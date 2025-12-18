Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών & διατήρησης της άρθρωσης
Τα Νέα της Αγοράς 18 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης χόνδρινων βλαβών & διατήρησης της άρθρωσης

Ο αρθρικός χόνδρος λειτουργεί ως προστατευτικό «μαξιλάρι» μέσα στην άρθρωση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Spotlight

Γράφει ο

Ανδρέας Πισκοπάκης

Ορθοπεδικός Χειρουργός
Αν. Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής & Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Οι σύγχρονες βιολογικές θεραπείες στοχεύουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση της αρθρικής επιφάνειας, προσφέροντας προηγμένες λύσεις σε αθλητές και ενεργούς ασθενείς που επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις καθημερινές τους δραστηριότητές.

Ο ρόλος του χόνδρου & η σημασία της διατήρησης της άρθρωσης

Ο αρθρικός χόνδρος λειτουργεί ως προστατευτικό «μαξιλάρι» μέσα στην άρθρωση, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ανώδυνη κίνηση της άρθρωσης, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά την τριβή μεταξύ των οστών.

Όταν υποστεί βλάβη ή φθορά ο αρθρικός χόνδρος, μειώνεται σημαντικά η ικανότητά του να προστατεύει την άρθρωση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε:

  • πόνο
  • δυσκαμψία
  • μείωση λειτουργικότητας
  • πρώιμη οστεοαρθρίτιδα

Με την εξέλιξη των βιολογικών και αναγεννητικών θεραπειών, η στοχευμένη αποκατάσταση του χόνδρου και η διατήρηση της άρθρωσης αποτελούν πλέον εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους, επιτρέποντας στους ασθενείς να αποφεύγουν πιο επεμβατικές μεθόδους και να επιστρέφουν γρηγορότερα σε ένα ενεργό τρόπο ζωής.

Βιολογικές Θεραπείες

PRPPlateletRich Plasma

Το PRP προέρχεται από το ίδιο το αίμα του ασθενούς και αποτελεί ένα συμπύκνωμα αιμοπεταλίων, πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες που:

  • μειώνουν τη φλεγμονή
  • ενισχύουν την αναγεννητική διαδικασία
  • υποστηρίζουν την επούλωση χόνδρινων βλαβών

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της σύγχρονης αναγεννητικής ορθοπαιδικής, με εφαρμογές τόσο στην αντιμετώπιση χρόνιων κακώσεων, όσο και στη στοχευμένη υποστήριξη της αποκατάστασης της άρθρωσης.

BMACBone Marrow Aspirate Concentrate

Το BMAC προέρχεται από τον μυελό των οστών. Περιέχει:

  • μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα
  • αυξητικούς παράγοντες
  • αναγεννητικά κύτταρα χαμηλής διαφοροποίησης και υψηλής βιολογικής δραστικότητας

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα προηγμένη βιολογική θεραπεία, με σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών και στη διατήρηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.

Χειρουργικές Τεχνικές Αποκατάστασης Χόνδρου

Nanofracture Plus (NFx+): Η σύγχρονη εξέλιξη των μικροκαταγμάτων

Η τεχνική Nanofracture Plus (NFx+) αποτελεί τη νεότερη και πιο εξελιγμένη μορφή της μεθόδου των μικροκαταγμάτων. Σε αντίθεση με την κλασική τεχνική, το NFx+:

  • δημιουργεί βαθύτερα και πιο λεπτά κανάλια στο υποχόνδριο οστό
  • επιτρέπει καλύτερη βιολογική διείσδυση
  • συνδυάζεται με PRP, BMAC ή εξειδικευμένες μεμβράνες
  • προάγει τη δημιουργία πιο ανθεκτικού και ομοιογενούς ινοχόνδρου

Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για μικρές έως μεσαίες χόνδρινες βλάβες, ειδικά σε νεαρούς και αθλητικά ενεργούς ασθενείς.

AMIC – Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis

Η μέθοδος AMIC συνδυάζει την τεχνική των μικροκαταγμάτων με τη χρήση μιας ειδικής κολλαγονικής μεμβράνης, η οποία:

  • συγκρατεί τα μεσεγχυματικά κύτταρα
  • σταθεροποιεί το βιολογικό περιβάλλον
  • συμβάλλει σε πιο προβλέψιμη και σταθερή αναγέννηση χόνδρου

Ενδείκνυται για χόνδρινες βλάβες μεσαίου μεγέθους, ιδίως στο γόνατο και στην ποδοκνημική.

MACI – Matrix-Induced Autologous Chondrocyte Implantation

Το MACI αναπαράγει τη δομή του φυσικού υαλώδους χόνδρου και προσφέρει μακροχρόνια σταθερά αποτελέσματα, ακόμη και σε μεγάλες ή σύνθετες βλάβες.

Η τεχνική MACI αποτελεί την πλέον εξελιγμένη κυτταρική μέθοδο αποκατάστασης χόνδρου.

Βασικά βήματα της διαδικασίας:

  1. Λήψη μικρού δείγματος υγιούς χόνδρου από τον ασθενή.
  2. Καλλιέργεια και πολλαπλασιασμός των χονδροκυττάρων στο εργαστήριο.
  3. Εμφύτευση των καλλιεργημένων κυττάρων πάνω σε ειδική μεμβράνη, η οποία τοποθετείται και σταθεροποιείται στην περιοχή της βλάβης.

Το MACI επιτυγχάνει αναγέννηση χόνδρου με χαρακτηριστικά παρόμοια με τον φυσικό υαλώδη χόνδρο και προσφέρει μακροχρόνια, σταθερά κλινικά αποτελέσματα, ακόμη και σε μεγάλες, σύνθετες ή χρόνιες χόνδρινες βλάβες.

Οστεοχόνδρια Μοσχεύματα

OATS / Mosaicplasty (Αυτόλογα μοσχεύματα)

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται κύλινδροι οστεοχόνδρινου ιστού, οι οποίοι λαμβάνονται από μη φορτιζόμενη περιοχή της άρθρωσης του ασθενούς και τοποθετούνται στο σημείο της βλάβης. Ενδείκνυνται κυρίως για βαθιές, εστιακές,

τραυματικές βλάβες.

Κύριο πλεονέκτημα είναι η άμεση τοποθέτηση ιστού πλήρους πάχους φυσικού χόνδρου, προσφέροντας σταθερή μηχανική υποστήριξη και υψηλή ποιότητα αναγέννησης.

Osteochondral Allograft (Αλλομοσχεύματα)

Τα οστεοχόνδρια αλλομοσχεύματα χρησιμοποιούνται όταν η έκταση ή η φύση της βλάβης δεν επιτρέπει τη χρήση αυτόλογου ιστού.
Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις:

  • εκτεταμένων χόνδρινων βλαβών
  • σοβαρής καταστροφής του υποχόνδριου οστού
  • αποτυχίας προηγούμενων επεμβατικών τεχνικών

Αποτελούν αποτελεσματική λύση όταν ο διαθέσιμος αυτόλογος ιστός δεν είναι επαρκής, προσφέροντας πλήρους πάχους οστεοχόνδρινη αποκατάσταση σε απαιτητικές και σύνθετες βλάβες.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διατήρησης της άρθρωσης

Η επιτυχής αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη διαδικασία που περιλαμβάνει:

  • λεπτομερή κλινική αξιολόγηση
  • εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις (MRI, T2 mapping)
  • εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο
  • ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές
  • εξειδικευμένη και στοχευμένη αποκατάσταση
  • ασφαλή και σταδιακή επιστροφή στη δραστηριότητα

Με τις σύγχρονες τεχνικές διατήρησης της άρθρωσης επιτυγχάνουμε:

  • σημαντική μείωση του πόνου
  • βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας
  • καθυστέρηση της εξέλιξης οστεοαρθρίτιδας
  • υψηλό επίπεδο απόδοσης για αθλητές και απαιτητικούς ασθενείς

Η εξειδικευμένη Ορθοπεδική Κλινική και Αθλητικών Κακώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, υπό τον Δρ. Ανδρέα Πισκοπάκη, μετεκπαιδευθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Καθηγητή του Harvard University, Dr. Tom Minas, παρέχει σύγχρονες και τεκμηριωμένες θεραπευτικές λύσεις, πάντοτε με σεβασμό στις ανάγκες του ασθενούς και με στόχο την άριστη λειτουργική αποκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για θέματα που αφορούν την υγεία σας, εδώ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Πολιτική
Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, μαθητών και πολιτών, συνδυάζοντας πρακτική δράση και κοινωνική ευθύνη, ενισχύοντας έμπρακτα την ασφάλεια σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια

Με 7 διανομές και τη συμμετοχή 95 εθελοντών, η δράση «Υιοθέτησε μια Οικογένεια» προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη σε ευάλωτες οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

Πόσες φορές έχεις γράψει τους στόχους της νέας χρονιάς και, μερικούς μήνες μετά, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις κάνει τίποτα; Όλοι το έχουμε βιώσει.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Τρεις καθοριστικές αναμετρήσεις διεξάγονται στο φινάλε της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή

Σύνταξη
Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας
Τα Νέα της Αγοράς 16.12.25

Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας

Καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται και το leasing αυτοκινήτου αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση για το 2026.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Στην Αλεξανδρούπολη 18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας ότι «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική», καταταστρατηγεί τη νομοθεσία ενώ όπως αναφέρει «τίθεται θέμα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας»

Σύνταξη
Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα, σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) μετά από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα από τον Ισημερινό!

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» – Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο
Τεταμένο κλίμα 18.12.25

«Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» - Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη

Το σχολείο στην Κυψέλη είχε ανοίξει χθες μετά το επεισόδιο με το λουκέτο που είχαν βάλει μαθητές στην κεντρική είσοδο - και ενώ η πρώτη κατάληψη είχε λήξει -, κλειδώνοντας μέσα δύο διευθυντές

Σύνταξη
Λόκυ: Η αδεσποτούλα γατούλα που αγαπά όλους τους ανθρώπους περιμένει τον άνθρωπό της
Υιοθεσία 18.12.25

Κάνουμε δώρο στον εαυτό μας την αδεσποτούλα γατούλα Λόκυ που τόσο επιζητά το παντοτινό της σπίτι

Η Λόκυ γεννήθηκε σε ένα σπίτι, όπου ζούσαν και άλλες πολλές γατούλες. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Τις είχε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18.12.25

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας – «Κρύψατε τον Χατζηδάκη»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25 Upd: 10:27

Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - «Κρύψατε τον Χατζηδάκη»

Οι αρμόδιοι υπουργοί ενημερώνουν την επιτροπή για το θέμα των ΕΛΤΑ και τα σχέδια για κλείσιμο καταστημάτων που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή καταθέτουν Παπασταύρου και Μπρατάκος – Live η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Στην Εξεταστική καταθέτουν Παπασταύρου και Μπρατάκος - Live η συνεδρίαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του προέδρου ΕΕΒΑ, Γιάννη Μπρατάκου

Σύνταξη
Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)
Euroleague 18.12.25

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα πάντα είναι στον… αέρα – «Βράζει» ο κόσμος, που γιούχαρε τον Πάσπαλι, ενώ έρχονται εξελίξεις με τον Πάρκερ.

Σύνταξη
Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες
Νοτιοανατολική Ασία 18.12.25

Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες

Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή συνολικά σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους, 21 στην Ταϊλάνδη και 17 στην Καμπότζη, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς των αρχών

Σύνταξη
Κυψέλη: Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι στο 15ο Γυμνάσιο και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη
Τα σημάδια 18.12.25

Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Κυψέλης και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη

«Υπάρχουν πάντα προειδοποιητικά σημάδια από πολύ νωρίς» προτού η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, εξηγεί η ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου αναφορικά με το περιστατικό σε σχολείο στην Κυψέλη

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση
Νέος κύκλος αίματος; 18.12.25

ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση

Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, πως δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, αλλά εθνοκάθαρση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
Έλεος 18.12.25

Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Σήμερα η κηδεία του ηθοποιού 18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο