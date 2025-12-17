Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με ελλείψεις η αντιμετώπιση αναπνευστικών παθήσεων στις απομακρυσμένες περιοχές
Υγεία 17 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Με ελλείψεις η αντιμετώπιση αναπνευστικών παθήσεων στις απομακρυσμένες περιοχές

Σχέδιο πρόληψης χρονίων αναπνευστικών νοσημάτων από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία - Ποιά εμβόλια και πότε χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Spotlight

Χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ταλαιπωρούν 88 εκατ. Ευρωπαίους, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται άλλα 6,8 εκατ. ασθενών με χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού. Από αυτές, 400.000 άνθρωποι, χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους.

Οι παράγοντες που θεωρούνται υπεύθυνοι για την πρόκληση των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων είναι το κάπνισμα και τα καπνικά προϊόντα, οι λοιμώξεις, η παχυσαρκία, το περιβάλλον και η επαγγελματική έκθεση.

Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) θα παρουσιάσει σχέδιο δράσης για περιορισμό του καπνίσματος και των καπνικών προϊόντων, της αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της σωστής διατροφής.

«Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους παράγοντες και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την οποιαδήποτε επίδραση που έχουν στην ανάπτυξη χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την έναρξη του 34ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, μαζί με την COVID-19 και τη φυματίωση, αποτέλεσαν το 2021 την 1η αιτία θνησιμότητας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας- Από αριστερά τα μέλη Χαρ. Μόσχος και  Παρ. Κατσαούνου, η ειδική γραμματέας Νικ. Ροβίνα, ο ταμίας Ελ. Ζέρβας, ο γενικός γραμματέας Π. Μπακάκος και ο πρόεδρος Στ. Λουκίδης

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Μια από τις πιο θανατηφόρες αναπνευστικές παθήσεις είναι η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), για την οποία όμως οι καινούργιες βιολογικές θεραπείες φέρνουν επανάσταση στην αντιμετώπιση της.

Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ και ομ. Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Κρήτης Νίκος Τζανάκης η ΧΑΠ, μία από τις διεθνώς πιο θανατηφόρες παθήσεις, εισέρχεται σε νέα εποχή. «Για πρώτη φορά, η επιστήμη δείχνει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιβαστούμε με τις συνεχείς παροξύνσεις και τις νοσηλείες. Τα νέα βιολογικά φάρμακα Dupilumab και Mepolizumab, αλλάζουν το μέλλον των ασθενών: μεγάλες κλινικές μελέτες και για τους 2 βιολογικούς παράγοντες έδειξαν σημαντική μείωση των παροξύνσεων της νόσου, φέρνοντας ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς. Η στοχευμένη βιολογική θεραπεία, βασισμένη στα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, σηματοδοτεί μια επανάσταση. Με δεδομένο ότι αυτή η πρόοδος θα συνεχιστεί, οι τωρινοί ασθενείς αλλά και οι επόμενες γενιές ασθενών με ΧΑΠ θα ζήσουν μια διαφορετική προς το καλύτερο πραγματικότητα», επεσήμανε ο κ. Τζανάκης.

Ανισότητες στην περίθαλψη

Παρά το γεγονός αυτό, οι ανισότητες στην υγεία παρουσιάζονται συχνά στην χώρα μας, λόγω ελλείψεων γιατρών και μέσων, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε διάφορες μονάδες υγείας ανά τη χώρα.

Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε η ειδική γραμματέας – υπεύθυνη εκπαίδευσης της ΕΠΕ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας Νικολέττα Ροβίνα, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις ελλείψεις πνευμονολόγων και ειδικευομένων στα νοσοκομεία, αλλά και στην έλλειψη τεχνικών μέσων όπως π.χ. c- pap σε περιοχές απομακρυσμένες, όπως οι νησιωτικές.

Δεδομένων των γεωγραφικών ανισοτήτων, η Μονάδα Πρόληψης Αναπνευστικών Νοσημάτων και Κοινωνικών Δράσεων της ΕΠΕ υλοποίησε σειρά δράσεων σε 15 νομούς της χώρας, με μήνυμα «Γεφυρώνοντας το Χάσμα». Στο πρόγραμμα αναφέρθηκε ο Χαρ. Μόσχος Διευθυντής ΕΣΥ στο «Σωτηρία» και μέλος Δ.Σ. ΕΠΕ, αναφέροντας ότι εξετάσθηκαν δωρεάν 1.897 πολίτες (969 γυναίκες και 928 άνδρες) σε περιοχές όπου η εξειδικευμένη πνευμονολογική φροντίδα απουσιάζει: από το Μικρό Δέρειο Έβρου και το Αμύνταιο Φλώρινας μέχρι απομακρυσμένα νησιά όπως Κίμωλος, Θηρασιά, Ηρακλειά, Σχοινούσα και Αμοργός. Διαπιστώθηκε ότι το 10% των ατόμων που εξετάσθηκαν έπασχαν από αποφρακτικά νοσήματα, όπως ΧΑΠ και άσθμα.

Η κ. Ροβίνα ανέφερε ότι για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η ΕΠΕ πραγματοποιεί δύο μεγάλες μελέτες: την HELICOPD για την καταγραφή των ασθενών με ΧΑΠ και καρδιαγγειακά νοσήματα και την Discharge για την καταγραφή πρακτικών παρακολούθησης των ασθενών μετά από νοσηλεία για σοβαρή παρόξυνση.

Οι διαπιστώσεις για τις ανισότητες προήλθαν από τη δεύτερη μελέτη, η οποία κατέγραψε 283 ασθενείς μετά το εξιτήριο σε 7 Νοσοκομεία της Ελλάδας (Αθήνα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Τρίπολη, Καβάλα). Από αυτούς, το 58% είχαν τουλάχιστον μια σοβαρή παρόξυνση το προηγούμενο έτος, ενώ καταγράφηκε μεγάλη ανομοιομορφία στη διαχείρισή τους σε ότι αφορά τα φάρμακα και την παρακολούθηση μετά από σοβαρή παρόξυνση ΧΑΠ ανά την επικράτεια, με επιπτώσεις τόσο στον έλεγχο των ασθενών όσο και στο κόστος περίθαλψης.

«Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια σοβαρή πάθηση των πνευμόνων και αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, επισήμανε η κ. Ροβίνα, αναφερόμενη στον καρδιαγγειακό κίνδυνο της ΧΑΠ, λέγοντας πως «η νόσος συνοδεύεται συχνά από καρδιαγγειακά προβλήματα και παροξύνσεις, που δυσκολεύουν την υγεία των ασθενών και αυξάνουν το κόστος περίθαλψης».

Σε ότι αφορά την πρώτη μελέτη, η κ. Ροβίνα, σημείωσε πως στη HELICOPD εντάχθηκαν 837 ασθενείς από 31 κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ Οκτωβρίου 2024 – 2025, το 22% είχαν πρωταρχική διάγνωση ΧΑΠ, ενώ το 21% διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρδιαγγειακό νόσημα.

Άσθμα

Στο άσθμα αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ και διευθυντής Α’ στο νοσοκομείο Σωτηρία Πέτρος Μπακάκος, αναφέροντας ότι «από το σύνολο των ασθενών, το 5% πάσχει από τη σοβαρή μορφή του, όμως απορροφά το 70-80% των δαπανών εξαιτίας της βαρύτητας της νόσου που χρειάζεται νοσηλεία, φαρμακευτική αγωγή και απουσία από την εργασία τους. Οι βιολογικές θεραπείες καταφέρνουν να μειώσουν σημαντικά τις παροξύνσεις του σοβαρού άσθματος και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η GSAR (Greek Severe Asthma Registry) αποτελεί μια βάση δεδομένων με 619 Έλληνες σοβαρά πάσχοντες και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν στον καλύτερο σχεδιασμό στρατηγικής αντιμετώπισης των ασθενών αυτών».

Καρκίνος πνεύμονα

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου πνεύμονα, η  δημοσίευση ελληνικών οδηγιών, καθώς και τα πρόδρομα αποτελέσματα στον ελληνικό πληθυσμό (από τις μελέτες Fairlife και SOLACE) εστίασε ο ταμίας της ΕΠΕ και Διευθυντής ΕΣΥ στην 7η Πνευμονολογική Κλινική και Κέντρο Άσθματος του Σωτηρία, Ελευθέριος Ζέρβας, τονίζοντας ότι «ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει η πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου, καθιστώντας τον οργανωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο καθοριστικό βήμα για την έγκαιρη διάγνωση και τη μείωση της θνησιμότητας.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου που υλοποιήθηκαν σε Πανεπιστημιακές Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με τη FairLife, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να οργανωθεί ένα εθνικό πρόγραμμα screening.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SOLACE σε Αθήνα και Ηράκλειο, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση σύγχρονων και αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης για τον καρκίνο του πνεύμονα».

Λοιμώξεις

Στις λοιμώξεις του αναπνευστικού και τη σημασία των εμβολίων αναφέρθηκε η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας στη Μονάδα Πνευμονολογίας του Ευαγγελισμού και μέλος Δ.Σ. ΕΠΕ Παρασκευή Κατσαούνου, λέγοντας ότι «Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, μαζί με την COVID-19 και τη φυματίωση, αποτέλεσαν το 2021 την 1η αιτία θνησιμότητας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πρόσφατα ελληνικά δεδομένα (μελέτες ΕΓΝΑΤΙΑ, «Ευαγγελισμού», ΕΟΔΥ) αποτύπωσαν το πρόβλημα και στη χώρα μας (η θνησιμότητα των νοσηλευόμενων με πνευμονιόκοκκο έφτασε το 22,3%, με RSV 16,8% και με γρίπη 12,76%).

Οι Πνευμονολόγοι ως λοιμωξιολόγοι του αναπνευστικού συστήματος, οφείλουν να παρεμβαίνουν υιοθετώντας στρατηγική έγκαιρης και οργανωμένης πρόληψης, αρωγής στη διακοπή του καπνίσματος και στοχευμένης (αντι-ιικής, αντιμυκητισιακής, αντιφυματικής) θεραπείας».

Εμβόλια

Καταλήγοντας ανέφερε ότι η ΕΠΕ επικαιροποίησε τις οδηγίες εμβολιασμού σύμφωνα με τις οποίες οι ομάδες υψηλού κινδύνου χρειάζεται να εμβολιάζονται:

  • ετησίως έναντι της γρίπης
  • ετησίως έναντι της νόσου COVID-19
  • εφάπαξ έναντι του πνευµονιόκοκκου (PVC20)
  • σε δύο δόσεις (RZV) έναντι του έρπητα ζωστήρα
  • ανά 10 έτη έναντι του κοκκύτη
  • ανά τριετία για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο

Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια

Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ελλάδα
Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο
Χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού 17.12.25

Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο

Η ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Α και οι 2.400.000 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής – Μιλούν στο in γιατροί, πρόεδροι φαρμακευτικών συλλόγων και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές
Απάτες 17.12.25

Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές

Η Ελλάδα ξεχώρισε το 2024 στον ευρωπαϊκό χάρτη πληρωμών, καταγράφοντας χαμηλότερα ποσοστά απάτης από τον μέσο όρο της ΕΕ σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ

Σύνταξη
Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο
Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 17.12.25

Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ’αυτοφώρω 17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας
Στοιχεία 10 Δεκεμβρίου 16.12.25

Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας

Οι βροχερές συνθήκες του Νοεμβρίου και η κακοκαιρία Byron επέτρεψαν να αυξηθεί η υγρασία του εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τι δείχνει ο δείκτης ξηρασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύνταξη
Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά
Γραμμή 1 16.12.25

Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Σύνταξη
Βαξεβάνης: Τα βίντεο από τις υποκλοπές που είδα είχαν προέλευση ΕΥΠ – Πήγαιναν cd με υλικό στο Μαξίμου
Δίκη υποκλοπών 16.12.25

Βαξεβάνης: Τα βίντεο από τις υποκλοπές που είδα είχαν προέλευση ΕΥΠ – Πήγαιναν cd με υλικό στο Μαξίμου

Ο Κώστας Βαξεβάνης για να καταδείξει «τον κοινό βραχίονα ΕΥΠ - Predator» επισήμανε κατά την κατάθεσή του ότι οι πηγές προέλευσης των βίντεο και των συνομιλιών που ήρθαν σε γνώση του, πρόσκεινται στην ΕΥΠ. Τι είπαν Γιάννης Σουλιώτης και Νίκος Παπάζογλου στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο
Χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού 17.12.25

Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο

Η ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Α και οι 2.400.000 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής – Μιλούν στο in γιατροί, πρόεδροι φαρμακευτικών συλλόγων και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές
Απάτες 17.12.25

Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές

Η Ελλάδα ξεχώρισε το 2024 στον ευρωπαϊκό χάρτη πληρωμών, καταγράφοντας χαμηλότερα ποσοστά απάτης από τον μέσο όρο της ΕΕ σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ

Σύνταξη
Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο
Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 17.12.25

Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου

Σύνταξη
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο