Τα New Year’s Resolutions ξεκινούν σήμερα

Μπορεί να σε κυνηγά ακόμη εκείνο το skincare routine που ήθελες να αρχίσεις. Εκείνο το ταξίδι των ονείρων σου που για διάφορους λόγους σταθερά άφηνες πίσω.

Είναι γεγονός ότι μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας, συχνά αναβάλλουμε τους στόχους μας. Όμως, η αλήθεια είναι ότι όσα θέλουμε να κάνουμε δεν χρειάζεται να περιμένουν την Πρωτοχρονιά ή να τα ξεκινήσουμε «από Δευτέρα». Τι θα έλεγες, λοιπόν, να αρχίσεις από αύριο το πρωινό τρέξιμο που έλεγες εδώ και μήνες, ή να κανονίσεις με την παρέα σου μια εκδρομή ή ένα game night. Ό,τι έχεις στο μυαλό σου, μπορείς να το κάνεις τώρα.

Άρα, αφού τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος γεμάτη ζεστασιά, μήπως είναι μια καλή ευκαιρία να βρεις παραπάνω χρόνο για τον εαυτό σου και να χορτάσεις τους ανθρώπους που αγαπάς;

Και επειδή ένα κίνητρο πάντα βοηθά, από 15 έως 31 Δεκεμβρίου, το Go For More είναι εδώ και σε επιβραβεύει για κάθε σου συναλλαγή αξίας 30€ και άνω με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας σε επιλεγμένες επιχειρήσεις με 15% σε Go For More πόντους. Έτσι, μπορείς φέτος να πιάσεις νωρίτερα τους στόχους σου, με τις κατάλληλες αγορές, και να κερδίσεις επιπλέον πόντους.

Αμέτρητες επιλογές για εσένα και τους αγαπημένους σου!

Το δίκτυο συνεργατών του Go For More προσφέρει τόσο μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών με επιλογές που σε ενθαρρύνουν να είσαι ένα βήμα μπροστά όταν έρθει το νέο έτος.

Αν έχεις στη λίστα σου ταξίδια για το 2026, κλείσε από τώρα τα αεροπορικά σου εισιτήρια στην AEGEAN και στο aegeanair.com για να ζήσεις την επόμενη περιπέτεια σου.

Αντίστοιχα, από το ekdromi.gr μπορείς να επιλέξεις την τέλεια διαμονή για εσένα και την παρέα σου, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τις λέτε ξανά και ξανά στα επόμενα Χριστουγεννιάτικα τραπέζια.

Για τα παιδιά (και όσους νιώθουν ακόμα παιδιά), τα Παιχνιδάδικα Μουστάκας και το moustakastoys.gr είναι ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος παράδεισος με μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών και επιτραπέζιων που κάνουν τις γιορτές γεμάτες game nights που λήγουν το ξημέρωμα.

Ενώ, αν είσαι από τους ανθρώπους που κάθε χρόνο λένε «φέτος θα αρχίσω σίγουρα γυμναστήριο» ένα αθλητικό σετ από την INTERSPORT και το intersport.gr είναι εξαιρετική επιλογή για να πιάσεις τους fitness στόχους σου με ενέργεια και στυλ.

Και επειδή στις γιορτές θέλουμε να φροντίσουμε ακόμα περισσότερο τον εαυτό μας, στα Hondos Center και το hondoscenter.com μπορείς να βρεις πολυάριθμες επιλογές για προϊόντα ομορφιάς και καθημερινής περιποίησης.

Με αυτό τον τρόπο, ξεκινάς την οργάνωση του επόμενου έτους, από τώρα. Με τους πόντους που κερδίζεις, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More μετατρέπει κάθε σου συναλλαγή σε ευρώ για να προσφέρεις ακόμα περισσότερες στιγμές και εμπειρίες για εσένα και τους αγαπημένους σου.

Μην περιμένεις τη νέα χρονιά για να ξεκινήσεις. Ξεκίνα τώρα, χωρίς αναβολές. Κάθε κίνηση που κάνεις σήμερα, σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνα που θέλεις να πετύχεις το 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου το nbg.gr