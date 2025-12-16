science
Οι μεγαλύτερες αντλίες θερμότητας του κόσμου μπορούν να θερμάνουν ολόκληρες πόλεις
Περιβάλλον 16 Δεκεμβρίου 2025

Οι μεγαλύτερες αντλίες θερμότητας του κόσμου μπορούν να θερμάνουν ολόκληρες πόλεις

Αντλίες θερμότητας με ισχύ δεκάδων megawatt μπορούν να αντικαταστήσουν τους λέβητες ορυκτών καυσίμων σε συστήματα τηλεθέρμανσης.

Σύνταξη
Με την Ευρώπη να προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα, ειδικά από το ρωσικό αέριο που παραδοσιακά χρησιμοποιείται για θέρμανση, πόλεις στη Γερμανία, τη Φινλανδία και τη Δανία στρέφονται σε υπερμεγέθεις αντλίες θερμότητας για να ζεσταθούν τις κρύες ημέρες του χειμώνα.

Στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας, η εταιρεία MVV Energie αναπτύσσει τις μεγαλύτερες αντλίες θερμότητας του κόσμου, δύο μονάδες που θα προσφέρουν ισχύ 82,5 megawatt η καθεμία, αρκετή για τη θέρμανση 40.000 κατοικιών.

Τα γιγάντια συστήματα θα αντλούν θερμότητα από τα νερά του Ρήνου πριν τα διοχετεύσουν πίσω στο ποτάμι. Ο σωλήνας άντλησης θα έχει διάμετρο δύο μέτρα και θα ρουφά 10.000 λίτρα ανά δευτερόλεπτο, λέει στο BBC ο Φέλιξ Χακ, υπεύθυνος του φιλόδοξου έργου.

Στα συμβατικά συστήματα θέρμανσης, είτε λειτουργούν με ηλεκτρισμό είτε με ορυκτά καύσιμα, η παραγωγή θερμότητας είναι πάντα ίση με την κατανάλωση ενέργειας.

Οι αντλίες θερμότητας, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν ως γιγάντια κλιματιστικά, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο , αφού δεν παράγουν θερμότητα αλλά απλώς τη μεταφέρουν από έναν χώρο σε έναν άλλο. Για κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνουν, προσφέρουν αρκετές κιλοβατώρες θερμότητας, μια σπάνια περίπτωση μηχανής της οποίας η απόδοση ξεπερνά το 100%.

Ως πηγή θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αέρας, το νερό ποταμών και λιμνών, ακόμα και το υπέδαφος, όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου ακόμα και τον χειμώνα.

Η εγκατάσταση στο Μάνχαϊμ θα αντλεί από τον Ρήνο δέκα τόνους νερού το δευτερόλεπτο (MVV Energie)

Η εγκατάσταση στο Μάνχαϊμ θα αντλεί από τον Ρήνο δέκα τόνους νερού το δευτερόλεπτο (MVV Energie)

Το μέγεθος της νέας εγκατάστασης στο Μάνχαϊμ εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος των μηχανημάτων που μπορούν να μεταφερθούν στο εργοτάξιο οδικώς ή με ποταμόπλοια στον Ρήνο. Η θερμότητα θα διοχετεύεται στο υφιστάμενο σύστημα τηλεθέρμανσης, ένα δίκτυο αγωγών που καλύπτει μεγάλο μέρος της πόλης. Μέχρι πρόσφατα, λειτουργούσε με θερμότητα από λιγνιτκούς σταθμούς.

Όπως επισήμανε ο Χακ, η κατασκευή των νέων συστημάτων κατέστη δυνατή χάρη στους γιγάντιους συμπιεστές που χρησιμοποιεί η πετρελαϊκή βιομηχανία για την υγροποίηση του φυσικού αερίου. Σε αυτή την περίπτωση, οι συμπιεστές θα συμπιέζουν το ψυκτικό μέσο της αντλίας για να απελευθερωθεί η θερμότητά του.

Ο αγωγός άντλησης νερού θα διαθέτει φίλτρα για να μην ρουφά τα ψάρια και η θερμοκρασία στο ποτάμι εκτιμάται ότι δεν θα μειωθεί περισσότερο από 0,1 βαθμούς Κελσίου, διαβεβαιώνει ο κατασκευαστής, ο οποίος εκτιμά το συνολικό κόστος στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εργασίες κατασκευής σχεδιάζεται να αρχίσουν του χρόνου και να ολοκληρωθούν τον χειμώνα του 2028-29.

Ακόμα μεγαλύτερη ισχύ θα προσφέρει το σύστημα που σχεδιάζεται για την πόλη του Άλμποργκ στη Δανία, το οποίο θα αποτελείται όμως από τέσσερις μικρότερες αντλίες θερμότητας των 44 megawatt, αρκετές για να καλύψουν το ένα τρίτο των αναγκών της πόλης σε θέρμανση.

Για μεγαλύτερη ευελιξία, ένα μέρος της θερμότητας θα διοχετεύεται σε δεξαμενές που περιέχουν 200.000 τόνους νερού. «Όταν η τιμή του ηλεκτρικού ανεβαίνει, σταματάς την αντλία και προσφέρεις θερμότητα από τις δεξαμενές» λέει ο Αλεξάντρ Ρουζμόντ της γερμανικής Everllence (πρώην MAN Energy Solutions) που υλοποιεί το έργο.

Μεγάλες αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με αέρα αντί με νερό προστίθενται στο μεταξύ στο δίκτυο τηλεθέρμανσης του Ελσίνκι στη Φινλανδία, όπου ένα δίκτυο αγωγών μήκους 1.400 χιλιομέτρων προσφέρει θέρμανση στο 90% των κτηρίων της πόλης.

Μια μικρότερη εγκατάσταση των 12 megawatt σχεδιάζεται στο μεταξύ από τη βρετανική Exeter Energy Network προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Πανεπιστημίου του Έξετερ και άλλων πελατών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
Τεχνολογία 16.12.25

Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της

H Meta συνεργάζεται με κινεζικά διαφημιστικά πρακτορεία που ειδικεύοντσιο στις παράνομες διαφημίσεις. Τόσο η εταιρεία όσο και η κινεζική κυβέρνηση κάνουν τα στραβά μάτια.

Σύνταξη
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Παιδιά&έφηβοι 13.12.25

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις
Ουτοπία ή τεχνοφασισμός; 12.12.25

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις

ΟΙ ελεύθερες πόλεις παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στην «αποτυχημένη δημοκρατία». Άλλοι μιλούν για οπορτουνισμό και τεχνοφασισμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Παλμός 16.12.25

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα
Τραγικό 16.12.25

«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων
Ανάγκη λογοδοσίας 16.12.25

Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων

Σε ημερίδα που πραγματοποιείται στη Χάγη, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν στη σύσταση μια Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για να αποζημιωθεί η Ουκρανία για τις ζημιές που υπέστη στον πόλεμο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή
Αποφασισμένοι 16.12.25

Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή

Η μαζική παρουσία αιρετών και αυτοδιοικητικού προσωπικού κατέδειξε τον ενιαίο, συλλογικό και αποφασιστικό χαρακτήρα των διεκδικήσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!

Ένα εξάμηνο πριν τη σέντρα του πολυδιαφημισμένου Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έναν διαρκή καταστροφικό... όλεθρο δημοσίων σχέσεων, αφού τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει δεξιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
Βουλή 16.12.25

Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2026, κατηγορώντας την και για μια «πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών»

Σύνταξη
Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
Αντιπρόταση 16.12.25

Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τον υπό επεξεργασία Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης;

Σύνταξη
Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ έδωσαν μεγάλη δικαστική μάχη και τελικά ο γαλλικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον -πλέον- αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
Παναθηναϊκό Στάδιο 16.12.25

ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαντά στα μεμονωμένα σχόλια για τη χορηγία της εταιρείας του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας
Ελλάδα 16.12.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
