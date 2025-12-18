ΑΕΚ – Κραϊόβα: Το 1-0 των Ρουμάνων και οι μεγάλες ευκαιρίες της «Ένωσης» (vid)

Στο 30′ η Κραϊόβα κατάφερε να κάνει το 1-0 κοντρα στην ΑΕΚ στην «OPAP Arena», στο παιχνίδι της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase στο Conference League.

Συγκεκριμένα ο Μπάντελι έκλεψε την μπάλα από τον Πινέδα, για να πασάρει στη συνέχεια στον Ετίμ, ο οποίος σούταρε, με τον Στρακόσανα αποκρούει ασταθώς και τον Μπαϊαράμ να παίρνιε το ριμπάουντ και από κοντά να «ανοίγει» το σκορ.

Πριν και μετά το γκολ των φιλοξενούμενων η ΑΕΚ είχε χάσει μεγάλες ευκαιρίες με Βίντα, Πινέδα, Γιόβιτς και Κοϊτά που ήταν και η μεγαλύτερη καθώς βρήκε το δοκάρι.

Δείτε το 0-1 από την Κραϊόβα

Η νέα ευκαιρία των Ρουμάνων

Η ευκαιρία της ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς

Μία ακόμη καλή στιγμή με το βολέ του Γιόβιτς που έφυγε άουτ!

Η κεφαλιά του Βίντα, άουτ

Η ευκαιρία του Πινέδα!