Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Διαθέτει περισσότερους από 13 εκατομμύρια πελάτες σε 19 αγορές σε τέσσερις ηπείρους, ένα έμψυχο δυναμικό με πάνω από 2.800 ανθρώπους σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αναγνωρίζεται ως εξαιρετικό σε έξι χώρες. Παράλληλα, συνεργάζεται με μερικά από τα μεγαλύτερα brand names στον χώρο του αθλητισμού, από τη FIFA και την UEFA μέχρι τη Μπάγερν Μονάχου, τη Ρίβερ Πλέιτ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ έχει λάβει διακρίσεις που την κατατάσσουν στην κορυφή μίας παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας. Όλα αυτά για μια εταιρεία της οποίας η καρδιά χτυπά στην Ελλάδα, την Kaizen Gaming, που σήμερα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες στον τομέα του GameTech διεθνώς.

Δύναμη της Συνεχούς Εξέλιξης οι Άνθρωποί της

Η Kaizen Gaming έχει λάβει την πιστοποίηση Great Place to Work σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Τσεχία, Βραζιλία, Αργεντινή και Κολομβία, ενώ έχει αναγνωριστεί και ως ένα από τα Best Workplaces in Tech. Προτεραιότητα δίνεται τόσο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, όσο και στην ευζωία τους. Οι Kaizeners επωφελούνται από εξατομικευμένα career paths, δωρεάν πρόσβαση σε πλατφόρμες e-learning, υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών, ένα τριετές Leadership Academy για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των managers ομάδων και το πρόγραμμα Rise, που βοηθά τους εργαζόμενους να είναι έτοιμοι να αναλάβουν νέους ρόλους. Παράλληλα, ακολουθούν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας και υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Better You», το οποίο φροντίζει για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, καθώς και για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Άλλα οφέλη για τους εργαζόμενους περιλαμβάνουν γονικές παροχές, ιδιωτική ιατρική ασφάλιση και δραστηριότητες «team building» μεταξύ άλλων.

Μέλη των ομάδων Tech & Product της Kaizen Gaming στο Kaizen Campus στην Αθήνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο ελληνικά hubs της Kaizen Gaming στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξης και της τεχνολογικής εξέλιξης της εταιρείας, φιλοξενώντας περισσότερους από 1.700 εργαζόμενους. Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εργάζονται πάνω σε ένα προϊόν με παγκόσμια απήχηση και εκατομμύρια χρήστες και έρχονται σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, εργαλεία, κανονιστικά πλαίσια και άλλες ιδιαιτερότητες, ανάλογα με την αγορά που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

Τεχνολογία και Καινοτομία στον Πυρήνα της Ανάπτυξης

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Kaizen Gaming. Οι ομάδες Tech και Product αποτελούν σχεδόν το 60% του ανθρώπινου δυναμικού της και αναπτύσσουν inhouse την πλατφόρμα online gaming της εταιρείας, η οποία βελτιστοποιείται συνεχώς μέσω νέων προϊόντων και χαρακτηριστικών. Αυτά μπορεί να κυμαίνονται από τρισδιάστατα γραφικά για παιχνίδια, μέχρι social networking features και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού.

Η εταιρεία βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), με την εξειδικευμένη ομάδα της να μετρά 80 μέλη. Η AI χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών χρήστη ή για να διευκολύνει τη δημιουργία γραφικών μέσω της Generative AI μεταξύ πολλών άλλων χρήσεων. Επιπλέον, χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα των Kaizeners, ώστε να επιταχύνουν και να απλοποιούν χρονοβόρες εργασίες.

Στις προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών συμβάλλει το Kaizen Foundation

Δέσμευση στην Κοινωνική Προσφορά

Η ανάπτυξη όμως για την Kaizen Gaming δεν αφορά μόνο την επιχειρηματική επιτυχία, αλλά και την προσφορά προς την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο όχι μόνο έχει λάβει δράση στηρίζοντας απευθείας το έργο 11 ΜΚΟ, αλλά παράλληλα έχει προχωρήσει στη δημιουργία του Kaizen Foundation, του Διεθνούς Κοινωφελούς Οργανισμού που χρηματοδοτεί αποκλειστικά.

Η πιο πρόσφατη δράση του Kaizen Foundation ήταν η δωρεά προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών  από το Πυροσβεστικό Σώμα.  Στον τομέα της εκπαίδευσης το Kaizen Foundation έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για την ενίσχυση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Στατιστικής, ενώ σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλευση παρέχει υποτροφίες σε μαθητές από ακριτικά νησιά, ώστε να ενισχύσουν την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μέχρι τώρα το Kaizen Foundation έχει πραγματοποιήσει συνολικά 13 συνέργειες στην Ελλάδα με θεσμικούς φορείς και οργανισμούς της κοινωνιας των πολιτών, ενώ έχει ξεκινήσει τη δράση του και σε διεθνές επίπεδο σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βραζιλία.

Kaizeners μαγειρεύουν γεύματα για ευάλωτους συνανθρώπους τους

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δράση των ίδιων των εργαζομένων της Kaizen Gaming μέσα από το πρόγραμμα εθελοντισμού “The Collective”, που μόλις σε έναν χρόνο ενεργοποίησε περισσότερους από 850 Kaizeners, με 2.000+ ώρες κοινωνικής προσφοράς σε 31 οργανισμούς σε οκτώ χώρες. Στην Ελλάδα, οι εθελοντές έχουν υλοποιήσει πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής και κοινωνικής προσφοράς που έχουν αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα  στην κοινωνία: αναβαθμίζοντας δύο παιδικές χαρές, βοηθώντας στον καθαρισμό των ακτών, φροντίζοντας ζώα και συλλέγοντας περισσότερα από 595 κιλά τροφίμων. Μάλιστα, μέσω εταιρικής δωρεάς διανεμήθηκαν 55,5 τόνοι τροφίμων, προσφέροντας σημαντική στήριξη σε περισσότερους από 760 ηλικιωμένους σε 13 ιδρύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

