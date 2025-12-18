sports betsson
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Αταμάν: «Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά και δείξαμε τη δυναμική μας»
Μπάσκετ 18 Δεκεμβρίου 2025 | 23:54

Αταμάν: «Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά και δείξαμε τη δυναμική μας»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Ναν.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 για την 17η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 11/6.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης τόνισε ότι η ομάδα του έδειξε τη δυναμική της, ενώ αποκάλυψε ότι ο Κέντρικ Ναν αγωνίστηκε στο αποψινό παιχνίδι τραυματίας, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δείξαμε τη δυναμική μας απόψε. Ξεκινήσαμε καταπληκτικά με φοβερή άμυνα. Καταστρέψαμε το σύστημά τους αλλά στη δεύτερη περίοδο χάσαμε πολλά σουτ από τους φόργουορντ μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πάρα πολύ καλά. Ο Οσμάν ήταν εξαιρετικός, βάλαμε στο παιχνίδι τον Ναν, ο Σλούκας. Ο Γιουρτσεβέν έκανε πολύ καλή δουλειά και γενικά δείξαμε σήμερα τη δυναμική μας με τη συγκεκριμένη νίκη.

Ελπίζω να μην είναι τραυματίας. Δε συμμετείχε στην πρωινή προπόνηση ο Ναν γιατί είχε θέμα με τον αστράγαλό του».

Commodities
Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 18.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)
Euroleague 18.12.25

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα πάντα είναι στον… αέρα – «Βράζει» ο κόσμος, που γιούχαρε τον Πάσπαλι, ενώ έρχονται εξελίξεις με τον Πάρκερ.

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»
Euroleague 17.12.25

Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Γερμανία: Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή
Οι αξιώσεις Μερτς 19.12.25

Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή η Γερμανία

Με αφορμή το ουκρανικό και τις εμπορικές σχέσεις ο καγκελάριος Μερτς διεκδικεί την πολιτική ηγεμονία στην ΕΕ – Η Γερμανία δηλώνει και πάλι δυναμικό «παρών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference!
Ποδόσφαιρο 19.12.25

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference!

Η ΑΕΚ έχανε με 0-2 ως το 64' από την Κραϊόβα, ωστόσο με μια «τρελή» ανατροπή, επικράτησε με 3-2 και κατέλαβε την 3η θέση στη League Phase του Conference League, εξασφαλίζοντας έτσι απευθείας πρόκριση στους «16»!

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις
Κρήτη 18.12.25

Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους - Ελεύθεροι με όρους έχουν αφεθεί οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση

Σύνταξη
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΑΕ: Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι – H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις
Δείτε βίντεο 18.12.25

Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι - H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις

Ανησυχούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από αυτά που συνέβησαν τον Απρίλιο του 2024 - Από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»
Μπάσκετ 18.12.25

Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δήλωσε πεπεισμένος πως οι ερυθρόλευκοι θα ξεπεράσουν γρήγορα την κακή αγωνιστική περίοδο που διανύουν.

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
