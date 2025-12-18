Οδηγός για λαμπερές αγορές φέτος τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ. Γιορτινή ατμόσφαιρα, στολισμένα καταστήματα και μια σειρά από δώρα που θα χαρίσετε στους αγαπημένους σας.

Για να απολαύσετε τις γιορτινές αγορές στο έπακρο, ελέγξτε τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, για να αποφύγετε τον συνωστισμό. Φέρτε επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα, γιατί οι σακούλες χρεώνονται ή δεν παρέχονται πάντα. Ντυθείτε ζεστά και άνετα, καθώς οι αγορές γίνονται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε το κινητό φορτισμένο για πληρωμές και πλοήγηση. Μην ξεχνάτε: οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι μια γιορτινή εμπειρία, οπότε κρατήστε υπομονή και χαλαρότητα.

Αν τώρα αναρωτιέστε πώς μπορείτε να είστε χαλαροί, θυμηθείτε ότι το Πρόγραμμα Bonus της Alpha Bank επιστρέφει με μια μοναδική προσφορά που θα μετατρέψει τις αγορές σας σε αληθινή γιορτή!

Mια προσφορά για πιο μαγικά Χριστούγεννα

Μέσα από τη νέα προσφορά του Προγράμματος, που θα διαρκέσει από 15 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, όλοι οι κάτοχοι χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Bonus της Alpha Bank θα κερδίζουν 50% επιπλέον Bonus πόντους για κάθε αγορά τους στους συνεργάτες του Προγράμματος. Η προσφορά ισχύει για αγορές τόσο σε φυσικά καταστήματα, όσο και online και οι επιπλέον πόντοι πιστώνονται άμεσα στην κάρτα σας. Στις online αγορές, οι πόντοι αποδίδονται μόνο για τους συνεργάτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Bonus. Ωστόσο, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ενέργειες συλλογής πόντων ή συναλλαγές που στη συνέχεια ακυρώνονται.

Έτσι, λοιπόν, είτε πρόκειται για τα δώρα που θα γεμίσουν χαρά τα πρόσωπα συγγενών και φίλων, είτε για τα απαραίτητα για το εορταστικό τραπέζι, κάθε σας συναλλαγή σας φέρνει πιο κοντά σε ακόμα περισσότερους πόντους και εκπλήξεις!

Μια Πρωτοχρονιάτικη Έκπληξη

Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος! Η Alpha Bank προετοιμάζει και άλλες εκπλήξεις για τους κατόχους των καρτών Bonus, οπότε ετοιμαστείτε για νέες εντυπωσιακές προσφορές τις επόμενες μέρες.

Πώς να επωφεληθείτε από την προσφορά

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις προσφορές και τους συνεργάτες του Προγράμματος Bonus μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Alpha Bank. Αν θέλετε πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, μπορείτε να κατεβάσετε το Bonus app, που συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες προσφορές σε ένα σημείο.

Με το Πρόγραμμα Bonus της Alpha Bank, οι γιορτές γίνονται ακόμη πιο λαμπερές και γεμάτες δώρα για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αξιοποιήστε την ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον πόντους σε κάθε αγορά, και κάντε τις γιορτές σας πιο απολαυστικές και πιο συμφέρουσες με την Alpha Bank και το Πρόγραμμα Βοnus!