Huawei στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος όπου η τεχνολογία θωρακίζει ανθρώπους, κοινότητες και φυσικά οικοσυστήματα, αποδεικνύοντας πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιωσιμότητα πρέπει να συμβαδίζουν με στόχο το κοινό καλό.