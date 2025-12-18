MEGA Γεγονότα: Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis. Απόψε, στις 19.45.
- Οι νέοι περιορισμοί στο Airbnb με στόχο να επιστρέψουν σπίτια στην αγορά
- Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
- «Τελευταίο Κύμα ‘Αμυνας»: Βαριές κατηγορίες σε νεοναζιστική οργάνωση για τρομοκρατία στη Γερμανία
- Δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ στον Εύοσμο
Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
- Ποια είναι η συνολική αποτίμηση των πολιτών για την πορεία της Κυβέρνησης έως σήμερα;
- Πώς κρίνουν τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά της η αξιωματική αντιπολίτευση;
- Συμφωνεί η κοινή γνώμη με τις κινητοποιήσεις των αγροτών;
- Πόσο θετικά αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία την προοπτική ίδρυσης νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού;
- Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου;
Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA Γεγονότα», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.
#MegaGegonota
- Στη φυλακή 54χρονος λογιστής για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
- Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
- Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
- Γαλλία: Δείτε live την τελετή ονοματοδοσίας στη φρεγάτα «Κίμων»
- Ζαχαριάδης: Καλεί προοδευτική αντιπολίτευση και Τσίπρα – «Πρέπει να ξεκινήσουν διεργασίες»
- «Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
- Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις