19.12.2025
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Language & Books 19 Δεκεμβρίου 2025

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΚείμενοΓιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Vita.gr

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Spotlight

Συμβαίνει συχνά, ιδίως στη λογοτεχνία, να είναι λεπτή η γραμμή ανάμεσα στο πολυσυζητημένο και το ανεξήγητο. Τα όρια ανάμεσα σε αυτά τα δύο θολώνουν ακόμα περισσότερο στην περίπτωση της κλασσικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, Μπάρτλμπι ο Γραφιάς, καθώς στα 170 χρόνια που έχουν περάσει από τη δημοσίευσή της δεν είναι λίγοι οι στοχαστές που έχουν προτείνει ριζικά διαφορετικές ερμηνείες για τη στάση του αινιγματικού πρωταγωνιστή της – ιδίως στοχαστές του 20ου αιώνα όπως ο Ζακ Ντεριντά ή ο Ζιλ Ντελέζ που μάλλον ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι να αναμετρηθούν με τις πολύμορφες αναγνώσεις του κειμένου.

Ελάχιστες ιστορίες έχουν χτιστεί πάνω σε μία τόσο σφιχτή ιδέα όσο αυτό το μικρό, πλην συναρπαστικό έργο του 1853. Ένα δικηγορικό γραφείο στη Γουώλ Στριτ της Νέας Υόρκης προσλαμβάνει τον Μπάρτλμπι, έναν νέο γραφιά, επιφορτισμένο με την αντιγραφή των νομικών κειμένων και την αντιπαραβολή τους με το πρωτότυπο. Μια μέρα, ο ανώνυμος εργοδότης και αφηγητής ζητά τη βοήθεια του Μπάρτλμπι στην αντιπαραβολή ενός τέτοιου κειμένου, λαμβάνοντας τη φαινομενικά ατάραχη απάντηση «θα προτιμούσα όχι». Κι από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, αυτή η ευγενική άρνηση θα αρχίσει να επεκτείνεται σταδιακά στα πάντα.

Από το έργο του μεγάλου αμερικανού συγγραφέα, μόνο το έπος του Μόμπι Ντικ συγκρίνεται σε δημοφιλία με την ιστορία του απρόθυμου υπαλλήλου. Εκεί όμως που το θρυλικό κυνήγι της φάλαινας στο πρώτο δίνεται με τη λεπτομερή και εξαντλητική διερεύνηση της εκδίκησης που επιζητεί ο καπετάνιος Άχαμπ, η περιπέτεια του Μπάρτλμπι εσκεμμένα δίνει χώρο στα αναπάντητα ερωτήματα, στις εικασίες, στην ελλειπτική αφήγηση που ενδυναμώνεται από τα κενά της.

Ακόμα και αυτή η υποψία εξήγησης για την περίεργη στάση του υπαλλήλου με την οποία κλείνει ο αφηγητής τη νουβέλα, παραδίδεται στον αναγνώστη ως ανεπιβεβαίωτη φήμη. Είναι σαν ο συγγραφέας να ωθήθηκε πολύ διστακτικά να εξυπηρετήσει τις λογοτεχνικές συμβάσεις της εποχής του για μια ιστορία πλήρη νοήματος, ενώ αρχικά θα προτιμούσε να την αφήσει σε μια κατάσταση ανοιχτότητας και δυνητικής πολυσημίας.

Ο Μπάρτλμπι έχει συστηθεί και στο παρελθόν στο ελληνικό κοινό, από τις εκδόσεις Οδυσσέας και Άγρα. Ο λόγος που οι εκδόσεις έρμα επανεπισκέφτηκαν και παρέδωσαν μία νέα έκδοση αυτού του κλασικού κειμένου είναι για να τονίσουν τη διάσταση της ανυπακοής, σκοπός που επιτυγχάνεται μέσα από τις εισαγωγικές σημειώσεις του μεταφραστή Γιώργου Καράμπελα και τα επιλεγόμενα του Φιλήμονα Πατσάκη.

Ο πρώτος, επεκτείνοντας τις αναλύσεις του Ζιλ Ντελέζ και του ανθρωπολόγου Τιμ Ίνγκολντ για το κείμενο, προτείνει μία πιθανή ανάγνωσή του μέσα από το πρίσμα της αλλοτριωμένης εργασίας και δη της αλλοτριωμένης γραφής, τον Μπάρτλμπι να αντιστέκεται στην επιταγή της κατά μόνας παθητικής αντιγραφής. Ο δεύτερος, καταπιάνεται με τον αναστοχασμό που περικυκλώνει αυτό το «όχι», τον αναστοχασμό του αναγνώστη πάνω στις καταφάσεις και τις αρνήσεις της ζωής και το παράδοξο της ευγενούς μορφής που προσλαμβάνει η εναντιωματικότητα του μυστηριώδους χαρακτήρα.

Σχεδόν δύο αιώνες μετά τη συγγραφή της, η ιδιαίτερη αυτή ιστορία του Μέλβιλ δεν έχει χάσει τίποτα από τη γοητεία της. Το λεπτό της χιούμορ, η διακριτική μελαγχολία που εμποτίζει κάθε σελίδα της και η μυστηριώδης αύρα που εκπέμπεται από τον κεντρικό χαρακτήρα της υπερβαίνουν τα όποια χαρακτηριστικά εποχής. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί διατηρούνται ατόφια στις μεταφραστικές επιλογές του Γιώργου Καράμπελα, που επιτυγχάνει μία λειτουργική απόδοση που προστατεύει ταυτόχρονα τον ρέοντα λόγο του Μέλβιλ και την ατμόσφαιρα του κειμένου.

Το «όχι» του Μπάρτλμπι, αυτό που ευγενικά «θα προτιμούσε» αντί να επιβάλλει, κωμικό ως προς την εκφορά του και τραγικό ως προς τις συνέπειές του, διαβάζεται ακόμα ως μία αντίσταση χωρίς οδικό χάρτη, μία εναντίωση που δεν αποκαλύπτει τις αφετηρίες και τον σκοπό της, μία άρνηση που δεν προτάσσει τη θετικότητά της. Δικαίως επιλέγουμε μαθημένοι στην ερμηνευτική να διαβάζουμε τον Μπάρτλμπι ως σύμβολο και να ψάχνουμε την κρυμμένη σημασία του· ακόμα πιο ισχυρό όμως είναι να τον δούμε ως αφαίρεση, ως ένα γυμνό κι ελεύθερο «όχι» που μπορεί να συνδεθεί με ό,τι εμείς επιθυμούμε.

Σε κάθε περίπτωση, τον Μπάρτλμπι θα τον διαβάζουμε ξανά και ξανά.

Economy
Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Books
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ερέβους επίκληση: για τη νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη
Μαγική γλώσσα 12.12.25

Ερέβους επίκληση

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη με τίτλο ΗΔΗ ΤΑΧΥ από τις εκδόσεις Sestina

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis
Books 04.12.25

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στην εμβληματική αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis

Σύνταξη
Η μόδα και το εφήμερο
Fashion and Theory 01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Σύνταξη
Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού, μεσοεπιθετικού, Γιουλιάν Σέχου, είναι κι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά
Φόρος τιμής 19.12.25

H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά

«Δυναμικός και ιδιαίτερα διεκδικητικός, υπηρέτησε τον τόπο του με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση. Τον αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του» αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ στο Forest Lodge
Επανεκκίνηση 19.12.25

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» - Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες
Τοπικές υποθέσεις 19.12.25

Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες

«Οι Δήμοι δεν μπορούν να καλούνται να εφαρμόσουν πολιτικές στις οποίες δεν συμμετέχουν ούτε στον σχεδιασμό ούτε στη χρηματοδότηση» αναφέρει η ΚΕΔΕ σε ανακοίνωση της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες και αδιέξοδο στον πρωτογενή τομέα, επιρρίπτοντάς της πλήρη ευθύνη.

Σύνταξη
Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
Conference League 19.12.25

Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»

Καταιγιστικές εξελίξεις στην Κραϊόβα μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ, με τον ρουμανικό σύλλογο να λύνει το συμβόλαιο του Λιές Ουρί, του παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι πάνω στον Βίντα στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
Ψυχολογικές επιπτώσεις 19.12.25

Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους - Προκλήσεις και ανισότητες

Υψηλά ενοίκια, χαμηλά εισοδήματα και επισφάλεια εργασίας καθυστερούν την απόφαση των νέων για αυτονομία ή και δημιουργία οικογένειας - Πώς η στεγαστική κρίση απειλεί το μέλλον της Ευρώπης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν – Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν - Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»

«Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

