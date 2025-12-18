Protergia | Business Days 2025: Επενδύει στη νέα γενιά, φέρνοντας τη γνώση στην πράξη και την αγορά εργασίας

Σε μία περίοδο που η μετάβαση από το πανεπιστήμιο στον επαγγελματικό κόσμο παραμένει μια πρόκληση για τους νέους, οι πρωτοβουλίες που ενισχύουν ουσιαστικά τη νέα γενιά αποκτούν ιδιαίτερη αξία. Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, όπου η ακαδημαϊκή γνώση συναντά την πράξη, είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι νέοι επιστήμονες να ενταχθούν δυναμικά σε οργανισμούς σύγχρονων επιχειρηματικών κλάδων, να κατανοήσουν πώς λειτουργούν, ποιοι ρόλοι υπάρχουν και ποιες δεξιότητες απαιτούνται στην πράξη.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις δικτύωσης, βιωματικής μάθησης και ανοιχτού διαλόγου, δημιουργούνται πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Οι νέοι αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, ενώ χτίζουν από νωρίς μία συνειδητή παρουσία στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Protergia είχε τη χαρά να υποδεχτεί 50 φοιτητές και αποφοίτους στα γραφεία της στην Παιανία, στο πλαίσιο του θεσμού Business Days του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, που για 13η συνεχή χρονιά φέρνει νέους έως 30 ετών σε άμεση επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις.

Μία ημέρα αφιερωμένη σε εκείνους που διαμορφώνουν το μέλλον

Το Business Day της Protergia σχεδιάστηκε για να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία επαφής με το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Για ακόμη μία χρονιά, λοιπόν, η ημέρα ήταν αφιερωμένη σε εκείνους που διαμορφώνουν το μέλλον, δηλαδή τη νέα γενιά επιστημόνων που κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ένα διαδραστικό workshop, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες ήρθαν σε άμεση επαφή με την κουλτούρα, τους ανθρώπους και τις ευκαιρίες εξέλιξης που προσφέρει η Protergia, η ενέργεια της METLEN Energy & Metals. Μέσα από δυναμικές παρουσιάσεις και ανοιχτό διάλογο, απέκτησαν μια σφαιρική εικόνα για το εργασιακό περιβάλλον και τη φιλοσοφία της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακολούθησαν θεματικές ενότητες που ανέδειξαν τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και τους διαφορετικούς ρόλους που τον συνθέτουν. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν με στελέχη, γνώρισαν τις βασικές διευθύνσεις και τις αρμοδιότητές τους, αντάλλαξαν απόψεις μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και συνεργάστηκαν σε μια άσκηση καινοτομίας, ερχόμενοι σε επαφή με πραγματικές προκλήσεις του κλάδου της ενέργειας.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από την καριέρα και την επαγγελματική εξέλιξη, προσφέροντας στους νέους μια ολοκληρωμένη εικόνα των ευκαιριών που μπορούν να αναπτυχθούν σε έναν σύγχρονο, δυναμικό οργανισμό.

Στην Protergia, την ενέργεια της METLEN Energy & Metals, η επένδυση στους ανθρώπους βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα Business Days, δημιουργούνται ουσιαστικές γέφυρες με τον ακαδημαϊκό χώρο και προσφέρονται στη νέα γενιά πραγματικές ευκαιρίες γνωριμίας με τον κόσμο της εργασίας. Δίνοντας χώρο στον διάλογο, στην εμπειρία και στη συμμετοχή, η Protergia στηρίζει έμπρακτα τους νέους επιστήμονες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του επόμενου κεφαλαίου της επαγγελματικής τους πορείας.