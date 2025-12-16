Ολυμπιακός: «Φεύγουν» τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (17/12, 18:00) για την 4η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τα εισιτήρια της αναμέτρησης ήδη να… εξαφανίζονται.

Συγκεκριμένα, από τα 10.000 εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση, τα μισά έχουν διατεθεί, με την προπώληση να συνεχίζεται μέσω Internet (www.olympiacos.org) έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα:

Οι τιμές των εισιτηρίων για το παιχνίδι είναι πολύ προσιτές για τον κόσμο, που θα έχει την ευκαιρία δώσει το παρών στο «Γ. Καραϊσκάκης» με δεδομένο ότι τα «μαγικά χαρτάκια» θα κοστίζουν 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 75€ (VIP) και 100€ (VVIP).

Το παιχνίδι είναι σημαντικό για τους Πειραιώτες, αφού με νίκη κάνουν το 4×4 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και περνούν απευθείας στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Έτσι θα αποφύγουν τα playoffs και δεν θα επιβαρύνουν το ήδη γεμάτο πρόγραμμά τους.

Με Ρέτσο κόντρα στον Ηρακλή

Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Σε αυτή βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και συμπεριελήφθη στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι.

Αντίθετα εκτός έμειναν οι τραυματίες Πασχαλάκης και Μπιανκόν, όπως και οι Μαρτίνς, Γκαρθία, Πνευμονίδης, Καμπελά, αλλά και οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο, με τους δύο τελευταίους να έχουν αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: