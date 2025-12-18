ΑΕΚ – Κραϊόβα: Το 1-0 των Ρουμάνων και οι μεγάλες ευκαιρίες της «Ένωσης» (vid)
Παρακολουθήστε βίντεο με το γκολ της Κραϊόβα επί της ΑΕΚ στο 30ο λεπτό (1-0) της αναμέτρησης στην ΟΠΑΠ Αρένα, καθώς επίσης και τις μεγάλες ευκαιρίες της «Ένωσης».
- Ζευγάρι έστησε παγίδα σε 32χρονο για να τον ληστέψουν – Το ραντεβού μέσω social media με δόλωμα τη γυναίκα
- Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;
- Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
- Η Ουκρανία, τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και το Βέλγιο ως νέο «μαύρο πρόβατο» στη διχασμένη ΕΕ
Στο 30′ η Κραϊόβα κατάφερε να κάνει το 1-0 κοντρα στην ΑΕΚ στην «OPAP Arena», στο παιχνίδι της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase στο Conference League.
Συγκεκριμένα ο Μπάντελι έκλεψε την μπάλα από τον Πινέδα, για να πασάρει στη συνέχεια στον Ετίμ, ο οποίος σούταρε, με τον Στρακόσανα αποκρούει ασταθώς και τον Μπαϊαράμ να παίρνιε το ριμπάουντ και από κοντά να «ανοίγει» το σκορ.
Πριν και μετά το γκολ των φιλοξενούμενων η ΑΕΚ είχε χάσει μεγάλες ευκαιρίες με Βίντα, Πινέδα, Γιόβιτς και Κοϊτά που ήταν και η μεγαλύτερη καθώς βρήκε το δοκάρι.
Δείτε το 0-1 από την Κραϊόβα
Η νέα ευκαιρία των Ρουμάνων
Η ευκαιρία της ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς
Μία ακόμη καλή στιγμή με το βολέ του Γιόβιτς που έφυγε άουτ!
Η κεφαλιά του Βίντα, άουτ
Η ευκαιρία του Πινέδα!
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έπεσε στη 12η θέση παρά τη νίκη της ΑΕΚ
- Απίστευτη εξέλιξη από λεπτό σε λεπτό για την ΑΕΚ
- Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
- Conference League: Η τελική βαθμολογία της League Phase – Στην 3η θέση η ΑΕΚ (pics)
- ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference!
- Αταμάν: «Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά και δείξαμε τη δυναμική μας»
- ΑΕΚ – Κραϊόβα: Οι Ρουμάνοι σκοράρουν και 2ο γκολ, απαντά η «Ένωση» για το 1-2 (vid)
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις