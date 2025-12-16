Κλιφ Ρίτσαρντ: Ο βρετανός θρύλος του rock ‘n’ roll διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη

Σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε ο τραγουδιστής Κλιφ Ρίτσαρντ, σημειώνοντας ότι η νόσος εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο και δεν είχε κάνει μεταστάσεις.

Ο 85χρονος τραγουδιστής δήλωσε ότι η διάγνωση έγινε έπειτα από προληπτικό ιατρικό έλεγχο, τον οποίο χρειάστηκε να κάνει ενόψει περιοδείας σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Όπως ανέφερε, οι εξετάσεις έγιναν για ασφαλιστικούς λόγους, ωστόσο αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Μιλώντας στην εκπομπή Good Morning Britain του ITV, ο Κλιφ Ρίτσαρντ υπογράμμισε ότι ο καρκίνος «δεν είχε εξαπλωθεί και δεν είχε προσβάλει τα οστά ή άλλα σημεία του σώματος», προσθέτοντας πως αυτή τη στιγμή «η νόσος έχει υποχωρήσει».

«Πρέπει να πηγαίνουμε για εξετάσεις. Να ελεγχόμαστε. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος γι’ αυτό»

«Ο έλεγχος σώζει ζωές»

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν ο καρκίνος θα επανεμφανιστεί, ωστόσο τόνισε τη σημασία της πρόληψης. «Πρέπει να πηγαίνουμε για εξετάσεις. Να ελεγχόμαστε. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος γι’ αυτό», είπε, καλώντας ειδικά τους άνδρες να ξεπεράσουν τη σιωπή και τον φόβο γύρω από τέτοιες ασθένειες.

Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με τον βασιλιά Κάρολο για την ενίσχυση της ενημέρωσης και των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο στους άνδρες, μετά και τις πρόσφατες δημόσιες αναφορές του μονάρχη στη δική του εμπειρία με τον καρκίνο.

«Ανεπίτρεπτη η απουσία εθνικού προγράμματος»

Ο σερ Κλιφ χαρακτήρισε «απολύτως παράλογη» την απουσία εθνικού προγράμματος προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Όλοι θα έπρεπε να έχουμε ίση πρόσβαση σε εξετάσεις και έγκαιρη θεραπεία», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα η Εθνική Επιτροπή Προσυμπτωματικού Ελέγχου έκρινε πως η καθολική εφαρμογή προγράμματος για όλους τους άνδρες δεν δικαιολογείται, προτείνοντας τον έλεγχο μόνο σε όσους έχουν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις υψηλού κινδύνου. Η σχετική δημόσια διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Ο Κλιφ Ρίτσαρντ παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της βρετανικής μουσικής σκηνής, με δεκάδες επιτυχίες και καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες.