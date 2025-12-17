Γαλλία: Φωτοβολίδες σε αγώνα Κ18 τραυμάτισαν τρεις ποδοσφαιριστές (vid)
Απίστευτα πράγματα σε αγώνα ποδοσφαίρου εφήβων στη Γαλλία, κατά τον οποίο τραυματίστηκαν τρεις νεαροί παίκτες μετά από ρίψη φωτοβολίδων.
Σκηνικό βγαλμένο από… ταινία στη Γαλλία! Στο γήπεδο της Μουζέν, που φιλοξενούσε τον αγώνα της ομάδας Κ18 του συλλόγου με την αντίστοιχη της Μπαστιά, για το Κύπελλο, η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με πλήθος κόσμου στις κερκίδες του γηπέδου, όπως στο δεύτερο ημίχρονο του ματς τα πράγματα πήραν απροσδόκητη τροπή.
Συγκεκριμένα, στο 65ο λεπτό του ματς, νεαροί άναψαν καπνογόνα και πέταξαν φωτοβολίδες με ειδικά στυλό, οι οποίες ωστόσο τραυμάτισαν παίκτες των δύο ομάδων. Αρχικά, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους ποδοσφαιριστές της Μπαστιά, με τρεις εξ αυτών να μεταφέρονται σε νοσοκομείο της περιοχής.
Πλέον, η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης με την Μπαστιά να αναμένεται να καταθέσει μηνύσεις.
Δείτε εικόνες από το ματς ομάδων Κ18 στη Γαλλία
#youtubieres🍺⚽️
GAMBARDELLA : FC MOUGINS / SC BASTIA 💙
SLT les tristes,
C’est toujours du cinéma quand ça se passe ailleurs que à Bastia ✊ FORZA BASTIA@SC Bastia
🥳😂 Daguèèèèè #pourtoi #populaire #Corse pic.twitter.com/Uavs4jr4y3
— Mamadou Secchi (@gillesMNF) December 15, 2025
#youtubieres🍺⚽️
GAMBARDELLA : FC MOUGINS / SC BASTIA 💙
SLT les tristes,
La vidéo du côté des tireurs✊ FORZA BASTIA@SC Bastia
🥳😂 Daguèèèèè #pourtoi #populaire #Corse pic.twitter.com/c6z98xDANk
— Mamadou Secchi (@gillesMNF) December 15, 2025
