Αταμάν: «Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά και δείξαμε τη δυναμική μας»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 για την 17η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 11/6.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης τόνισε ότι η ομάδα του έδειξε τη δυναμική της, ενώ αποκάλυψε ότι ο Κέντρικ Ναν αγωνίστηκε στο αποψινό παιχνίδι τραυματίας, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δείξαμε τη δυναμική μας απόψε. Ξεκινήσαμε καταπληκτικά με φοβερή άμυνα. Καταστρέψαμε το σύστημά τους αλλά στη δεύτερη περίοδο χάσαμε πολλά σουτ από τους φόργουορντ μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πάρα πολύ καλά. Ο Οσμάν ήταν εξαιρετικός, βάλαμε στο παιχνίδι τον Ναν, ο Σλούκας. Ο Γιουρτσεβέν έκανε πολύ καλή δουλειά και γενικά δείξαμε σήμερα τη δυναμική μας με τη συγκεκριμένη νίκη.

Ελπίζω να μην είναι τραυματίας. Δε συμμετείχε στην πρωινή προπόνηση ο Ναν γιατί είχε θέμα με τον αστράγαλό του».