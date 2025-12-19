Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 22χρονη γυναίκα στο Αίγιο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η 22χρονη ρομά βρέθηκε στην Καλαμάτα με συνομήλικη ξαδέλφη της, τον άνδρας της και έναν ξάδελφό του και όλοι μαζί συμφώνησαν να μεταβούν οδικώς στο Αίγιο.

Φθάνοντας στον προορισμό τους, σύμφωνα με το θύμα, η 22χρονη ξαδέλφη της τη νάρκωσε με φάρμακο που της έριξε σε ποτό.

Η συνέχεια ήταν εφιαλτική για την κοπέλα, καθώς ο ένας άνδρας την βίασε, ενώ παράλληλα το ζευγάρι της αφαίρεσε ποσό 10.000 ευρώ που είχε μαζί της και χρυσαφικά που φορούσε.

Να σημειωθεί πως οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματισθεί και δικογραφία.