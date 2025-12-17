my1521: μία πύλη, πολλές λύσεις – ένα πανκαναλικό σύστημα στην υπηρεσία των πολιτών
Το my1521 λειτουργεί με τρία διακριτά επίπεδα υποστήριξης
- Θύμα της ομορφιάς του, αυτό το βατραχάκι απειλείται από τους τουρίστες που το φωτογραφίζουν
- Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
- Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
- Μπάχαλο με τις πληρωμές – «Άδειασε» λογαριασμούς αγροτών ο ΕΛΓΑ
Tι θέλει ο πολίτης, όταν πρόκειται για υπηρεσίες; Άμεση, απλή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση που δίνει σωστές κατευθύνσεις, που δεν περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα και που με τις σωστές μεθόδους κάνει τη ζωή του καθένα από εμάς ευκολότερη.
Το my1521, το νέο, δυναμικό μοντέλο εξυπηρέτησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δίνει τη λύση στην επικοινωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων με την Εφορία, τα Τελωνεία και το Γενικό Χημείο του Κράτους, αφήνοντας στο παρελθόν τις αναμονές και την δυσκολία πλοήγησης: μία νέα εποχή εξυπηρέτησης.
Μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1521,της ψηφιακής πλατφόρμας 1521.aade.gr, και σύντομα με την έναρξη λειτουργίας Chatbot, οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν άμεση καθοδήγηση και υποστήριξη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ΑΑΔΕ.
Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα online
Στην ψηφιακή πλατφόρμα, οι πολίτες συνδέονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet και μπορούν:
- να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματά τους,
- να παρακολουθούν την πορεία και την εξέλιξη κάθε αιτήματός τους,
- να λαμβάνουν επίσημες απαντήσεις από εξειδικευμένα στελέχη της ΑΑΔΕ.
Τρία επίπεδα εξυπηρέτησης
Το my1521 λειτουργεί με τρία διακριτά επίπεδα υποστήριξης, ώστε κάθε πολίτης να καθοδηγείται και να λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται, ανάλογα με τα ζήτημά του:
- Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης:Παρέχουν άμεση πληροφόρηση για γενικά θέματα και χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
- Εξειδικευμένοι εκπρόσωποι:Αναλαμβάνουν πιο σύνθετα ερωτήματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις ή έλεγχο στοιχείων.
- Υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης:Διαχειρίζονται πολύπλοκες υποθέσεις που χρήζουν θεσμικής διαχείρισης.
Θεματικές ενότητες εξυπηρέτησης
Το Κέντρο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων φορολογικών, τελωνειακών και Γενικού Χημείου του Κράτους μεταξύ των οποίων:
- Φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου
- Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα & myDATA
- Μητρώο και στοιχεία επιχειρήσεων
- Είσπραξη δημοσίων εσόδων
- ΦΠΑ, τέλη και ειδικές φορολογίες
- Οχήματα και ναυτιλιακά
- Τελωνεία
- Γενικό Χημείο του Κράτους
- Κοινωνική πολιτική
- Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ
- Η Πολωνία θα αρχίσει να παράγει νάρκες κατά προσωπικού για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο – Πού θα τις τοποθετήσει;
- Ολυμπιακός – Ηρακλής 4-0 στο ημίχρονο: Δείτε τα γκολ (vid)
- ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
- Πιερία: Φωτιά σε κατοικία στη Μεθώνη – Ολοκληρωτική καταστροφή
- Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
- Ο Σεμένιο «τρελαίνει» την Πρέμιερ Λιγκ – Όλοι θέλουν τον 25χρονο εξτρέμ της Μπόρνμουθ
- «Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις