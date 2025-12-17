ΠΑΟΚ: Η 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στη Μαρκό

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μαρκό στις 20:00, για την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνη και Τέιλορ να απαρτίζουν την αμυντική γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά.

Στον άξονα θα βρεθούν οι Οζντόεφ και Μπιάνκο, με τον Ιβάνουσετς είναι μπροστά τους. Από τα άκρα θα έρχονται οι Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλιας, με τον Μύθου να παίρνει θέση στην επίθεση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Μύθου.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Μπάμπα, Μπαταούλας, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μεϊτέ, Χατσίδης, Μπέρδος, Τάισον, Τσάλοφ.

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκίνι , Μιγιέντα, Ίννος, Μπουσάι, Ίνος, Καζάου, Μεντόσα, Ντέτλερ, Φατιόν, Σεμπά.

Στον πάγκο οι Θεοδωράκης, Σμάλης, Μίλερ, Ανάκογλου, Αλεξόπουλος, Αυγερινός, Παυλίδης, Ριτσοτάκης, Παπαϊωάννου, Κυριακίδης, Τσακνής, Καλλέργης.