Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 17 Δεκεμβρίου 2025 | 13:38

Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

Πόσες φορές έχεις γράψει τους στόχους της νέας χρονιάς και, μερικούς μήνες μετά, συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις κάνει τίποτα; Όλοι το έχουμε βιώσει.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Spotlight

Μπορεί να σε κυνηγά ακόμη εκείνο το skincare routine που ήθελες να αρχίσεις. Εκείνο το ταξίδι των ονείρων σου που για διάφορους λόγους σταθερά άφηνες πίσω.

Είναι γεγονός ότι μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας, συχνά αναβάλλουμε τους στόχους μας. Όμως, η αλήθεια είναι ότι όσα θέλουμε να κάνουμε δεν χρειάζεται να περιμένουν την Πρωτοχρονιά ή να τα ξεκινήσουμε «από Δευτέρα». Τι θα έλεγες, λοιπόν, να αρχίσεις από αύριο το πρωινό τρέξιμο που έλεγες εδώ και μήνες, ή να κανονίσεις με την παρέα σου μια εκδρομή ή ένα game night. Ό,τι έχεις στο μυαλό σου, μπορείς να το κάνεις τώρα.

Άρα, αφού τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος γεμάτη ζεστασιά, μήπως είναι μια καλή ευκαιρία να βρεις παραπάνω χρόνο για τον εαυτό σου και να χορτάσεις τους ανθρώπους που αγαπάς;

Και επειδή ένα κίνητρο πάντα βοηθά, από 15 έως 31 Δεκεμβρίου, το Go For More  είναι εδώ και σε επιβραβεύει για κάθε σου συναλλαγή αξίας 30€ και άνω με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας σε επιλεγμένες επιχειρήσεις με 15% σε Go For More πόντους. Έτσι, μπορείς φέτος να πιάσεις νωρίτερα τους στόχους σου, με τις κατάλληλες αγορές, και να κερδίσεις επιπλέον πόντους.

Αμέτρητες επιλογές για εσένα και τους αγαπημένους σου!

Το δίκτυο συνεργατών του Go For More προσφέρει τόσο μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών με επιλογές που σε ενθαρρύνουν να είσαι ένα βήμα μπροστά όταν έρθει το νέο έτος.

Αν έχεις στη λίστα σου  ταξίδια για το 2026, κλείσε από τώρα τα αεροπορικά σου εισιτήρια στην AEGEAN και στο aegeanair.com για να ζήσεις την επόμενη περιπέτεια σου.

Αντίστοιχα,  από το ekdromi.gr μπορείς να επιλέξεις την τέλεια διαμονή για εσένα και την παρέα σου, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τις λέτε ξανά και ξανά στα επόμενα Χριστουγεννιάτικα τραπέζια.

Για τα παιδιά (και όσους νιώθουν ακόμα παιδιά), τα Παιχνιδάδικα Μουστάκας και το moustakastoys.gr είναι ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος παράδεισος με μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών και επιτραπέζιων που κάνουν τις γιορτές γεμάτες game nights που λήγουν το ξημέρωμα.

Ενώ, αν είσαι από τους ανθρώπους που κάθε χρόνο λένε «φέτος θα αρχίσω σίγουρα γυμναστήριο» ένα αθλητικό σετ από την INTERSPORT και το intersport.gr είναι εξαιρετική επιλογή για να πιάσεις τους fitness στόχους σου με ενέργεια και στυλ.

Και επειδή στις γιορτές θέλουμε να φροντίσουμε ακόμα περισσότερο τον εαυτό μας, στα Hondos Center και το hondoscenter.com μπορείς να βρεις πολυάριθμες επιλογές για προϊόντα ομορφιάς και καθημερινής περιποίησης.

Με αυτό τον τρόπο, ξεκινάς την οργάνωση του επόμενου έτους, από τώρα. Με τους πόντους που κερδίζεις, το πρόγραμμα  επιβράβευσης Go For More μετατρέπει κάθε σου συναλλαγή σε ευρώ για να προσφέρεις ακόμα περισσότερες στιγμές και εμπειρίες για εσένα και τους αγαπημένους σου.

Μην περιμένεις τη νέα χρονιά για να ξεκινήσεις. Ξεκίνα τώρα, χωρίς αναβολές. Κάθε κίνηση που κάνεις σήμερα, σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνα που θέλεις να πετύχεις το 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου το nbg.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Business
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας
Τα Νέα της Αγοράς 16.12.25

Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας

Καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται και το leasing αυτοκινήτου αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση για το 2026.

Σύνταξη
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ για την 9η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους
Αγέρωχος 17.12.25

Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους

36 χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα της Τιενανμέν, έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες για τον στρατηγό που αρνήθηκε να συνδέσει το όνομά του με τη σφαγή αμάχων συμπατριωτών του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν
Culture Live 17.12.25

Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν

Επτά μήνες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες, το παζλ της Οδύσσειας ολοκληρώνεται σιγά - σιγά, με τον Κρίστοφερ Νόλαν να δίνει με το σταγονόμετρο μια εικόνα από το επερχόμενο έπος του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
Στην Κρήτη 17.12.25

Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»

Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και έτσι ήταν αδύνατος ο ακριβής εντοπισμός του

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)
Euroleague 17.12.25

Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε και από τη Βαλένθια, έχει τρεις σερί ήττες και είναι σε… κρίση – Ο Δεκέμβρης που «πληγώνει» τους ερυθρόλευκους και η σύγκριση με τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Σύνταξη
Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή – Αιχμές ΝΔ για ΜΚΟ
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή – Αιχμές ΝΔ για ΜΚΟ

Το Σώμα αποφάσισε με 227 θετικές ψήφους (σύνολο 249, 5 κατά και 17 “παρών”, να άρει την ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο γνωστό μοτίβο οι απαντήσεις Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο γνωστό μοτίβο οι απαντήσεις Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική

«Στο γνωστό μοτίβο που έχουν ακολουθήσει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μυλωνάκης  επιχείρησε να παρουσιάσει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια "διαχρονική παθογένεια"» λένε πηγές από το ΠΑΣΟΚ.  

Σύνταξη
Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Από παρατηρητές σε ενεργούς πολίτες: Πώς η γνώση Πρώτων Βοηθειών καλλιεργεί μία κουλτούρα που σώζει ζωές

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, μαθητών και πολιτών, συνδυάζοντας πρακτική δράση και κοινωνική ευθύνη, ενισχύοντας έμπρακτα την ασφάλεια σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. η αλληλεγγύη γίνεται καθημερινή πράξη και φτάνει σε κάθε ευάλωτη οικογένεια

Με 7 διανομές και τη συμμετοχή 95 εθελοντών, η δράση «Υιοθέτησε μια Οικογένεια» προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη σε ευάλωτες οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια
Για την Εξεταστική 17.12.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζουν «προκλητικό» τον ισχυρισμό Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, «συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη».

Σύνταξη
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Πενάκι 17.12.25

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυστραλία: Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί
Στην Αυστραλία 17.12.25

Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί (βίντεο)

Στο βίντεο διακρίνεται ο 69χρονος να πέφτει επάνω στον δράστη που σκόρπισε τον θάνατο στην Αυστραλία - Με τη σύζυγό του έδωσαν μάχη αλλά δευτερόλεπτα μετά, έπεσαν νεκροί και ξεψύχησαν αγκαλιασμένοι

Σύνταξη
Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει ζητήματα χρηματοδότησης και θεσμικού ρόλου των δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 17.12.25

Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει ζητήματα χρηματοδότησης και θεσμικού ρόλου των δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

Τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, με αναφορές στα οικονομικά, τις αρμοδιότητες και το εκλογικό πλαίσιο.

Σύνταξη
Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας
Κόσμος 17.12.25

Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας

Ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, αύξησε το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνταξη
Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
The forever war 17.12.25

Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Οι ειδικοί λένε ότι μια συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία είναι απίθανη, καθώς παραμένουν πολλά σημεία διαφωνίας και η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες προτάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων
Παρασκήνιο 17.12.25

Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων

Στο μέγαρο Μαξίμου υποδέχεται τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Κυρ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και πέρυσι μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Ληξούρι Κεφαλονιάς – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
