Αίγιο: Τρόμος για 22χρονη – Την νάρκωσαν, τη λήστεψαν συγγενείς της και την βίασε ο ξάδελφος
Τι καταγγέλλει 22χρονη
Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 22χρονη γυναίκα στο Αίγιο.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η 22χρονη ρομά βρέθηκε στην Καλαμάτα με συνομήλικη ξαδέλφη της, τον άνδρας της και έναν ξάδελφό του και όλοι μαζί συμφώνησαν να μεταβούν οδικώς στο Αίγιο.
Φθάνοντας στον προορισμό τους, σύμφωνα με το θύμα, η 22χρονη ξαδέλφη της τη νάρκωσε με φάρμακο που της έριξε σε ποτό.
Η συνέχεια ήταν εφιαλτική για την κοπέλα, καθώς ο ένας άνδρας την βίασε, ενώ παράλληλα το ζευγάρι της αφαίρεσε ποσό 10.000 ευρώ που είχε μαζί της και χρυσαφικά που φορούσε.
Να σημειωθεί πως οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματισθεί και δικογραφία.
- Ο Αντετοκούνμπο απάντησε στα σενάρια για το μέλλον του με μια απίθανη ατάκα (vid)
- Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων
- Μπάμπης Κλάρας: Το μεγάλο Μνημείο για τον Άρη
- H low budget περιπλάνηση του Κέβιν Σπέισι συνεχίζεται – Από την Κύπρο στην Ιταλία και επιστροφή στην τηλεόραση
- Το βάθος της κρίσης
- Χανιά: Συναγερμός για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε λύκειο – Στο νοσοκομείο 17χρονη μαθήτρια
- «Βράζουν» για τη διαιτησία του ΑΕΚ – Κραϊόβα οι Ρουμάνοι: «Αστείες αποφάσεις» (pic)
- Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις