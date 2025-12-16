Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανοσοθεραπεία στον Καρκίνο: Η επανάσταση που αλλάζει τη θεραπεία
Τα Νέα της Αγοράς 16 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Ανοσοθεραπεία στον Καρκίνο: Η επανάσταση που αλλάζει τη θεραπεία

H ανοσοθεραπεία αναδεικνύεται ως πραγματική τομή στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Spotlight

Γράφει ο
Δρ. Απόστολος Λασκαράκης

Παθολόγος – Ογκολόγος, MD, MSc
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος

Δρ. Απόστολος Λασκαράκης

Σε μια εποχή όπου η Ογκολογία εξελίσσεται ραγδαία, η ανοσοθεραπεία αναδεικνύεται ως πραγματική τομή στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, καθώς δεν στοχεύει άμεσα τον όγκο, όπως η χημειοθεραπεία, ούτε παρεμβαίνει σε συγκεκριμένα μοριακά μονοπάτια, όπως οι στοχευτικές θεραπείες. Αντιθέτως, ενεργοποιεί το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα, επιτρέποντάς του να αναγνωρίσει και να εξουδετερώσει τα καρκινικά κύτταρα, κυρίως μέσω της ενεργοποίησης των στρατιωτών του ανοσοποιητικού συστήματος, των T λεμφοκυττάρων. Με άλλα λόγια, “ξεκλειδώνει” τη φυσική άμυνα του οργανισμού, η οποία σε πολλές μορφές καρκίνου είχε αδρανοποιηθεί.

Τα μεγαλύτερα άλματα της ανοσοθεραπείας στην ογκολογία

Καρκίνος του πνεύμονα

Στον καρκίνο του πνεύμονα, την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, η εισαγωγή των αναστολέων PD-1 και PD-L1 έχει μεταμορφώσει την πρόγνωση. Σήμερα βλέπουμε ασθενείς να ζουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής, ακόμη και σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Για ορισμένους, η νόσος τείνει πλέον να λάβει χαρακτηριστικά χρόνιας κατάστασης.

Μελάνωμα

Το μελάνωμα αποτελεί ίσως το πιο εμβληματικό παράδειγμα της δυναμικής της ανοσοθεραπείας και ο κακοήθης όγκος από τον οποίο ξεκίνησε η νέα εποχή της ανοσοθεραπείας, καθότι χαρακτηρίζεται από μεγάλο φορτίο μεταλλάξεων. Ενώ οι νέες περιπτώσεις της νόσου αυξάνονται διαρκώς κάθε χρόνο, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί θεαματικά, ενώ παρατηρούμε ολοένα συχνότερα μακροχρόνιες πλήρεις ανταποκρίσεις, ασθενείς που παραμένουν χωρίς σημεία νόσου για πολλά χρόνια. Κάτι τέτοιο, πριν από μία δεκαετία, ήταν αδιανόητο.

Καρκίνο του μαστού

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού αποτελεί μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή της νόσου. Ο συνδυασμός ανοσοθεραπείας με χημειοθεραπεία έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των ποσοστών ανταπόκρισης. Παρότι δεν αποτελεί λύση για όλους τους ασθενείς, προσφέρει μια πραγματική πηγή ελπίδας σε ομάδες που στο παρελθόν διέθεταν πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Μπορούν όλοι οι ασθενείς να λάβουν ανοσοθεραπεία; Ποια είναι τα κριτήρια και ποιες οι πιθανές παρενέργειες;

Όχι, η ανοσοθεραπεία δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς, και η σωστή επιλογή αποτελεί καθοριστικό βήμα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε κλινικούς και μοριακούς παράγοντες, με σημαντικότερους τους βιοδείκτες όπως η έκφραση του PD-L1, το φορτίο μεταλλάξεων του όγκου και η ύπαρξη μικροδορυφορικής αστάθειας, που βοηθούν τους γιατρούς να εκτιμήσουν ποιοι ασθενείς είναι πιθανό να ωφεληθούν περισσότερο.

Οι παρενέργειες της ανοσοθεραπείας διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της χημειοθεραπείας. Δεν συνοδεύονται από βαριά αναιμία, λευκοπένια, εμέτους, τριχόπτωση ή έντονη καταβολή, όπως η χημειοθεραπεία. Αντιθέτως προκαλούν ήπιες αρθραλγίες και κόπωση, ωστόσο επειδή «ενεργοποιούμε» το ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να εμφανιστούν φλεγμονές σε διάφορα όργανα όπως θυρεοειδίτιδα, κολίτιδα ή πνευμονίτιδα. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση από εξειδικευμένη και έμπειρη ιατρική ομάδα, ώστε τυχόν αντιδράσεις να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Ελλάδα προσφέρει στους ογκολογικούς ασθενείς πρόσβαση στις πιο σύγχρονες, διεθνώς εγκεκριμένες θεραπείες, είτε προέρχονται από τον FDA είτε από τον EMA, μέσω των διαδικασιών του ΕΟΦ. Και αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο, καθώς αρκετά ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν αντίστοιχα γρήγορη ή ολοκληρωμένη πρόσβαση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών της πολιτείας αλλά και της συστηματικής δουλειάς της ογκολογικής κοινότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό επιστημονικό επίπεδο και ισχυρή συνοχή.

Κλινικές Μελέτες

Η συμμετοχή σε διεθνείς κλινικές μελέτες αποτελεί πραγματικό προνόμιο, καθώς πέραν της προαγωγής της Ιατρικής επιστήμης, προσφέρει στους ασθενείς πρόσβαση σε θεραπείες που μπορεί να μην είναι ακόμη διαθέσιμες. Στην Ογκολογική Κλινική μας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών εργαζόμαστε συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε πρώτοι στην Ελλάδα, καινοτόμες, ιδιαίτερα προηγμένες θεραπείες όπως η υποδόρια ανοσοθεραπεία και οι νέοι συνδυασμοί ανοσοθεραπειών.

Η Ογκολογική Κλινική στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών υπό τον κ. Λασκαράκη, με πλούσια παρουσία σε πάνω από τριάντα διεθνείς κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ που οδήγησαν σε εγκρίσεις νέων θεραπειών έναντι του καρκίνου τα τελευταία έτη και συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς επιστημονικούς φορείς, συμμετέχει στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ογκολογίας.

Συμπερασματικά

Όταν τίθεται η διάγνωση του καρκίνου, ο Παθολόγος – Ογκολόγος είναι ο γιατρός που συντονίζει ολόκληρη τη θεραπευτική διαδικασία. Γύρω του διαμορφώνεται μια ισχυρή, διεπιστημονική ομάδα, με κοινό στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Η ανοσοθεραπεία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βήματα προόδου στη σύγχρονη Ογκολογία. Δεν είναι πανάκεια, όμως έχει μεταμορφώσει θεαματικά τη ζωή πολλών ανθρώπων και συνεχίζει να διευρύνει τις θεραπευτικές δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για θέματα που αφορούν την υγεία σας, εδώ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο
Euroleague 16.12.25

Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

H Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο και «ψάχνεται» στην αγορά, διότι έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς – Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι, οι «ματιές» στον Κρις Σίλβα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Σύνταξη
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
Φόβος και παράνοια 16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Η Μπαρτσελόνα και περιβόητη υπόθεση «Νεγκρέιρα» βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την ομιλία του στους δημοσιογράφους, στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει.

Σύνταξη
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.12.25

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

Βάιος Μπαλάφας
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο