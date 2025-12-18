Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!

Μπορεί ο Ολυμπιακός να ηττήθηκε με 80-75 στο ΣΕΦ από την Ελιτζούρ Ράμλα. Όμως, οι ερυθρόλευκες κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στους «16» του Eurocup, αφού είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς με 7 πόντους διαφορά (93-86). Η Νόζια Γούλφλοκ ήταν ο σωτήρας της ομάδας, καθώς με καλάθι buzzer beater κατέβασε τη διαφορά του σκορ στους +5 και έδωσε το εισιτήριο της πρόκρισης στον Ολυμπιακό.

Να σημειωθεί, ότι στη φάση των «16» του EuroCup, τα κορίτσια του Θρύλου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Εστουντιάντες-Βρότσλαβ.

Όσον αφορά την εξέλιξη της αναμέτρησης, η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 15 πόντους (47-62), ωστόσο αντέδρασε στο τέταρτο δεκάλεπτο και διατήρησε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει στο πρώτο ματς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το μεγάλο buzzer beater της Νόζια Γούλφολκ, με την Αμερικανίδα να ολοκληρώνει τον αγώνα με 23 πόντους, οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες» στην επόμενη φάση. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Κριβάτσεβιτς με 13 πόντους.

Για την Ελιτζούρ Ράμλα ξεχώρισαν οι Γκιράντες με 17 πόντους και Χέρμπερτ-Χάριγκαν με 14, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί ο αποκλεισμός της ισραηλινής ομάδας.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 8-0 και στη συνέχεια, με 20-11, με την Καρλάφτη να μειώνει, διαμορφώνοντας το 24-17 της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκες» έμειναν πίσω με 10 πόντους (19-29), αλλά μείωσαν σε 33-28, με τρίποντο της Χριστινάκη (3:58). Οι φιλοξενούμενες ξέφυγαν και πάλι με +10 (30-40), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με 42-34. Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκάλεπτου, οι νταμπλούχες Ελλάδας «απομακρύνθηκαν» με 14 πόντους (34-48), ενώ βρέθηκαν και στο -15 (47-62). Στο 1:03, η Κριβάσεβιτς μείωσε σε 62-53, με την τρίτη περίοδο να τελειώνει με 66-55 υπέρ της Ελιτζούρ Ράμλα.

Ο Θρύλος «μπήκε» δυνατά στο τέταρτο δεκάλεπτο και μείωσε σε 66-62, με καλάθι της Κριβάσεβιτς (7:09), ενώ στο 6:03, ισοφάρισε σε 66-66, με την Γούλφολκ, «τρέχοντας» σερί 11-0! Στο 4:42, η Γούλφολκ «χτύπησε» ξανά, για το 68-68, αλλά η ισραηλινή ομάδα ξέφυγε με +7 (71-78, 73-80). Ωστόσο, με buzzer beater (00:00) καλάθι της Γούλφολκ, ο Ολυμπιακός μείωσε στους πέντε πόντους, διαφορά με την οποία προκρίθηκε στη φάση των «16» του EuroCup!

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 34-42, 55-66, 75-80.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπτσοβα 12 (2), Νικολοπούλου 2, Γούλφολκ 23 (1), Καρλάφτη 8, Κριβάτσεβιτς 13, Δίελα, Χριστινάκη 7 (1), Κολλάτου, Τζόνσον 8, Ραμπέρ 2.

ΕΛΙΤΖΟΥΡ (Νάθαν): Νέλσον 9, Ρότμπεργκ 12 (2), Γκριν 14, Γκαρζόν 6 (2), Ρεχάβε, Μπαρ Γκαλ, Μποσγανά 8 (1), Χέρμπερτ-Χάριγκαν 14 (2), Γκιράντες 17 (1).