Η MGD Energy στην κορυφή, ως 1ος Huawei Elite Installer, πρωταγωνιστεί και στη νέα εποχή της Αποθήκευσης Ενέργειας

Η MGD Energy κατακτά την κορυφαία διάκριση Huawei FusionSolar «1ος Elite Installer» στην Ελλάδα και 2ος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους πιο αξιόπιστους και τεχνολογικά προηγμένους συνεργάτες της Huawei Digital Power Ελλάδας στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η τιμητική απονομή πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, παρουσία στελεχών, συνεργατών και εκπροσώπων της αγοράς.

Η σημαντική αυτή αναγνώριση αποτελεί αποτέλεσμα του υψηλού όγκου εγκαταστάσεων, της τεχνικής εξειδίκευσης και της αφοσίωσης της εταιρείας στην άρτια υλοποίηση έργων C&I Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Εμπορικές, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μέσω των λύσεων Huawei FusionSolar Smart PV, η MGD Energy ενισχύει περαιτέρω το στρατηγικό της όραμα και πρωταγωνιστεί στην επόμενη ημέρα της αποθήκευσης ενέργειας, αξιοποιώντας τον πιο αξιόπιστο και καινοτόμο εξοπλισμό της αγοράς.

Ως πιστοποιημένος Huawei Elite Installer, η εταιρεία παρέχει ασφαλείς εγκαταστάσεις, πλήρη κάλυψη εγγυήσεων και ανώτερη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της, εξασφαλίζοντας υψηλή αξιοπιστία και μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Παράλληλα, η συνεργασία με την SKE Engineering, επίσημο Value Added Partner (VAP) της Huawei στον τομέα των φωτοβολταϊκών λύσεων και των λύσεων αποθήκευσης, συμβάλλει ουσιαστικά στη σταθερή τεχνική και επιχειρησιακή ανάπτυξη της MGD Energy στην ελληνική αγορά.

Ο κ. Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, CEO της MGD Energy δήλωσε σχετικά:

«Ευχαριστούμε τη Huawei για τη διαχρονική συνεργασία, μαζί επιταχύναμε την είσοδο προηγμένων τεχνολογιών στα φωτοβολταϊκά και προχωρούμε στη νέα εποχή της αποθήκευσης ενέργειας. Για την MGD Energy η βράβευση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα αλλά και η αφετηρία ακόμη πιο φιλόδοξων στόχων σχετικά με τις λύσεις που θα προσφέρουμε στην ελληνική αγορά.»

Η MGD Energy, πρωτοστατώντας στην ενεργειακή μετάβαση, συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογία, εξειδίκευση και σύγχρονες αξιόπιστες λύσεις ενέργειας. Ως No1 εταιρεία στην αυτοπαραγωγή στην Ελλάδα, είναι έτοιμη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην επόμενη ημέρα της αποθήκευσης ενέργειας.