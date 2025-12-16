Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Floral Ribbon: Μία συλλογή που μετατρέπει κάθε προπόνηση σε μία προσωπική στιγμή έκφρασης
Τα Νέα της Αγοράς 16 Δεκεμβρίου 2025 | 17:10

Floral Ribbon: Μία συλλογή που μετατρέπει κάθε προπόνηση σε μία προσωπική στιγμή έκφρασης

Μία συνεργασία της PUMA με την Ελένη Φουρέιρα υπόσχεται να φέρει στην επιφάνεια την πιο floral και fitness εκδοχή μας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Spotlight

Λίγο πριν το τέλος του 2025 και την έναρξη μιας νέας χρονιάς, ετοιμάζουμε λίστες με στόχους και όνειρα που προμηνύουν πως μάλλον το 2026 θα είναι η καλύτερη μας χρονιά! Φυσικά, ανάμεσα στις πρώτες θέσεις των new year’s resolutions μας, βρίσκεται η φροντίδα του εαυτού μας, με υποσχέσεις για kangoo jump sessions, περιπετειώδεις πεζοπορίες σε κατάφυτα μονοπάτια με φίλους, νέα προσωπικά ρεκόρ που θα «απογειώσουν» την καθιερωμένη προπόνησή σου.

Και για να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά τα σχέδια και να υποδεχθείς το 2026 ως η πιο fit εκδοχή σου, αυτό που χρειάζεσαι είναι μία πηγή έμπνευσης, κάτι που θα σου δίνει σιγουριά και αυτοπεποίθηση σε κάθε σου βήμα. Ποιος θα σε βοηθήσει σε αυτό; Η υπερταλαντούχα Ελένη Φουρέιρα, η οποία αποπνέει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, εκπέμποντας στους γύρω τον μοναδικό ρυθμό της.

Αναρωτιέσαι πώς θα α αποκτήσεις το ίδιο swag εντός και εκτός προπονήσεων; Επενδύοντας στη νέα training συλλογή Floral Ribbon που αποτελεί μία δημιουργική συνεργασία της PUMA με το αγαπημένο μας icon! Πρόκειται για μία συλλογή που θα μετατρέψει την άνεση σε αναπόσπαστο κομμάτι των workout σου, αναδεικνύοντας συγχρόνως την πιο λουλουδένια και fitness εκδοχή σου.

YouTube thumbnail

Όταν δύναμη και θηλυκότητα συνυπάρχουν σε μία inspiring συλλογή

Αλήθεια, τι είναι αυτό που μας συναρπάζει τόσο πολύ στην Ελένη Φουρέιρα; Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά που τη μεταμορφώνει από pop star σε icon και έμπνευση; Κι όμως, η απάντηση βρίσκεται στην εικόνα της αγαπημένης μας τραγουδίστριας, καθώς είναι η ζωντανή απόδειξη πως η δύναμη και η θηλυκότητα μπορούν να συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά στην καθημερινότητα και τη ζωή μας.

Μάλιστα, αυτό πρεσβεύει και η συνεργασία της κορυφαίας pop star με την PUMA. Θα το νιώσεις και εσύ, φορώντας το απόλυτα comfy μπούστο, τα κολάν και τα σορτς από τη νέα συλλογή Floral Ribbon, η οποία ξεχωρίζει για τις floral λεπτομέρειες, τα ανθεκτικά, απαλά υφάσματα και τις κομψές γραμμές, όλα αυτά που «αγκαλιάζουν» και υποστηρίζουν τη σιλουέτα σου, προσφέροντας άνεση και ελευθερία σε κάθε σου κίνηση.

Τελικά, από τη συνεργασία της PUMA με την Ελένη Φουρέιρα προκύπτει κάτι πολύ περισσότερο και βαθύτερο από μία συλλογή που σε συντροφεύει στις προπονήσεις σου. Στην πραγματικότητα, το Floral Ribbon είναι μια υπενθύμιση πως κάθε γυναίκα, όπως εσύ, μπορεί να είναι δυναμική, stylish και αληθινή, αρκεί να έχει τον τρόπο να εκφραστεί. Και με κάθε κομμάτι της PUMA Floral Ribbon να στηρίζει το σώμα και να εκπέμπει τη θηλυκή ενέργεια, η προπόνηση γίνεται μία στιγμή προσωπικής έκφρασης και αποκάλυψης, που μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην πιο fearless εκδοχή μας.

Τι περιμένεις, λοιπόν; Φόρα το αγαπημένο σου Floral Ribbon σετ, βάλε μουσική που σε ξεσηκώνει και κάνε μία δυναμική είσοδο στη νέα χρονιά με ρυθμό και αυτοπεποίθηση!

Η νέα συλλογή PUMA Floral Ribbon είναι διαθέσιμη στα φυσικά καταστήματα της Puma καθώς και στο eshop

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

Barclays: Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι στα χέρια… της ΑΙ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Η μέση σου «αντιδρά», αλλά δεν κινδυνεύει – Τι πυροδοτεί τις εξάρσεις πόνου

Business
EFA GROUP: Motor Oil και EOS επενδύουν στην εταιρεία

EFA GROUP: Motor Oil και EOS επενδύουν στην εταιρεία

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας
Τα Νέα της Αγοράς 16.12.25

Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας

Καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται και το leasing αυτοκινήτου αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση για το 2026.

Σύνταξη
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Παλμός 16.12.25

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα
Τραγικό 16.12.25

«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων
Ανάγκη λογοδοσίας 16.12.25

Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων

Σε ημερίδα που πραγματοποιείται στη Χάγη, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν στη σύσταση μια Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για να αποζημιωθεί η Ουκρανία για τις ζημιές που υπέστη στον πόλεμο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή
Αποφασισμένοι 16.12.25

Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή

Η μαζική παρουσία αιρετών και αυτοδιοικητικού προσωπικού κατέδειξε τον ενιαίο, συλλογικό και αποφασιστικό χαρακτήρα των διεκδικήσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!

Ένα εξάμηνο πριν τη σέντρα του πολυδιαφημισμένου Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έναν διαρκή καταστροφικό... όλεθρο δημοσίων σχέσεων, αφού τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει δεξιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
Βουλή 16.12.25

Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2026, κατηγορώντας την και για μια «πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών»

Σύνταξη
Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
Αντιπρόταση 16.12.25

Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τον υπό επεξεργασία Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης;

Σύνταξη
Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ έδωσαν μεγάλη δικαστική μάχη και τελικά ο γαλλικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον -πλέον- αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
Παναθηναϊκό Στάδιο 16.12.25

ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαντά στα μεμονωμένα σχόλια για τη χορηγία της εταιρείας του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας
Ελλάδα 16.12.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο